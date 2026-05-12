читать дальше уменьшить в его исполнении — в таких декорациях это звучало очень мощно и уместно.

Приятно удивило, как бережно он относится к самому парку, буквально заботится о его сохранности. Плюс Юрий сделал нам много классных кадров на память, так что из поездки привезли не только эмоции, но и отличные фото. Экскурсия получилась живая и настоящая, очень рекомендуем Юрия как профи.

Побывали в Монрепо с Юрием, и это было попадание в десятку. Юрий провел нас по парку с душой, было видно, что он сам горит этим местом. Отдельное впечатление оставили стихи