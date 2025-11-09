Воронеж - город, который помнит своё героическое прошлое.Экскурсия предлагает посетить знаковые места, такие как Чижовский плацдарм и Мемориальный комплекс на площади Победы.Вы увидите Ротонду, оставленную как памятник разрушениям войны, и

Памятник Славы, посвящённый защитникам города. Площадь имени генерала Черняховского и Песчаный лог также включены в маршрут. Это путешествие на автомобиле KIA Rio 2021 года позволит глубже понять историю и значимость этих мест

Описание экскурсии

Чижовский плацдарм

Комплекс расположен у братской могилы, где захоронено более 15 000 человек, но имена только 3545 из них известны. Это самое большое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воронеже. Именно с этого плацдарма был нанесен один из решающих ударов по врагу при освобождении города в январе 1943 года.

Мемориальный комплекс на площади Победы

Состоит из трёх частей, в южной части возвышается 40-метровый обелиск, составленный из двух стел, выполненных из нержавеющей стали. В верхней части обелиска находятся модели ордена Отечественной войны I степени. На противоположном конце площадки расположена многофигурная композиция, символизирующая единство советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Ротонда

Это руинированный объект, бывшее здание Воронежской областной клинической больницы, построенной в 1930-х годах. Оно было разрушено во время битвы за Воронеж. Жители не восстановили больницу, а оставили её как памятник событиям Великой Отечественной войны.

Памятник Славы

Находится в районе Московского проспекта и Задонского шоссе, где летом 1942 года защитники города стояли насмерть. Мемориал увековечивает память отважных воинов: фигура павшего бойца, над которым склонились силуэты женщины и ребёнка, а рядом находится чаша с Вечным огнём.

Площадь имени генерала Черняховского

Она получила своё имя в 1949 году в честь генерала Советской армии И. Д. Черняховского. Под его руководством проходили бои за освобождение города. Генерал Черняховский — один из немногих, ставший дважды Героем СССР.

Песчаный лог

Мемориальный комплекс в Воронеже, место захоронения людей, расстрелянных нацистскими войсками во Вторую мировую войну, сооружён в 1975 году.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате на автомобиле KIA Rio 2021 года с выходами для осмотра мемориалов и памятников.