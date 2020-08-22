3 отзыва оставили туристы

Маршрут с историей Я отведу вас к укреплениям 16 века, которые защищали город 🏙️ от натиска русских войск в Северной войне. Подниму на Петровскую гору, чтобы вы увидели Выборг таким, каким запомнил Петр I. И покажу образцы архитектуры классицизма в Выборге. А ещё мы коснемся непростой истории 📖 Выборгского Замка и погуляем по его дворикам. И в завершение экскурсии 🧭 осмотрим памятник русской фортификации 18 века — Корону Святой Анны.
О Петре I в Выборге и других знаковых личностях Ключевой темой прогулки станут взаимоотношения Шведского Королевства и Российской империи, в центре которых было противостояние на Балтийском море 🌊. Вы узнаете, с какой целью Петр I захватил Выборг и что изменилось в городе после его взятия. Также мы поговорим и на отвлечённые от политики темы: например, я раскрою, кто такая прекрасная Эмилия, которой М. Ю. Лермонтов писал «Графия Эмилия белее, чем лилия…». Поделюсь, как с городом связана жизнь Александра Суворова и Михаила Кутузова. И удивлю вас ещё не одним любопытным фактом о старинном Выборге.
Начало и место завершения
🚩 Петровская Площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
Провели замечательный день в Выборге. Радовало все: Солнечная погода, интересная встреча с историей, внимательный гид, порекомендовал хорошее Кафе, где остались довольны едой, обслуживанием, и малым количеством людей, уютный чистый город. С благодарностью, Малиновский и Павловы!
Наталья
14 августа 2020
Были на экскурсии 13 августа. Экскурсия очень понравилась! Великолепный рассказчик Константин, очень много знает, интересно и ярко рассказывает. Прогулка была отличной. Нам показал Константин такие местечки в городе, которые сами мы бы не увидели и не узнали. В следующий приезд мы обязательно возьмём другую экскурсию! Спасибо огромное Константину!
Елена
30 июня 2020
Гостили в Выборге 29 июня 2020 года. Экскурсию «Выборг в век Петра 1» нам провёл Константин - очень уважаемый в своём городе человек. Экскурсия очень понравилась. Рассказ сопровождался показом печатного материала, подобранного в хронологическом порядке. Подробное описание событий в том месте, где они происходили позволили представить реальную картину происходящего. 18 век в истории города является поворотным., кардинально изменившим историю не только города, но и всей страны. Тема Северной войны раскрыта широко, устранив пробелы школьной программы по истории. Константин очень увлечённый человек, искренне любящий свой город, Очень рекомендуем!