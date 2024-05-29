1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
«В музее вы услышите о давних и свежих находках, а после отправимся посмотреть на меловую пещеру и спустимся к реке»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Музей Палеолита в селе Костенки, где вы познакомитесь с жизнью людей Каменного века и особенностями окружавшей их природы»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
«В музее русской бани увидим театрализированное представление, а в доме творчества «Бирюльки» станем участниками мастер-класса — посмотрим, как работали на токарном станке 19 века»
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 мая 2024Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
- ООльга25 мая 2024Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
- ВВера25 марта 202423.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
- ААнна28 октября 2023Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
- ААлександр1 октября 2023Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
- ЕЕвгения13 сентября 2023Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.
- ММарина20 июля 202319 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!
- ООльга25 июня 2023Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!
- ЕЕкатерина17 ноября 2019Дивногорье: место, где останавливается времяЗдравствуйте! Большое спасибо за интересный тур "Нескучный weekend" с 9 по 10 ноября 2019 года. Очень информационно и визуально насыщенный
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Музеи»
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