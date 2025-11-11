Приглашаем на гастрономическую экскурсию по Выборгу, где вы сможете попробовать блюда трёх эпох: шведского, русского и финского периодов. Узнаете о средневековых пирах, купеческой жизни XVIII века и старинных питейных заведениях города. В финале прогулки вас ждет обед с традиционными финскими блюдами!
Описание экскурсииУникальное предложение! Мы не просто прогуляемся по четырем эпохам нашего города — мы попробуем на вкус шведский Выборг, российский Выборг, кухню финского периода! Прогуливаясь по средневековым улочкам мы узнаем чем богат был Выборг времен рыцарей, торговцев и монахов, какие роскошные пиры проводились в Замке. Какими питейными заведениями славился тогда Выборг. Продегустируем шведскую закуску, отведав глега! Гуляя по городу XVIII века погрузимся в атмосферу русской купеческой жизни, с ее колоритом и удивительными фактами. Пышки, продаваемые в бывшей лавке мучного короля нашего города никого не оставят равнодушными! Завершим нашу прогулку мы в частичке Финляндии — с ее историей и кухней, где нас будет ждать полноценный обед, состоящий из традиционных финских блюд!
ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выборгский Замок
- Дом Антона Борхарда
- Часовая Башня
- Ратуша
- Памятники и скульптуры
- Территория бывшего пивзавода
Что включено
- Сопровождение гида и хорошее настроение!
Что не входит в цену
- В стоимость экскурсионной программы не входит гастрономический сет (приобретается дополнительно!!!), стоимость дегустационного сета: 1500р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Старой Ратуши, у памятника Кнутсону
Завершение: Территория бывшего пивзавода
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
