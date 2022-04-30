ежедневно в 19:30

На байдарках уходим в закат

Вечерний релакс-сплав по заливу Выборга

Мини-группа
Это программа для тех, кто ценит мгновение и понимает красоту природы.

На байдарках мы выйдем в открытые воды: будем наслаждаться мерцанием света на волнах, наблюдать, как меняются краски, ловить уходящий день на камеру.

Присоединиться к нам могут и новички, и дети, и даже животные.

Опытный инструктор научит обращаться с веслом и будет сопровождать вас все время.
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
На байдарках уходим в закат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о гребле — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой, а уже после отправимся в открытый залив. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.

Водная прогулка на закате. Хотя гребля на байдарках относится к активным видам отдыха, этот сплав — в первую очередь про созерцание. Мы окажемся на границе дня и ночи, воздуха и воды; проведем время в вечерней тишине, в окружении лесов Выборгского залива. И конечно, не упустим этот художественный закатный свет и сделаем контрастные снимки на память.

Организационные детали

  • С вами будет один из наших инструкторов, если в группе будет более 10 человек — 2 инструктора
  • В стоимость тура входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки

Участие детей и питомцев

  • Участие в сплаве могут принять взрослые, дети в сопровождении родителей, а также домашние питомцы.
  • Если ваш ребенок до 10 лет либо питомец садится третьим на байдарку, сплав для него бесплатный. Если вашему ребенку или питомцу требуется отдельное второе место на байдарке, оплачивается полный билет.
  • Просим при заказе сообщать, сколько детей и питомцев с вами участвует в сплаве — это нужно за тем, чтобы мы могли подготовить спасательный жилет по размеру

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выборг, ул. Кривоносова, 24
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 19:30

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