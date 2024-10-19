🏛️ Рождество-Богородицкий монастырь 🏡 Старинные усадьбы Синявиных и Кожиных 🎨 Гончарная мастерская с мастер-классом 🍭 Гастрономический музей с сувенирами 🌳 Потрясающие виды на Донскую луку

Задонск славится своей святой красотой. В рамках экскурсии вы посетите Рождество-Богородицкий монастырь, узнаете о значении его убранства и истории. Также вас ждут две старинные усадьбы, гончарная мастерская и музей, созданный энтузиастами. Вдоволь насладитесь видами на изгиб Дона и узнаете много интересного о жизни святого Тихона Задонского. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, наполненным историей, культурой и природной красотой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Воронеже

Светлана Ваш гид в Воронеже

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Кривоборье. По дороге в Задонск перед вами откроется потрясающая панорама Донской луки.

Две старинные усадьбы. Дом рода Синявиных, давших России несколько выдающихся адмиралов, и Кожиных — богатейших помещиков.

Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Место, где жил на пенсии воронежский святой Тихон Задонский, а сейчас хранятся его мощи.

Свято-Тихоновский женский монастырь. История его создания связана с историей жизни в Задонске Святителя Тихона.

Гончарная мастерская, где можно полюбоваться изделиями уникального старинного промысла и поучаствовать в мастер-классе.

Гастрономический музей. Здесь вы сможете приобрести сладкие сувениры из местных овощей и фруктов.

А ещё я расскажу о

истории создания Задонска

непростой и удивительной судьбе воронежского святого Тихона Задонского

роли Синявиных в истории создания военно-морского флота России

православной архитектуре и особенностях иконописи и фресок храмов Задонска

уникальном гончарном промысле и конечно, о природе Задонского района

Организационные детали