Разоблачить мифы и научиться читать город через архитектуру
Выборг часто называют средневековым городом. Узкие улочки, башни, замок — всё это создаёт ощущение глубокой старины. На самом деле это совсем не так.
На экскурсии мы разберёмся, что в Выборге действительно относится к Средневековью, а что появилось значительно позже — в эпоху Российской империи и особенно в 20 веке. Вы увидите, что почти весь город моложе, чем кажется на первый взгляд.
Описание экскурсии
Мы начнём у Выборгского вокзала — здесь поговорим о том, каким Выборг стал в 20 веке.
Проедем по кварталам 1930-х годов, разберём их планировку и посмотрим на первый небоскрёб города — символ новой эпохи и развития Выборга как современного европейского центра.
Рядом рассмотрим знаковые строения этого периода: библиотеку Алвара Аалто, почтамт и банковские здания — важные примеры современной для своего времени архитектуры.
По пути обратим внимание на здания в стиле модерн и обсудим, как этот стиль формировал облик города и почему он занимает в Выборге важное место.
Также увидим ключевые башни города: Круглую, Часовую и Ратушную. Здесь поговорим о том, что от Средневековья действительно сохранилось — и насколько этого немного.
Завершим экскурсию на Ратушной площади, где посмотрим на город уже с новым пониманием его истории.
Экскурсия построена как анализ и разбор города. Я расскажу правду про трагическую судьбу Петропавловского собора, грубо забытую на фоне известного всем кафедрального собора.
А ещё мы обсудим:
почему Выборг на самом деле русский город
что действительно осталось от средневекового Выборга
почему город выглядит старше, чем он есть на самом деле
как Выборг развивался в 19–20 веках
как отличать разные эпохи по архитектуре
Организационные детали
Поедем на Volkswagen Polo
Во время экскурсии можем зайти в исторические здания
В программе предусмотрены остановки и время для фотографий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в читать дальшеуменьшить
музеях города.
Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам.
Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий.
Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.