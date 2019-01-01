21 отзыв оставили туристы

Монрепо - пейзажный скальный парк 🌳, место духовного отдыха.

Людвиг Генрих фон Николаи, придворный великого князя Павла Петровича, поэт и писатель, очарованный романтическими северными скалами, усеянными огромными валунами, покупает эту усадьбу в 1788 году и создаёт здесь английский парк.

Основной принцип создания парка – не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства». И неслучайно, создатель парка называл своё творение – парк «фантазии, искусства, чувства».

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 семейства фон Николаи, заботливо обустроивших в парке места для эмоциональных переживаний, статую героя эпоса Калевалы - Вяйнямёйнена со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, турецкую палатку, китайские мостики и павильон Мариентурм, источник «Нарцисс», храм Нептуна и многие другие причудливые и оригинальные объекты.

Прогулка начнется от главного входа в парк - Готических ворот и закончится на берегу залива в "Конце Света".