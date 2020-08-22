3 отзыва оставили туристы

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Выборг в век Петра I

Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора

5
3 отзыва
Константин
Константин – Гид из Выборга
«Итако чрез взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено», — писал Петр I после взятия Выборга.

Я раскрою причины, по которым император решился на захват города, а также расскажу, как с его приходом изменился облик Выборга.

Мы прогуляемся по укреплениям 16 века, увидим знаковые крепости, поднимемся на Петровскую гору — и поговорим о непростых отношениях Швеции и России в тот период.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I

Что вас ожидает

Маршрут с историей
Я отведу вас к укреплениям 16 века, которые защищали город 🏙️ от натиска русских войск в Северной войне. Подниму на Петровскую гору, чтобы вы увидели Выборг таким, каким запомнил Петр I. И покажу образцы архитектуры классицизма в Выборге. А ещё мы коснемся непростой истории 📖 Выборгского Замка и погуляем по его дворикам. И в завершение экскурсии 🧭 осмотрим памятник русской фортификации 18 века — Корону Святой Анны.

О Петре I в Выборге и других знаковых личностях
Ключевой темой прогулки станут взаимоотношения Шведского Королевства и Российской империи, в центре которых было противостояние на Балтийском море 🌊. Вы узнаете, с какой целью Петр I захватил Выборг и что изменилось в городе после его взятия. Также мы поговорим и на отвлечённые от политики темы: например, я раскрою, кто такая прекрасная Эмилия, которой М. Ю. Лермонтов писал «Графия Эмилия белее, чем лилия…». Поделюсь, как с городом связана жизнь Александра Суворова и Михаила Кутузова. И удивлю вас ещё не одним любопытным фактом о старинном Выборге.

Начало и место завершения
🚩 Петровская Площадь
Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I
Выборг в век Петра I

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
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3 отзыва оставили туристы

22 августа 2020
Провели замечательный день в Выборге. Радовало все: Солнечная погода, интересная встреча с историей, внимательный гид, порекомендовал хорошее Кафе, где остались довольны едой, обслуживанием, и малым количеством людей, уютный чистый город. С благодарностью, Малиновский и Павловы!
14 августа 2020
Были на экскурсии 13 августа. Экскурсия очень понравилась! Великолепный рассказчик Константин, очень много знает, интересно и ярко рассказывает. Прогулка была отличной. Нам показал Константин такие местечки в городе, которые сами мы бы не увидели и не узнали. В следующий приезд мы обязательно возьмём другую экскурсию! Спасибо огромное Константину!
30 июня 2020
Гостили в Выборге 29 июня 2020 года. Экскурсию «Выборг в век Петра 1» нам провёл Константин - очень уважаемый в своём городе человек. Экскурсия очень понравилась. Рассказ сопровождался показом печатного материала, подобранного в хронологическом порядке. Подробное описание событий в том месте, где они происходили позволили представить реальную картину происходящего. 18 век в истории города является поворотным., кардинально изменившим историю не только города, но и всей страны. Тема Северной войны раскрыта широко, устранив пробелы школьной программы по истории. Константин очень увлечённый человек, искренне любящий свой город, Очень рекомендуем!

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