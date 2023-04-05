В единственном городе России, где в полной мере ощущается дух Западного Средневековья, мы создали особое пространство с порталом в прошлое. В нашей келье вы узнаете, как в те загадочные и тёмные времена познавали Вселенную и лечили людей. Выясните, что дала миру алхимия, в чём вообще была её суть и что означают таинственные алхимические символы. А ещё примерите антуражные костюмы и сделаете весьма необычные снимки.

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Описание

Что вас ожидает

🔷 Мы расскажем о развитии науки и медицины в 11-14 вв. Предложим посидеть в кресле цирюльника и покажем, как лечили зубы по методике Высокого Средневековья. Также вы наглядно представите, как выглядел чумной доктор. И попробуете написать что-нибудь пером.

🔷 Конечно, отдельно поговорим о мире алхимии. Вы разберётесь, в чём же её суть. Узнаете, как алхимики, постигая тайны мироздания, вносили неоценимый вклад в науку будущего. Научитесь применять круг трансмутаций и увидите Terra Orbita. А ещё самостоятельно изготовите алхимические смеси под присмотром алхимика — вам предстоит открыть секрет красной тинктуры, эликсиров и философского камня.

🔷 Сама Келья алхимика находится в историческом центре города, в доме Поссе. Ныне это остатки архитектурного комплекса, который раньше простирался до Красноармейской улицы. У здания интересное прошлое, о котором мы тоже успеем вам рассказать.

Мы ждём и взрослых, и детей — интересно будет всем!

Организационные детали