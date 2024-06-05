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за экскурсиями по разным городам, мне теперь приходят разные предложения от этой компании. И этот арт-завтрак запал мне в душу ещё тогда, когда мы не планировали поездку в Выборг. Не исключено, что и Выборг был выбран для путешествия поэтому)) В общем, это совершенно необычное и непривычное, нестандартное мероприятие, ты просто завтракаешь, пьешь кофе, а замечательная Инна (чудесный рассказчик) на простом русском языке, без сложных фраз рассказывает историю любви Выборга и кофе. Знаете, она нам столько разных нюансов и фактов рассказала, я думаю, что самим этого было бы не найти, ну или очень много литературы пересмотреть. При этом это не лекция, она просто говорит с вами, как с друзьями. В общем, мы в восторге! Пожалуй, было бы еще лучше, если бы нам предложили выбор, чем позавтракать: например, омлет или сырники, было бы вообще ВАУ. С теплотой и уважением, Елена