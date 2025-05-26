Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческим улицам Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Символы столицы Черноземья
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте о его истории и культуре. Посетите знаковые места, такие как площадь Ленина и Благовещенский собор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 3 чел.
