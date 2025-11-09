Мои заказы

Воронеж - город воинской славы

Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его героическом прошлом. Откройте для себя памятники и мемориалы, сохранившие память о подвиге
Воронеж - город, который помнит своё героическое прошлое.

Экскурсия предлагает посетить знаковые места, такие как Чижовский плацдарм и Мемориальный комплекс на площади Победы.

Вы увидите Ротонду, оставленную как памятник разрушениям войны, и
Памятник Славы, посвящённый защитникам города. Площадь имени генерала Черняховского и Песчаный лог также включены в маршрут.

Это путешествие на автомобиле KIA Rio 2021 года позволит глубже понять историю и значимость этих мест

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕊️ Погружение в историю
  • 🗺️ Уникальные памятники
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
  • 🌟 Незабываемые впечатления
Воронеж - город воинской славы
Воронеж - город воинской славы
Воронеж - город воинской славы
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Чижовский плацдарм
  • Мемориальный комплекс на площади Победы
  • Ротонда
  • Памятник Славы
  • Площадь имени генерала Черняховского
  • Песчаный лог

Описание экскурсии

Чижовский плацдарм

Комплекс расположен у братской могилы, где захоронено более 15 000 человек, но имена только 3545 из них известны. Это самое большое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воронеже. Именно с этого плацдарма был нанесен один из решающих ударов по врагу при освобождении города в январе 1943 года.

Мемориальный комплекс на площади Победы

Состоит из трёх частей, в южной части возвышается 40-метровый обелиск, составленный из двух стел, выполненных из нержавеющей стали. В верхней части обелиска находятся модели ордена Отечественной войны I степени. На противоположном конце площадки расположена многофигурная композиция, символизирующая единство советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Ротонда

Это руинированный объект, бывшее здание Воронежской областной клинической больницы, построенной в 1930-х годах. Оно было разрушено во время битвы за Воронеж. Жители не восстановили больницу, а оставили её как памятник событиям Великой Отечественной войны.

Памятник Славы

Находится в районе Московского проспекта и Задонского шоссе, где летом 1942 года защитники города стояли насмерть. Мемориал увековечивает память отважных воинов: фигура павшего бойца, над которым склонились силуэты женщины и ребёнка, а рядом находится чаша с Вечным огнём.

Площадь имени генерала Черняховского

Она получила своё имя в 1949 году в честь генерала Советской армии И. Д. Черняховского. Под его руководством проходили бои за освобождение города. Генерал Черняховский — один из немногих, ставший дважды Героем СССР.

Песчаный лог

Мемориальный комплекс в Воронеже, место захоронения людей, расстрелянных нацистскими войсками во Вторую мировую войну, сооружён в 1975 году.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате на автомобиле KIA Rio 2021 года с выходами для осмотра мемориалов и памятников.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.
Входит в следующие категории Воронежа

