Потрясающая экскурсия-прогулка на катере. Просто неописуемый восторг! Юсеф (огромное спасибо!) успевал и управлять катером, и вести интересный рассказ, и еще реагировать на какие-то вопросы и действия нашей дочери (5 лет). Вся экскурсия прошла на одном дыхании, нам и дочери очень понравилось (она даже пустила слезу на берегу по окончании, что хочет еще. Очень-очень рекомендую!!! П. с. Катер очень комфортабельный: можно и на носу посидеть, сделать красивые кадры и насладиться видами; можно и внутри на удобных диванчиках под крышей.