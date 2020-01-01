Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Экскурсия по парку Монрепо

Обзорная историческая экскурсия, с возможностью насладиться великолепными, незабываемыми видами...

Обзорная историческая экскурсия, с возможностью насладиться великолепными, незабываемыми видами Монрепо, где природа и архитектура слились в одно гармоничное целое.
Экскурсия по парку Монрепо
Экскурсия по парку Монрепо
Экскурсия по парку Монрепо
Экскурсия по парку Монрепо
Экскурсия по парку Монрепо
Экскурсия по парку Монрепо
Парк Монрепо — один из красивейших пейзажных парков в Европе
О древней истории этого удивительного места: от легендарного Старого Выборга и шведских рыцарей-крестоносцев до того времени, когда в конце XVIII – начале XIX веков на территории имения Монрепо был разбит редкой красоты скальный пейзажный парк.
О людях, причастных к его созданию и о тех, с чьими именами связан расцвет Монрепо — его российская и европейская слава. О том, как сложилась судьба имения, его владельцев в XX столетии и о современной истории, где Монрепо предстает в качестве музея-заповедника.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: У главных ворот парка Монрепо
 Что входит
  • Пешеходная прогулка-экскурсия по парку
 Что не входит
  • Входные билеты в парк:
  • полная стоимость — 100 рублей
  • льготная — 50 рублей.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: В любой день и время по желанию гостя
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ВизитВыборг
ВизитВыборг
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