Выборг часто называют средневековым городом. Узкие улочки, башни, замок — всё это создаёт ощущение глубокой старины. На самом деле это совсем не так. На экскурсии мы разберёмся, что в Выборге действительно относится к Средневековью, а что появилось значительно позже — в эпоху Российской империи и особенно в 20 веке. Вы увидите, что почти весь город моложе, чем кажется на первый взгляд.

Описание экскурсии

Мы начнём у Выборгского вокзала — здесь поговорим о том, каким Выборг стал в 20 веке.

Проедем по кварталам 1930-х годов, разберём их планировку и посмотрим на первый небоскрёб города — символ новой эпохи и развития Выборга как современного европейского центра.

Рядом рассмотрим знаковые строения этого периода: библиотеку Алвара Аалто, почтамт и банковские здания — важные примеры современной для своего времени архитектуры.

По пути обратим внимание на здания в стиле модерн и обсудим, как этот стиль формировал облик города и почему он занимает в Выборге важное место.

Также увидим ключевые башни города: Круглую, Часовую и Ратушную. Здесь поговорим о том, что от Средневековья действительно сохранилось — и насколько этого немного.

Завершим экскурсию на Ратушной площади, где посмотрим на город уже с новым пониманием его истории.

Экскурсия построена как анализ и разбор города. Я расскажу правду про трагическую судьбу Петропавловского собора, грубо забытую на фоне известного всем кафедрального собора.

А ещё мы обсудим:

почему Выборг на самом деле русский город

что действительно осталось от средневекового Выборга

почему город выглядит старше, чем он есть на самом деле

как Выборг развивался в 19–20 веках

как отличать разные эпохи по архитектуре

Организационные детали