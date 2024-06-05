Экскурсии в помещении Выборга

Найдено 4 экскурсии в категории «В помещении» в Выборге, цены от 1 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550 за человека
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города
Начало: В районе Рыночной площади
12 июня в 12:00
14 июня в 13:00
от 6 800 за всё до 6 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Открытая финская гостиная
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Открытая финская гостиная
Побывать в единственных в Выборге интерьерах старинного дома середины 19 века
Начало: на улице Сторожевой Башни
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
    Хотим сказать СПАСИБО нашей ведущей Хельге. Доброжелательна, с подходом к детской аудитории. Время пролетело не заметно, а с собой унесли
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    целый пакет вкусностей собственного приготовления! Очень к месту была организация чаепития, часть кренделей съели, как говорится," с пылу, с жару". Будем рекомендовать друзьям)

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Открытая финская гостиная
    Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к
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    реставрации. От коллекции 25 видов исторических аутентичных обоев захватывает дух! Очень рекомендую посетить гостям Выборга как наинтереснейший образец маленького музея, в котором живут люди!

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
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    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
  • О
    Олег
    12 апреля 2024
    Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
    Огромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместе с семьёй. Ведущая Ольга смогла заинтересовать и увлечь всех! Самы лучшие рекомендации!!!!
    Огромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместеОгромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместеОгромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместеОгромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместеОгромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместеОгромное спасибо за мастер класс! Увлекательно, интересно, вкусно!!! Мы провели замечательно и с пользой время вместе
  • А
    Асия
    16 марта 2024
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Узнали много нового и интересного по теме. Инна не загружала цифрами. было интересно. позновательно.тепло. уютно)
  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
    Провели отлично время семьёй! ❤️Супер мероприятие,! Благодарим организаторов😊интересно, познавательно и весело👏👏👏
    Провели отлично время семьёй! ❤️Супер мероприятие,! Благодарим организаторов😊интересно, познавательно и весело👏👏👏Провели отлично время семьёй! ❤️Супер мероприятие,! Благодарим организаторов😊интересно, познавательно и весело👏👏👏
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Ну это вообще совершенно необычное путешествие было! Можно даже сказать, приключение)) Поскольку я уже не один раз обращалась в Трипстер
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    за экскурсиями по разным городам, мне теперь приходят разные предложения от этой компании. И этот арт-завтрак запал мне в душу ещё тогда, когда мы не планировали поездку в Выборг. Не исключено, что и Выборг был выбран для путешествия поэтому)) В общем, это совершенно необычное и непривычное, нестандартное мероприятие, ты просто завтракаешь, пьешь кофе, а замечательная Инна (чудесный рассказчик) на простом русском языке, без сложных фраз рассказывает историю любви Выборга и кофе. Знаете, она нам столько разных нюансов и фактов рассказала, я думаю, что самим этого было бы не найти, ну или очень много литературы пересмотреть. При этом это не лекция, она просто говорит с вами, как с друзьями. В общем, мы в восторге! Пожалуй, было бы еще лучше, если бы нам предложили выбор, чем позавтракать: например, омлет или сырники, было бы вообще ВАУ. С теплотой и уважением, Елена

  • М
    Марина
    4 января 2024
    Арт-завтрак «Выборг и кофе»
    Душевный завтрак в душевной компании! Благодарны Инне за увлекательный интеллектуальный завтрак!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Арт-завтрак «Выборг и кофе»
  2. Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
  3. Пивной квест: тайны выборгских погребов
  4. Открытая финская гостиная
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "В помещении" можно забронировать 4 экскурсии от 1 550 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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