Мои заказы

Вся правда о Выборге

Разоблачить мифы и научиться читать город через архитектуру
Выборг часто называют средневековым городом. Узкие улочки, башни, замок — всё это создаёт ощущение глубокой старины. На самом деле это совсем не так.

На экскурсии мы разберёмся, что в Выборге действительно относится к Средневековью, а что появилось значительно позже — в эпоху Российской империи и особенно в 20 веке. Вы увидите, что почти весь город моложе, чем кажется на первый взгляд.
Вся правда о Выборге
Вся правда о Выборге
Вся правда о Выборге

Описание экскурсии

Мы начнём у Выборгского вокзала — здесь поговорим о том, каким Выборг стал в 20 веке.

Проедем по кварталам 1930-х годов, разберём их планировку и посмотрим на первый небоскрёб города — символ новой эпохи и развития Выборга как современного европейского центра.

Рядом рассмотрим знаковые строения этого периода: библиотеку Алвара Аалто, почтамт и банковские здания — важные примеры современной для своего времени архитектуры.

По пути обратим внимание на здания в стиле модерн и обсудим, как этот стиль формировал облик города и почему он занимает в Выборге важное место.

Также увидим ключевые башни города: Круглую, Часовую и Ратушную. Здесь поговорим о том, что от Средневековья действительно сохранилось — и насколько этого немного.

Завершим экскурсию на Ратушной площади, где посмотрим на город уже с новым пониманием его истории.

Экскурсия построена как анализ и разбор города. Я расскажу правду про трагическую судьбу Петропавловского собора, грубо забытую на фоне известного всем кафедрального собора.

А ещё мы обсудим:

  • почему Выборг на самом деле русский город
  • что действительно осталось от средневекового Выборга
  • почему город выглядит старше, чем он есть на самом деле
  • как Выборг развивался в 19–20 веках
  • как отличать разные эпохи по архитектуре

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Polo
  • Во время экскурсии можем зайти в исторические здания
  • В программе предусмотрены остановки и время для фотографий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
читать дальшеуменьшить

музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии на «Вся правда о Выборге»

Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Заглянуть в прошлое древнего города и раскрыть, где правда переплетается с вымыслом
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 8 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Исследуйте уникальные архитектурные решения северного модерна в Выборге. Погрузитесь в атмосферу сказок и легенд, раскрывая тайны древних фасадов
29 мая в 09:00
30 мая в 15:00
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Новые приключения королевского Кирпичика - экскурсия-сказка для детей 5-10 лет
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Квест
до 7 чел.
Новые приключения королевского Кирпичика - экскурсия-сказка для детей 5-10 лет
Отправиться в волшебное путешествие по архитектуре Выборга
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 10:00
29 мая в 13:30
6120 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге
от 7800 ₽ за экскурсию