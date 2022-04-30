ежедневно в 19:30

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед началом сплава вы узнаете о технике безопасности и о гребле — это займет около 15-20 минут. Затем мы выйдем в бухту, где вы на спокойной воде научитесь управлять байдаркой, а уже после отправимся в открытый залив. На протяжении всей прогулки с вами будет один из наших инструкторов с большим туристическим опытом и специальной подготовкой.

Водная прогулка на закате. Хотя гребля на байдарках относится к активным видам отдыха, этот сплав — в первую очередь про созерцание. Мы окажемся на границе дня и ночи, воздуха и воды; проведем время в вечерней тишине, в окружении лесов Выборгского залива. И конечно, не упустим этот художественный закатный свет и сделаем контрастные снимки на память.

Организационные детали

С вами будет один из наших инструкторов, если в группе будет более 10 человек — 2 инструктора

В стоимость тура входят: аренда плавсредства, герметичная сумка для личных вещей, индивидуально подобранный спасательный жилет, весло, фото на смартфон во время прогулки

Участие детей и питомцев