Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

Парк Монрепо — один из красивейших пейзажных парков в Европе

О древней истории этого удивительного места: от легендарного Старого Выборга и шведских рыцарей-крестоносцев до того времени, когда в конце XVIII – начале XIX веков на территории имения Монрепо был разбит редкой красоты скальный пейзажный парк.

О людях, причастных к его созданию и о тех, с чьими именами связан расцвет Монрепо — его российская и европейская слава. О том, как сложилась судьба имения, его владельцев в XX столетии и о современной истории, где Монрепо предстает в качестве музея-заповедника.

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