Активности – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Воронеже, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Прогуляться по улицам, разглядывая старинные здания и вглядываясь в лица на архивных фотографиях
Начало: Рядом с Театром оперы и балета
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Питейный Воронеж (18+)
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории
Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Начало: На Кольцовской улице
7 мая в 19:00
9 мая в 17:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест в Воронеже «По следам призраков прошлого»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Воронеже «По следам призраков прошлого»
Городские легенды, мифы и суеверия, пугающие историе и теории заговора
Начало: На улице 20-летия Октября
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2025
    Экскурсия-квест по центру Воронежа
    И так Воронеж! Когда я говорила знакомым о поездке, все как то критически отнеслись к выбору -"Ну это же не
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    очень интересно!" Просмотрев много видео. прочитав отзывы о этом городе я приняла однозначное решение - поездке быть! Мне очень хочется показать семье этот фантастический уголок нашей страны! Проанализировав все экскурсии на сайте, очень понравилось описание данного формата! Отметила: 1. разноплановость экскурсии (рассказ о великих личностях, архитектура, Воронеж Петровской эпохи);2. формат Квеста; 3. продолжительность -2 часа; 4. стоимость. Теперь не много о экскурсоводе Ирине - Все прошло на отлично!!!!!!! Хочу отметить, что ей удалось нас влюбить в этот город, и заинтересовать продолжать изучать этот дивный край. Наше общение началось с переписки и мной было отмечено, что экскурсовод спросил состав группы(отметить детей и их возраст, город проживания). В процессе экскурсии я отметила, что Ирина готовилась именно для нас, а именно в поданной информации проходили линии совмещения эпох, известных личностей которые проживали и творили в Воронеже и нашей родном городе Туле, информация была подана в интересном формате как для старшего поколения, так и для подростка. Ирина очень аккуратно вовлекала нас в диалоги, рассуждения, атак же увлекала "особенными" фактами! Одним словом "Нас закрутил" вихрь ее любви к этому краю! Мы очень рекомендуем вам остановить свой выбор на данной экскурсии с очень потрясающим экскурсоводом Ириной! Еще раз благодарим за помощь в выборе дальнейших маршрутов, за знакомство с брендовой продукцией Воронежа, за игру в монетки (мы разбудили в себе детей),за советы и внимательность к путешественникам.

  • E
    Evgenii
    23 февраля 2025
    Питейный Воронеж (18+)
    Великолепно! Идеальный рассказ, идеальный маршрут, замечательные бары и вкусные оригинальные настойки! Однозначно рекомендую, уникальный формат и отличный гид. Валерия, спасибо!
  • М
    Марина
    30 сентября 2024
    Питейный Воронеж (18+)
    Валерия прекрасна. Мы не попадали ни во время начала, нас было больше в 2 раза. Валерия очень интересно рассказывает, гибко планирует маршрут под наши потребности. Всем рекомендую. Интересно, живо, свежо и неизбито
  • С
    Светлана
    14 августа 2024
    Питейный Воронеж (18+)
    Это было очень интересно и весело, необычный формат, очень душевный. Рекомендую всем, послушали истории о питейных заведениях, продегустировали настойки и наливки, прогулялись по Воронежу, нашли отличное место для ужина.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Активности»

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  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Площадь Ленина
  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Лысая гора
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  10. Усадьба Веневитиновых
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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