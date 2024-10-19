Задонск славится своей святой красотой.
В рамках экскурсии вы посетите Рождество-Богородицкий монастырь, узнаете о значении его убранства и истории. Также вас ждут две старинные усадьбы, гончарная мастерская и музей, созданный энтузиастами.
Вдоволь насладитесь видами на изгиб Дона и узнаете много интересного о жизни святого Тихона Задонского.
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, наполненным историей, культурой и природной красотой
В рамках экскурсии вы посетите Рождество-Богородицкий монастырь, узнаете о значении его убранства и истории. Также вас ждут две старинные усадьбы, гончарная мастерская и музей, созданный энтузиастами.
Вдоволь насладитесь видами на изгиб Дона и узнаете много интересного о жизни святого Тихона Задонского.
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, наполненным историей, культурой и природной красотой
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Кривоборье. По дороге в Задонск перед вами откроется потрясающая панорама Донской луки.
Две старинные усадьбы. Дом рода Синявиных, давших России несколько выдающихся адмиралов, и Кожиных — богатейших помещиков.
Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Место, где жил на пенсии воронежский святой Тихон Задонский, а сейчас хранятся его мощи.
Свято-Тихоновский женский монастырь. История его создания связана с историей жизни в Задонске Святителя Тихона.
Гончарная мастерская, где можно полюбоваться изделиями уникального старинного промысла и поучаствовать в мастер-классе.
Гастрономический музей. Здесь вы сможете приобрести сладкие сувениры из местных овощей и фруктов.
А ещё я расскажу о
- истории создания Задонска
- непростой и удивительной судьбе воронежского святого Тихона Задонского
- роли Синявиных в истории создания военно-морского флота России
- православной архитектуре и особенностях иконописи и фресок храмов Задонска
- уникальном гончарном промысле и конечно, о природе Задонского района
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Lanos
- В машине нет детского кресла, поэтому в экскурсии могут принять участие дети старше 7 лет
- Дополнительно оплачивается мастер-класс в гончарной мастерской — 300–500 руб. за чел. и посещение музея — 500 руб. за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 748 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!Задать вопрос
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