3 отзыва оставили туристы

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Выборг в век Петра I

Узнайте, как Петр I изменил Выборг. Прогулка по крепостям и историческим местам города раскроет вам тайны прошлого
Экскурсия по Выборгу переносит в эпоху Петра I. Путешественники увидят крепости 16 века, поднимутся на Петровскую гору и узнают о значимых исторических событиях. Памятник русской фортификации - Корона Святой Анны - станет кульминацией прогулки. Интересные факты о Лермонтове, Суворове и Кутузове дополнят впечатления. Это путешествие откроет новый взгляд на историю и архитектуру Выборга
5
17 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические крепости 16 века
  • ⛰ Петровская гора с видом на город
  • 🕍 Архитектура классицизма
  • 🗝 Тайны Выборгского Замка
  • ⚔️ Противостояние Швеции и России
  • 📜 Интересные факты о Лермонтове
  • 🎖 Связь с Суворовым и Кутузовым

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время Выборг особенно красив. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I

Что можно увидеть

  • Укрепления 16 века
  • Петровская гора
  • Выборгский Замок
  • Корона Святой Анны

Описание экскурсии

Маршрут с историей

Я отведу вас к укреплениям 16 века, которые защищали город от натиска русских войск в Северной войне. Подниму на Петровскую гору, чтобы вы увидели Выборг таким, каким запомнил Петр I. И покажу образцы архитектуры классицизма в Выборге. А ещё мы коснемся непростой истории Выборгского Замка и погуляем по его дворикам. И в завершение экскурсии осмотрим памятник русской фортификации 18 века — Корону Святой Анны.

О Петре I в Выборге и других знаковых личностях

Ключевой темой прогулки станут взаимоотношения Шведского Королевства и Российской империи, в центре которых было противостояние на Балтийском море. Вы узнаете, с какой целью Петр I захватил Выборг и что изменилось в городе после его взятия. Также мы поговорим и на отвлечённые от политики темы: например, я раскрою, кто такая прекрасная Эмилия, которой М. Ю. Лермонтов писал «Графия Эмилия белее, чем лилия…». Поделюсь, как с городом связана жизнь Александра Суворова и Михаила Кутузова. И удивлю вас ещё не одним любопытным фактом о старинном Выборге.

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Петровская Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6498 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
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не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник. В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
Много раз посещали Выборг и уже были знакомы со средневековым центром города. В этот раз искали что-то новое для себя, и нас привлекла экскурсия у Константина по несредневековому Выборгу.
Сразу захотелось
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окунуться в атмосферу 19-20 века именно с этим гидом, как только нашему взору представился плащ и шляпа с полями. Как экскурсовод с большим опытом, он сразу понял «дух» нашей компании и сориентировал по выбору маршрута прогулки.
Удивительно, что гуляя самостоятельно по тем же улицам, мы никогда раньше не обращали внимания на некоторые элементы зданий! Константин заботливо «приковывал» наше внимание к этим мелочам и с большим воодушевлением и артистизмом вел повествование об истории мест, да так доходчиво, что мы смогли бы воспроизвести в памяти весь этот маршрут и рассказ.
Видно, что Константин очень любит свое дело, увлечен им и действительно имеет большой багаж знаний, но при этом не перегружает своих слушателей. «Нет для человека ничего лучше, чем … получать удовольствие от своего труда», сказано в Библии. Мы это прочувствовали на все 100%!
На протяжении маршрута наш гид задавал интересные шутливые вопросы, заставляющие пошевелить мозгами и посмеяться))) Атмосфера была легкая и непринужденная, нам все очень понравилось!
С огромным удовольствием продолжим наш маршрут от библиотеки в более теплое время

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Анастасия
Экскурсия была очень интересная, с разными фишечками, с вопросами и загадками, мы такое любим! Константин отличный рассказчик, с юмором, смог заинтересовать всех наших путешественников! Маршрут построен грамотно, обязательно порекомендуем данную экскурсию!
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В
Константин очень приятный, эрудированный, гибкий рассказчик. Несмотря на крайне прохладную погоду, практически 3 часа вел экскурсию. Пошел нам на встречу и часть экскурсии проводил в кофейнях, чтобы мы не околели.
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Я думал, что друзья меня проклянут за прогулки по такому холоду, но все сказали, что именно бы так и сделали если бы экскурсовод был так не увлечен делом, которым занимается. Спасибо большое.

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А
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставил. Константин очень грамотно, интересно, литературно, весело рассказывает. Интересно одновременно для разных возрастов. И для 10 лет, и для 30-40 и для 70.. Три часа на одном дыхании. Есть время на отдых, перекус, веселые истории не по теме экскурсии. . Заказывайте экскурсию, будете довольны
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставил. Константин очень грамотно, интересно, литературно, весело
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Наталья
Константин прекрасный рассказчик, показал такой Выборг, который мы не знали, хотя до этого посещали несколько раз. И стихи рассказывал, и песни пел, на разных языках поздравлял, у меня был день рождения. Однозначно, рекомендую. 👍👍👍
Константин прекрасный рассказчик, показал такой Выборг, который мы не знали, хотя до этого посещали несколько раз.
Константин прекрасный рассказчик, показал такой Выборг, который мы не знали, хотя до этого посещали несколько раз.
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Елена
Константин очень приятный экскурсовод. Не гонит. Много интересных фактов, с удовольствием провели время. Ещё и стихи рассказывает)
Константин очень приятный экскурсовод. Не гонит. Много интересных фактов, с удовольствием провели время. Ещё и стихи рассказывает)
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