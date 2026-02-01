3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время Выборг особенно красив. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.

Экскурсия по Выборгу переносит в эпоху Петра I. Путешественники увидят крепости 16 века, поднимутся на Петровскую гору и узнают о значимых исторических событиях. Памятник русской фортификации - Корона Святой Анны - станет кульминацией прогулки. Интересные факты о Лермонтове, Суворове и Кутузове дополнят впечатления. Это путешествие откроет новый взгляд на историю и архитектуру Выборга

Описание экскурсии

Маршрут с историей

Я отведу вас к укреплениям 16 века, которые защищали город от натиска русских войск в Северной войне. Подниму на Петровскую гору, чтобы вы увидели Выборг таким, каким запомнил Петр I. И покажу образцы архитектуры классицизма в Выборге. А ещё мы коснемся непростой истории Выборгского Замка и погуляем по его дворикам. И в завершение экскурсии осмотрим памятник русской фортификации 18 века — Корону Святой Анны.

О Петре I в Выборге и других знаковых личностях

Ключевой темой прогулки станут взаимоотношения Шведского Королевства и Российской империи, в центре которых было противостояние на Балтийском море. Вы узнаете, с какой целью Петр I захватил Выборг и что изменилось в городе после его взятия. Также мы поговорим и на отвлечённые от политики темы: например, я раскрою, кто такая прекрасная Эмилия, которой М. Ю. Лермонтов писал «Графия Эмилия белее, чем лилия…». Поделюсь, как с городом связана жизнь Александра Суворова и Михаила Кутузова. И удивлю вас ещё не одним любопытным фактом о старинном Выборге.