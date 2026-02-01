3 отзыва оставили туристы

Узнайте, как Петр I изменил Выборг. Прогулка по крепостям и историческим местам города раскроет вам тайны прошлого
Экскурсия по Выборгу переносит в эпоху Петра I. Путешественники увидят крепости 16 века, поднимутся на Петровскую гору и узнают о значимых исторических событиях. Памятник русской фортификации - Корона Святой Анны - станет кульминацией прогулки. Интересные факты о Лермонтове, Суворове и Кутузове дополнят впечатления. Это путешествие откроет новый взгляд на историю и архитектуру Выборга
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время Выборг особенно красив. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Укрепления 16 века
Петровская гора
Выборгский Замок
Корона Святой Анны
Описание экскурсии
Маршрут с историей
Я отведу вас к укреплениям 16 века, которые защищали город от натиска русских войск в Северной войне. Подниму на Петровскую гору, чтобы вы увидели Выборг таким, каким запомнил Петр I. И покажу образцы архитектуры классицизма в Выборге. А ещё мы коснемся непростой истории Выборгского Замка и погуляем по его дворикам. И в завершение экскурсии осмотрим памятник русской фортификации 18 века — Корону Святой Анны.
О Петре I в Выборге и других знаковых личностях
Ключевой темой прогулки станут взаимоотношения Шведского Королевства и Российской империи, в центре которых было противостояние на Балтийском море. Вы узнаете, с какой целью Петр I захватил Выборг и что изменилось в городе после его взятия. Также мы поговорим и на отвлечённые от политики темы: например, я раскрою, кто такая прекрасная Эмилия, которой М. Ю. Лермонтов писал «Графия Эмилия белее, чем лилия…». Поделюсь, как с городом связана жизнь Александра Суворова и Михаила Кутузова. И удивлю вас ещё не одним любопытным фактом о старинном Выборге.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Петровская Площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6498 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились читать дальшеуменьшить
не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью.
Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник.
В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса.
Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Много раз посещали Выборг и уже были знакомы со средневековым центром города. В этот раз искали что-то новое для себя, и нас привлекла экскурсия у Константина по несредневековому Выборгу. Сразу захотелось читать дальшеуменьшить
окунуться в атмосферу 19-20 века именно с этим гидом, как только нашему взору представился плащ и шляпа с полями. Как экскурсовод с большим опытом, он сразу понял «дух» нашей компании и сориентировал по выбору маршрута прогулки. Удивительно, что гуляя самостоятельно по тем же улицам, мы никогда раньше не обращали внимания на некоторые элементы зданий! Константин заботливо «приковывал» наше внимание к этим мелочам и с большим воодушевлением и артистизмом вел повествование об истории мест, да так доходчиво, что мы смогли бы воспроизвести в памяти весь этот маршрут и рассказ. Видно, что Константин очень любит свое дело, увлечен им и действительно имеет большой багаж знаний, но при этом не перегружает своих слушателей. «Нет для человека ничего лучше, чем … получать удовольствие от своего труда», сказано в Библии. Мы это прочувствовали на все 100%! На протяжении маршрута наш гид задавал интересные шутливые вопросы, заставляющие пошевелить мозгами и посмеяться))) Атмосфера была легкая и непринужденная, нам все очень понравилось! С огромным удовольствием продолжим наш маршрут от библиотеки в более теплое время
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Анастасия
Экскурсия была очень интересная, с разными фишечками, с вопросами и загадками, мы такое любим! Константин отличный рассказчик, с юмором, смог заинтересовать всех наших путешественников! Маршрут построен грамотно, обязательно порекомендуем данную экскурсию!
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В
Владимир
Константин очень приятный, эрудированный, гибкий рассказчик. Несмотря на крайне прохладную погоду, практически 3 часа вел экскурсию. Пошел нам на встречу и часть экскурсии проводил в кофейнях, чтобы мы не околели. читать дальшеуменьшить
Я думал, что друзья меня проклянут за прогулки по такому холоду, но все сказали, что именно бы так и сделали если бы экскурсовод был так не увлечен делом, которым занимается. Спасибо большое.
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А
Алексей
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставил. Константин очень грамотно, интересно, литературно, весело рассказывает. Интересно одновременно для разных возрастов. И для 10 лет, и для 30-40 и для 70.. Три часа на одном дыхании. Есть время на отдых, перекус, веселые истории не по теме экскурсии. . Заказывайте экскурсию, будете довольны
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Наталья
Константин прекрасный рассказчик, показал такой Выборг, который мы не знали, хотя до этого посещали несколько раз. И стихи рассказывал, и песни пел, на разных языках поздравлял, у меня был день рождения. Однозначно, рекомендую. 👍👍👍
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Елена
Константин очень приятный экскурсовод. Не гонит. Много интересных фактов, с удовольствием провели время. Ещё и стихи рассказывает)