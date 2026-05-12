Мои заказы

Романтика парка Монрепо

Скалы, море и поэзия северной природы - из Выборга
Выборг известен не только достопримечательностями в старой части города, но и окрестностями.

Такими, как пейзажный парк Монрепо! Он раскинулся на скалистых берегах Финского залива на северо-западе острова Твердыш.

Здесь мы насладимся неповторимыми ландшафтами и растительностью — как рукотворной, так и естественной. А колорита нашей прогулке добавят строки поэтов, бывавших в этих краях.
5
3 отзыва
Романтика парка Монрепо
Романтика парка Монрепо
Романтика парка Монрепо

Описание экскурсии

Встреча у входа

Познакомимся, купим билеты и начнём прогулку с рассказа об истории этого необычного места.

Погружение в атмосферу парка

Пройдём через неоготический портал и окажемся в мире северной природы — гранитных скал, хвойных лесов и тихих бухт Финского залива.

Знаковые объекты Монрепо

  • Храм Нептуна — открытый ветрам классический павильон
  • Китайские мостики — отражение моды на стиль шинуазри
  • Усадебный комплекс с главным домом и библиотечным флигелем
  • Исторические обелиски и колонны 19 века

Истории и судьбы

Вы узнаете о владельцах усадьбы, создании парка и его превращении в уникальный ландшафтный ансамбль.

Поэзия и настроение

Прогулку дополнят строки поэтов, вдохновлённых этими местами — они помогут почувствовать атмосферу Монрепо глубже.

Закат над заливом

Кульминацией станет заход солнца: мягкий свет, отражения на воде и ощущение полного спокойствия.

Организационные детали

  • Билеты в парк оплачиваются отдельно — 500 ₽ за чел., есть льготы
  • До парка вам нужно добраться самостоятельно: пешком (20–30 мин из города) или на такси

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 861 туриста
Я родился и живу в Выборге. Окончил РГПУ им. А. И. Герцена по специальности культурология. Являюсь аккредитованным экскурсоводом по Замковому острову и парку Монрепо, а также аттестованным гидом по всей Ленинградской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Оксана
Замечательная экскурсия в прекрасном парке Монрепо. Экскурсовод Юрий очень интересно рассказывал исторические факты и читал нам прекрасные стихи. Скалистые пейзажи, отреставрированная усадьба, прекрасные виды Выборгского залива. нам очень повезло с
читать дальшеуменьшить

погодой 🌞. Получили массу интересной и познавательной информации об истории парка, побывали на многих памятных местах, навсегда влюбились в этот парк и надеемся обязательно сюда ещё вернуться)) загадали сокровенные желания в гроте желаний ❤️ Спасибо большое, Юрий, за время проведенное с нами, нам очень все понравилось 👍

Замечательная экскурсия в прекрасном парке Монрепо. Экскурсовод Юрий очень интересно рассказывал исторические факты и читал нам
Замечательная экскурсия в прекрасном парке Монрепо. Экскурсовод Юрий очень интересно рассказывал исторические факты и читал нам
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Дорогие друзья! Благодарю 🙏 Вас за визит и эти прекрасные теплые слова о парке и нашей экскурсии 🌳🏛️📜 Очень приятно
читать дальшеуменьшить

☺️ что смог сделать знакомство с Монрепо интересным и познавательным!
Это второй отзыв на сайте об этой экскурсии 📝💚 Очень рад, что он позитивный!
Обещаю, что буду стараться и дальше! И всегда жду в Выборге 🏰

Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Побывали в Монрепо с Юрием, и это было попадание в десятку. Юрий провел нас по парку с душой, было видно, что он сам горит этим местом. Отдельное впечатление оставили стихи
читать дальшеуменьшить

в его исполнении — в таких декорациях это звучало очень мощно и уместно.
Приятно удивило, как бережно он относится к самому парку, буквально заботится о его сохранности. Плюс Юрий сделал нам много классных кадров на память, так что из поездки привезли не только эмоции, но и отличные фото. Экскурсия получилась живая и настоящая, очень рекомендуем Юрия как профи.

Побывали в Монрепо с Юрием, и это было попадание в десятку. Юрий провел нас по парку
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Александр, благодарю 🙏 Вас за визит и роскошный отзыв 📜✨ Очень рад, что вам понравилось в Парке и мой рассказ
читать дальшеуменьшить

о нем… Благодарю 🙏 площадку Трипстер за то, что имею возможность знакомить путешественников теперь и с Пейзажным Парком Монрепо!
Очень приятно, ☺️ что первый отзыв такой позитивный и вдохновляет двигаться дальше!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Несмотря на дождь и ветер, нашей компании экскурсия очень понравилась. Юрий замечательный рассказчик, с душой подходит к своему делу. Видно, что гид любит и знает свой город и с удовольствием занимается своим делом. Это очень важно. В общем от души рекомендую. Монрепо прекрасен при любой погоде)))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии на «Романтика парка Монрепо»

Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
2 часа
215 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 10 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Пешая
2 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Лучший выбор
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Парк Монрепо в Выборге - это гармония природы и искусства. Узнайте историю и насладитесь красотой в сопровождении опытного гида
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
6850 ₽ за всё до 25 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Утро в Монрепо
Пешая
2 часа
34 отзыва
Билеты
Утро в Монрепо
Прогулка по романтическому парку под утреннее пение птиц и тихое пробуждение северной природы
Начало: В парке Монрепо
8 июн в 09:00
9 июн в 13:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге
от 6000 ₽ за экскурсию