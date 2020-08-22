3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Маршрут с историей

Я отведу вас к укреплениям 16 века, которые защищали город 🏙️ от натиска русских войск в Северной войне. Подниму на Петровскую гору, чтобы вы увидели Выборг таким, каким запомнил Петр I. И покажу образцы архитектуры классицизма в Выборге. А ещё мы коснемся непростой истории 📖 Выборгского Замка и погуляем по его дворикам. И в завершение экскурсии 🧭 осмотрим памятник русской фортификации 18 века — Корону Святой Анны.

О Петре I в Выборге и других знаковых личностях

Ключевой темой прогулки станут взаимоотношения Шведского Королевства и Российской империи, в центре которых было противостояние на Балтийском море 🌊. Вы узнаете, с какой целью Петр I захватил Выборг и что изменилось в городе после его взятия. Также мы поговорим и на отвлечённые от политики темы: например, я раскрою, кто такая прекрасная Эмилия, которой М. Ю. Лермонтов писал «Графия Эмилия белее, чем лилия…». Поделюсь, как с городом связана жизнь Александра Суворова и Михаила Кутузова. И удивлю вас ещё не одним любопытным фактом о старинном Выборге.