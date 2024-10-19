Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое

Отправиться в уютный городок и окунуться в историю России
Задонск славится своей святой красотой.

В рамках экскурсии вы посетите Рождество-Богородицкий монастырь, узнаете о значении его убранства и истории. Также вас ждут две старинные усадьбы, гончарная мастерская и музей, созданный энтузиастами.

Вдоволь насладитесь видами на изгиб Дона и узнаете много интересного о жизни святого Тихона Задонского.

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, наполненным историей, культурой и природной красотой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Рождество-Богородицкий монастырь
  • 🏡 Старинные усадьбы Синявиных и Кожиных
  • 🎨 Гончарная мастерская с мастер-классом
  • 🍭 Гастрономический музей с сувенирами
  • 🌳 Потрясающие виды на Донскую луку
    • Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
    Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
    Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

    Что можно увидеть

  • Рождество-Богородицкий мужской монастырь
  • Свято-Тихоновский женский монастырь
  • Дом рода Синявиных
  • Усадьба Кожиных
  • Гончарная мастерская
  • Гастрономический музей

    • Описание экскурсии

    Кривоборье. По дороге в Задонск перед вами откроется потрясающая панорама Донской луки.

    Две старинные усадьбы. Дом рода Синявиных, давших России несколько выдающихся адмиралов, и Кожиных — богатейших помещиков.

    Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Место, где жил на пенсии воронежский святой Тихон Задонский, а сейчас хранятся его мощи.

    Свято-Тихоновский женский монастырь. История его создания связана с историей жизни в Задонске Святителя Тихона.

    Гончарная мастерская, где можно полюбоваться изделиями уникального старинного промысла и поучаствовать в мастер-классе.

    Гастрономический музей. Здесь вы сможете приобрести сладкие сувениры из местных овощей и фруктов.

    А ещё я расскажу о

    • истории создания Задонска
    • непростой и удивительной судьбе воронежского святого Тихона Задонского
    • роли Синявиных в истории создания военно-морского флота России
    • православной архитектуре и особенностях иконописи и фресок храмов Задонска
    • уникальном гончарном промысле и конечно, о природе Задонского района

    Организационные детали

    • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Lanos
    • В машине нет детского кресла, поэтому в экскурсии могут принять участие дети старше 7 лет
    • Дополнительно оплачивается мастер-класс в гончарной мастерской — 300–500 руб. за чел. и посещение музея — 500 руб. за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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