ежедневно в 19:30

Эта программа создана для тех, кто ценит мгновение и красоту природы.На байдарках вы выйдете в открытые воды, наслаждаясь мерцанием света на волнах и наблюдая, как меняются краски заката. Участие возможно

для новичков, детей и даже животных. Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности и гребле, а затем будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки. В стоимость тура включены аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, спасательный жилет, весло и фото на смартфон. Дети до 10 лет и питомцы могут участвовать бесплатно при определенных условиях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на байдарках в Выборге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода тёплая, а закаты особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для сплава, но могут быть прохладнее, что добавляет свежести и уединения. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать низкие температуры и более короткий световой день.

Сейчас август — это идеальное время.