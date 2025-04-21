Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Прогуляться по улицам, разглядывая старинные здания и вглядываясь в лица на архивных фотографиях
Начало: Рядом с Театром оперы и балета
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории
Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Начало: На Кольцовской улице
7 мая в 19:00
9 мая в 17:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Воронеже «По следам призраков прошлого»
Городские легенды, мифы и суеверия, пугающие историе и теории заговора
Начало: На улице 20-летия Октября
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 апреля 2025И так Воронеж! Когда я говорила знакомым о поездке, все как то критически отнеслись к выбору -"Ну это же не
- EEvgenii23 февраля 2025Великолепно! Идеальный рассказ, идеальный маршрут, замечательные бары и вкусные оригинальные настойки! Однозначно рекомендую, уникальный формат и отличный гид. Валерия, спасибо!
- ММарина30 сентября 2024Валерия прекрасна. Мы не попадали ни во время начала, нас было больше в 2 раза. Валерия очень интересно рассказывает, гибко планирует маршрут под наши потребности. Всем рекомендую. Интересно, живо, свежо и неизбито
- ССветлана14 августа 2024Это было очень интересно и весело, необычный формат, очень душевный. Рекомендую всем, послушали истории о питейных заведениях, продегустировали настойки и наливки, прогулялись по Воронежу, нашли отличное место для ужина.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Активности», 5 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль