Музеи и искусство Воронежа

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Воронеже, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Воронежа на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
«В музее вы услышите о давних и свежих находках, а после отправимся посмотреть на меловую пещеру и спустимся к реке»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Музей Палеолита в селе Костенки, где вы познакомитесь с жизнью людей Каменного века и особенностями окружавшей их природы»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
«В музее русской бани увидим театрализированное представление, а в доме творчества «Бирюльки» станем участниками мастер-класса — посмотрим, как работали на токарном станке 19 века»
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
  • В
    Вера
    25 марта 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных
  • А
    Анна
    28 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
  • А
    Александр
    1 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
  • Е
    Евгения
    13 сентября 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.
    Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение
  • М
    Марина
    20 июля 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    19 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!
  • О
    Ольга
    25 июня 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2019
    Дивногорье: место, где останавливается время
    Здравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный
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    тур. Гиды Игорь и Вячеслав, которые очень достойно и без суеты опекали нас в эти два дня, прекрасные рассказчики, слушать их приятно, интересно и познавательно. Туристические объекты, входящие в программу, очень разнообразны. А гиды, проводившие экскурсии на местах, - настоящие профессионалы. Благодаря водителю Сергею мы смогли в первый день вернуться из поездки достаточно рано, чтобы еще успеть посетить театр. Прогулка по вечернему Воронежу доставила особенное удовольствие: красивое освещение, чистота, окна кафе. Большое спасибо Игорю, который помог мне в неожиданно возникшей при заселении в гостиницу проблеме. Спасибо всем. За дружелюбие и нескучный weekend.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Музеи»

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