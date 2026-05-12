Выборг известен не только достопримечательностями в старой части города, но и окрестностями.
Такими, как пейзажный парк Монрепо! Он раскинулся на скалистых берегах Финского залива на северо-западе острова Твердыш.
Здесь мы насладимся неповторимыми ландшафтами и растительностью — как рукотворной, так и естественной. А колорита нашей прогулке добавят строки поэтов, бывавших в этих краях.
Такими, как пейзажный парк Монрепо! Он раскинулся на скалистых берегах Финского залива на северо-западе острова Твердыш.
Здесь мы насладимся неповторимыми ландшафтами и растительностью — как рукотворной, так и естественной. А колорита нашей прогулке добавят строки поэтов, бывавших в этих краях.
Описание экскурсии
Встреча у входа
Познакомимся, купим билеты и начнём прогулку с рассказа об истории этого необычного места.
Погружение в атмосферу парка
Пройдём через неоготический портал и окажемся в мире северной природы — гранитных скал, хвойных лесов и тихих бухт Финского залива.
Знаковые объекты Монрепо
- Храм Нептуна — открытый ветрам классический павильон
- Китайские мостики — отражение моды на стиль шинуазри
- Усадебный комплекс с главным домом и библиотечным флигелем
- Исторические обелиски и колонны 19 века
Истории и судьбы
Вы узнаете о владельцах усадьбы, создании парка и его превращении в уникальный ландшафтный ансамбль.
Поэзия и настроение
Прогулку дополнят строки поэтов, вдохновлённых этими местами — они помогут почувствовать атмосферу Монрепо глубже.
Закат над заливом
Кульминацией станет заход солнца: мягкий свет, отражения на воде и ощущение полного спокойствия.
Организационные детали
- Билеты в парк оплачиваются отдельно — 500 ₽ за чел., есть льготы
- До парка вам нужно добраться самостоятельно: пешком (20–30 мин из города) или на такси
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 861 туриста
Я родился и живу в Выборге. Окончил РГПУ им. А. И. Герцена по специальности культурология. Являюсь аккредитованным экскурсоводом по Замковому острову и парку Монрепо, а также аттестованным гидом по всей Ленинградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия в прекрасном парке Монрепо. Экскурсовод Юрий очень интересно рассказывал исторические факты и читал нам прекрасные стихи. Скалистые пейзажи, отреставрированная усадьба, прекрасные виды Выборгского залива. нам очень повезло с
Юрий
Ответ организатора:
Дорогие друзья! Благодарю 🙏 Вас за визит и эти прекрасные теплые слова о парке и нашей экскурсии 🌳🏛️📜 Очень приятно
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Побывали в Монрепо с Юрием, и это было попадание в десятку. Юрий провел нас по парку с душой, было видно, что он сам горит этим местом. Отдельное впечатление оставили стихи
Юрий
Ответ организатора:
Александр, благодарю 🙏 Вас за визит и роскошный отзыв 📜✨ Очень рад, что вам понравилось в Парке и мой рассказ
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Н
Несмотря на дождь и ветер, нашей компании экскурсия очень понравилась. Юрий замечательный рассказчик, с душой подходит к своему делу. Видно, что гид любит и знает свой город и с удовольствием занимается своим делом. Это очень важно. В общем от души рекомендую. Монрепо прекрасен при любой погоде)))
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