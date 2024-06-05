1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города
Начало: В районе Рыночной площади
12 июня в 12:00
14 июня в 13:00
от 6 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Хотим сказать СПАСИБО нашей ведущей Хельге. Доброжелательна, с подходом к детской аудитории. Время пролетело не заметно, а с собой унесли
- ИИрина3 мая 2024Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
- ИИрина20 апреля 2024Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
- ООлег12 апреля 2024Огромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместе с семьёй. Ведущая Ольга смогла заинтересовать и увлечь всех! Самы лучшие рекомендации!!!!
- ААсия16 марта 2024Узнали много нового и интересного по теме. Инна не загружала цифрами. было интересно. позновательно.тепло. уютно)
- ЮЮлия24 февраля 2024Провели отлично время семьёй! ❤️Супер мероприятие,! Благодарим организаторов😊интересно, познавательно и весело👏👏👏
- ЕЕлена17 января 2024Ну это вообще совершенно необычное путешествие было! Можно даже сказать, приключение)) Поскольку я уже не один раз обращалась в Трипстер
- ММарина4 января 2024Душевный завтрак в душевной компании! Благодарны Инне за увлекательный интеллектуальный завтрак!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "В помещении" можно забронировать 4 экскурсии от 1 550 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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