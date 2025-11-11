Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на гастрономическую экскурсию по Выборгу, где вы сможете попробовать блюда трёх эпох: шведского, русского и финского периодов. Узнаете о средневековых пирах, купеческой жизни XVIII века и старинных питейных заведениях города. В финале прогулки вас ждет обед с традиционными финскими блюдами!

Описание экскурсии Уникальное предложение! Мы не просто прогуляемся по четырем эпохам нашего города — мы попробуем на вкус шведский Выборг, российский Выборг, кухню финского периода! Прогуливаясь по средневековым улочкам мы узнаем чем богат был Выборг времен рыцарей, торговцев и монахов, какие роскошные пиры проводились в Замке. Какими питейными заведениями славился тогда Выборг. Продегустируем шведскую закуску, отведав глега! Гуляя по городу XVIII века погрузимся в атмосферу русской купеческой жизни, с ее колоритом и удивительными фактами. Пышки, продаваемые в бывшей лавке мучного короля нашего города никого не оставят равнодушными! Завершим нашу прогулку мы в частичке Финляндии — с ее историей и кухней, где нас будет ждать полноценный обед, состоящий из традиционных финских блюд!

