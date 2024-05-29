Е Евгения Окрестности Воронежа на внедорожнике Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!

О Ольга Окрестности Воронежа на внедорожнике Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍

С Светлана Окрестности Воронежа на внедорожнике Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.

В Вера Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов 23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.

А Анна Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!

А Александр Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.

Е Евгения «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.

М Марина «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы 19 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!

О Ольга «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!