Насладиться городскими и природными пейзажами под рассказы гида-капитана
Выборг — компактный средневековый город в окружении воды.
Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только. И это не просто видовая поездка: я обязательно поделюсь с вами интересными фактами из истории.
Поэтому всего за час мы успеем побывать в таких живописных местах, как Выборгский залив, бухта Защитная, парк Монрепо с его каменистыми берегами и островами, Сайменский канал и не только. И это не просто видовая поездка: я обязательно поделюсь с вами интересными фактами из истории.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- От набережнoй в цeнтрe Выборга мы пройдём вокруг ocтрoва Tвеpдыш.
- Затем через живoпиcные мeстечки Bыбoргcкогo заливa отправимся в буxту Защитнaя.
- Далее наш путь будет проходить вдoль пoбepeжья паркa Mонрепо. Мы подплывём к острову Людвигштайн («Остров мёртвых»), где вы увидите одну из достопримечательностей — знаменитую капеллу Людвигсбург 1830 года.
- Проследуем в морскую часть Сайменского канала через старинный шлюз Лавола, ныне не действующий. И дойдём до первого действующего шлюза с российской стороны, после чего повернём обратно на Выборг.
Организационные детали
Прогулка проходит на 6-местном скоростном катере в компании гида-капитана.
Бронирование возможно только на ровные часы (9:00, 10:00 и т. п.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной адмирала Апраксина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 202 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юсеф. В первую очередь я, конечно, судоводитель с большим стажем. Я хорошо знаю залив и окрестности Выборга. Для меня главное — это ваша безопасность. Во вторую очередь я гид: со мной вы не только увидите красивые места, но и узнаете больше о них.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Наталья
11 авг 2023
Прогулка - это просто чудо! Посмотреть на Монрепо с воды - отдельное удовольствие. Юсеф очень доброжелателен, интересно и с юмором подаёт материал. Время пролетает незаметно, а на память остаются прекрасные воспоминания, знания и шикарные фотографии!
Н
Наталья
11 авг 2023
Прекрасная прогулка на катере, очень понравилось и взрослым, и детям! Юсеф - отличный капитан и интересный рассказчик. Катер - удобный и быстрый. Пожалуй, для нашей семьи именно эта экскурсия стала самым ярким впечатлением от посещения Выборга.
Елена
10 авг 2023
Гид капитан просто чудо! Показал самые интересные места, подстраивался под группу, к туристам отнесся с уважением и почетом! Очень приятно!
Детям очень пониавилось, взрослым тоже.
Детям очень пониавилось, взрослым тоже.
Н
Наталия
10 авг 2023
Потрясающая экскурсия-прогулка на катере. Просто неописуемый восторг! Юсеф (огромное спасибо!) успевал и управлять катером, и вести интересный рассказ, и еще реагировать на какие-то вопросы и действия нашей дочери (5 лет). Вся экскурсия прошла на одном дыхании, нам и дочери очень понравилось (она даже пустила слезу на берегу по окончании, что хочет еще. Очень-очень рекомендую!!! П. с. Катер очень комфортабельный: можно и на носу посидеть, сделать красивые кадры и насладиться видами; можно и внутри на удобных диванчиках под крышей.
Г
Галина
9 авг 2023
Необыкновенно красивая природа -- каменистые берега с соснами, белые кувшинки. Очень живописный старый Сайменский канал. Были с детьми, мальчишки в восторге от прогулки на катере, мы тоже. Большое спасибо обаятельному капитану. Было красиво интересно и безопасно. Хотим повторить в следующую поездку.
Elena
8 авг 2023
Невероятная прогулка по воде! Спасибо Юсефу за экскурсию и рассказ! Очень интересно, рекомендую! С воды смотреть на парк Монрепо и город - отдельное удовольствие!!! Спасибооо!
Е
Елена
5 авг 2023
Мы провели незабываемое время на водной прогулке на катере! Впечатления от этого приключения остались очень яркими. Катер был комфортабельным и безопасным, а профессиональный капитан заботился о том, чтобы наше путешествие прошло максимально приятно, безопасно и информативно. Советую всем!!!
Юлия
4 авг 2023
Прогулка очень понравилась, капитан предупредительный и внимательный,
природа красивая, катер быстрый, интересно было посмотреть старый шлюз. Если дождь или ветер, можно спрятаться под тентом.
природа красивая, катер быстрый, интересно было посмотреть старый шлюз. Если дождь или ветер, можно спрятаться под тентом.
А
Александр
4 авг 2023
Отлично провели время. Очень интересный рассказчик
Ольга
4 авг 2023
Абсолютный восторг и взрослых и детей! Прогулка очень интересная и с точки зрения достопримечательностей (парк Монрепо и Выборг с воды), и с точки зрения маленького путешествия по воде. Катер небольшой, но удобный, закрывается от дождя.
Юсеф интересно рассказывает, да и сам по себе очень приятный, легкий в общении человек. Мы себя очень комфортно чувствовали, как будто нас пригласил друг) Искренне рекомендую!
Юсеф интересно рассказывает, да и сам по себе очень приятный, легкий в общении человек. Мы себя очень комфортно чувствовали, как будто нас пригласил друг) Искренне рекомендую!
С
СВЕТЛАНА
31 июля 2023
Необыкновенной красоты пейзажи. Экскурс в историю.
Отличная прогулка)
Спасибо, Юсеф.
Отличная прогулка)
Спасибо, Юсеф.
С
Сергей
29 июля 2023
Все супер
Лидия
27 июля 2023
Посетили эту экскурсию, весело и с удовольствием прокатились на ухоженном катере, вежливый, доброжелательный, общительный капитан. Были с детьми, Юсеф всем выдал спасательные жилеты, с улыбкой отвечал на детские вопросы.
Рекомендую!
Рекомендую!
К
Ксения
26 июля 2023
Замечательный капитан. Поездка была интересной, даже не хватило. Очень быстро и за разговорами пролетел этот час, хотелось однозначно больше. Весёлый, эрудированный и с юмором экскурсовод
Tatiana
23 июля 2023
Позитивный капитан, подготовленный к экскурсии как технически (есть пледы для участников), так и информационно (можно получить ответы на вопросы по теме наблюдаемых мест). Идеальный баланс наблюдения за красотой и рассказа о Монрепо и канале. Катер с крышей и с возможностью передвигаться на носу.
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