ежедневно в 19:30

Эта программа создана для тех, кто ценит мгновение и красоту природы.
На байдарках вы выйдете в открытые воды, наслаждаясь мерцанием света на волнах и наблюдая, как меняются краски заката. Участие возможно
На байдарках вы выйдете в открытые воды, наслаждаясь мерцанием света на волнах и наблюдая, как меняются краски заката. Участие возможно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный закатный свет
- 🚣♂️ Инструктаж и сопровождение
- 👶 Подходит для детей
- 🐾 Возможность взять питомцев
- 📸 Фото на память
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на байдарках в Выборге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, вода тёплая, а закаты особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для сплава, но могут быть прохладнее, что добавляет свежести и уединения. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать низкие температуры и более короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Выборгский залив
Описание экскурсии
Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о гребле — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой, а уже после отправимся в открытый залив. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.
Водная прогулка на закате. Хотя гребля на байдарках относится к активным видам отдыха, этот сплав — в первую очередь про созерцание. Мы окажемся на границе дня и ночи, воздуха и воды; проведем время в вечерней тишине, в окружении лесов Выборгского залива. И конечно, не упустим этот художественный закатный свет и сделаем контрастные снимки на память.
Организационные детали
- С вами будет один из наших инструкторов, если в группе будет более 10 человек — 2 инструктора
- В стоимость тура входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки
- Дети до 5 лет включительно и питомцы, если им не нужно отдельное место в байдарке, могут сплавляться бесплатно
- Просим при заказе сообщать, сколько детей и питомцев с вами участвует в сплаве — это нужно за тем, чтобы мы могли подготовить спасательный жилет по размеру
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3300 ₽
|Дети 6-9 лет
|1900 ₽
|Дети 2-5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Железнодорожная улица, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провели экскурсии для 247 туристов
Мы занимаемся организацией активного отдыха на воде, разрабатываем интересные маршруты с необычного ракурса — с воды! Постоянно работаем над повышением качества наших услуг и уровнем сервиса. Мы влюбляем в каякинг, дарим эмоции и погружаем в единение с природой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Порекомендую ли? Да, да, да и ещё раз да!!!!!! Все двигаем в Выборг и уходим на байдарках в закат!!!!!!!! Главное, взять в следующий раз сухие вещи для переодевания после. Так
+2
Иван
Ответ организатора:
Наталья, как же мы рады что Вас так впечатлило путешествие, оно и одно из наших любимых: Закатная прогулка, это когда
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Д
В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде и после отправились в маршрут вокруг Выборгского замка и в Защитную бухту на встречу закату. Вся экскурсия заняла 2 часа. Байдарка, весла, спасжилеты и прочее снаряжение в отличном состоянии. Очень рекомендую огранизатора и эту экскурсию для активного времяпрепровождения в Выборге.
Иван
Ответ организатора:
Денис, рады что свой первый раз на байдарке Вы поручили нам. Благодарим Вас за выбор и рекомендацию нашей компании. Надеемся
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О
Всё прошло просто отлично! Поначалу были страх и волнение, но они сменились восторгом и незабываемыми впечатлениями. Катание на байдарках в лучах закатного солнца — это что-то невероятное: умиротворение, красивые виды и ощущение единения с природой. Спасибо Александру и Ивану за это приключение🤗
Иван
Ответ организатора:
Ольга, мы ликуем вместе с Вами, вспоминая эту чудесную прогулку, очень рады что Вы создаёте себе такие воспоминания и пройдя страх идёте навстречу новым впечатлениям и удовольствию. Ждём Вас на берегу в сезоне 2026.
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Очень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотя я впервые на нем плыла!
Иван
Ответ организатора:
Екатерина, как же мы рады Вашей обратной связи, рады что у Вас добавилось в копилочку умелок и впечатлений. Предлагаем Вам в новом сезоне новое приключение в парк Монрепо или даже в двухдневный тур на каяках.
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Всё прошло хорошо, экскурсия понравилась, прекрасно провели время. Александр - экскурсовод делился различной исторической информацией, было интересно узнать новое. Рекомендую 👍
Иван
Ответ организатора:
Андрей, благодарим за такой искренний отзыв. Александр один из наших лучших гидов, который знает о Выборге Всё и даже больше.
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Т
Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!
Иван
Ответ организатора:
Татьяна, благодарим Вас за рекомендации, будем рады встрече с Вами в новом сезоне. Монрепо, Средневековый замок и Беличьи скалы ждут Вас.
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Входит в следующие категории Выборга
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