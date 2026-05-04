«Выборг был большим и могучим городом, — писал шведский поэт. — Стены его охраняли всю страну. Это было око Запада, направленное на Восток».
На экскурсии вы узнаете, как благодаря гениальной стратегии и мужеству армии Петру I удалось взять город. А также о сложных и трагических событиях истории Выборга в 20 веке.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся на Красной площади, и вы узнаете о кровавых событиях 16 века, которые дали название этому месту.
- Вы увидите памятную плиту на месте захоронения финнов-белогвардейцев и горожан, которые погибли в ходе Гражданской войны в Финляндии в 1918 году.
- Услышите о революционных событиях в Выборге и взятии его войсками белых.
- Подниметесь на бастион Панцерлакс — единственный в полной мере сохранившийся участок крепостной стены, который помнит осаду Петра I.
- Познакомитесь с деталями гениального плана, благодаря которому удалось захватить до этого неприступную крепость.
- Посмотрите на башню Ратуши, которая помнит штурм Выборга войском Ивана III, и узнаете легенду о событиях того времени — она до сих пор будоражит умы историков.
- Рассмотрите усадьбу бюргера — средневековый дом-крепость — и ненадёжное убежище горожанина.
- Мы расскажем о руинах старого кафедрального собора, который был построен на месте сгоревшего в осаде храма.
- Вы поймёте, как третий крестовый поход шведов связан с постройкой Выборгского замка.
Организационные детали
Все объекты мы осмотрим снаружи.
Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 25). Доплата за каждого следующего путешественника свыше 10 человек — 500 руб.
С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Мы — команда гидов, для которых Выборг — не просто работа, а любовь. Мы знаем атмосферу старых улиц. Знаем, где спрятаны самые интересные истории и легенды. Мы не проводим скучные лекции. Мы рассказываем истории так, что прошлое оживает на глазах. Мы покажем город не с открытки, а настоящий — живой, дышащий, со своими традициями и характером.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия. Рекомендую, вся организация на хорошем уровне.
