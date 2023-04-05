Приготовить алхимический эликсир, примерить наряд чумного доктора и научиться писать пером
Выясните, что дала миру алхимия, в чём вообще была её суть и что означают таинственные алхимические символы. А ещё примерите антуражные костюмы и сделаете весьма необычные снимки.
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Описание
Что вас ожидает
🔷 Мы расскажем о развитии науки и медицины в 11-14 вв. Предложим посидеть в кресле цирюльника и покажем, как лечили зубы по методике Высокого Средневековья. Также вы наглядно представите, как выглядел чумной доктор. И попробуете написать что-нибудь пером.
🔷 Конечно, отдельно поговорим о мире алхимии. Вы разберётесь, в чём же её суть. Узнаете, как алхимики, постигая тайны мироздания, вносили неоценимый вклад в науку будущего. Научитесь применять круг трансмутаций и увидите Terra Orbita. А ещё самостоятельно изготовите алхимические смеси под присмотром алхимика — вам предстоит открыть секрет красной тинктуры, эликсиров и философского камня.
🔷 Сама Келья алхимика находится в историческом центре города, в доме Поссе. Ныне это остатки архитектурного комплекса, который раньше простирался до Красноармейской улицы. У здания интересное прошлое, о котором мы тоже успеем вам рассказать.
Мы ждём и взрослых, и детей — интересно будет всем!
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 23 процента от стоимости экскурсии, остальные деньги — на месте гиду (эту часть мы полностью тратим на помощь кошачьим приютам 🐈)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 19:00, в среду в 18:00, в субботу в 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 14:00, 16:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в историческом центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 19:00, в среду в 18:00, в субботу в 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 14:00, 16:00 и 18:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.