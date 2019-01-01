21 отзыв оставили туристы

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Прогулка по парку Монрепо

4.9
21 отзыв
Гильдия Э.
Гильдия Э. – Гид из Выборга
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики, беседки.

Во время прогулки по парку вы познакомитесь с его историей 📖 и главными архитектурными достояниями, хорошо отдохнёте и сможете сделать множество ярких фотографий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по парку Монрепо
Прогулка по парку Монрепо
Монрепо - пейзажный скальный парк 🌳, место духовного отдыха.
Людвиг Генрих фон Николаи, придворный великого князя Павла Петровича, поэт и писатель, очарованный романтическими северными скалами, усеянными огромными валунами, покупает эту усадьбу в 1788 году и создаёт здесь английский парк.
Основной принцип создания парка – не подчинить, а вежливо дополнить природу архитектурными сооружениями, уловить её настроение, слегка подправить и украсить пейзаж, «черпая дополнительно из сокровищницы искусства». И неслучайно, создатель парка называл своё творение – парк «фантазии, искусства, чувства».
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 семейства фон Николаи, заботливо обустроивших в парке места для эмоциональных переживаний, статую героя эпоса Калевалы - Вяйнямёйнена со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях, турецкую палатку, китайские мостики и павильон Мариентурм, источник «Нарцисс», храм Нептуна и многие другие причудливые и оригинальные объекты.
Прогулка начнется от главного входа в парк - Готических ворот и закончится на берегу залива в "Конце Света".
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Билеты в парк — 100 рублей с человека
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 парк Монрепо
Прогулка по парку Монрепо
Прогулка по парку Монрепо
Прогулка по парку Монрепо
Прогулка по парку Монрепо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гильдия Э.
Гильдия Э.
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21 отзыв оставили туристы

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