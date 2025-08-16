На квест-экскурсии "Рыцари, монахи и торговцы города W" участники смогут погрузиться в атмосферу средневекового Выборга. Узнайте, кто жил в замке и городе, и разгадайте тайны древних рун. Секреты старинной карты
Что можно увидеть
- Замок Выборг
Описание квестаКто жил в средневековом Выборге? В Замке – королевский наместник и его рыцари, в городе – монахи, ремесленники и торговцы, вокруг – крестьяне и охотники. Кто из них оставил надпись, сделанную секретными рунами? Древняя карта откроет свои тайны не каждому, необходимо разобраться в хитросплетении улиц, которых нет в городе современном, решить старинные загадки, попробовать свои силы в настоящих средневековых играх, проявить смекалку и ловкость. Сможете освоить настоящие средневековые игры “Мельница” и “Дальдоза”? Также вам предстоит сразиться в крендельной войне, завязать монашеский пояс, разгадать загадку старинных монет. Важная информация: Если Вы сможете разгадать шифр, вас ожидает настоящий сундук с сокровищами. Рекомендую положить вкусный выборгский крендель (200 руб/чел, оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круглая Башня - ее окружают загадочные цифры
- Башня Ратуши - единственная сохранившаяся башня городских стен
- Дом горожанина - самый старый жилой дом в России
- Дом купеческой гильдии - он врос в землю на целый этаж
- Часовая башня - колокольня и пожарная каланча
- Площадь Старой Ратуши - памятник настоящему рыцарю
- Костел Святого Гиацинта - Средневековая школа
- Усадьба бюргера - «мой дом - моя крепость»
Что включено
- Услуги гида
- Настоящие средневековые игры
Что не входит в цену
- Призы
- Выборгский крендель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборг, Рыночная площадь д. 1, Круглая Башня
Завершение: Вблизи Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Если Вы сможете разгадать шифр
- Вас ожидает настоящий сундук с сокровищами. Рекомендую положить вкусный выборгский крендель (200 руб/чел, оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
16 авг 2025
Прекрасная жительница средневекового Выборга провела нас по улочкам и закоулкам средневекового города, сопровождая рассказ интересными задачками, которые понравились и детям 8 и 11 лет, и взрослым. Алена настоящий профессионал. Дети были уставшие после 8 часов в машине (ехали из Москвы) и по-подростковому скептически-настроенные, но Алена по-настоящему увлекла всех. В итоге первое знакомство с городом прошло очень удачно. Спасибо
И
Иван
5 авг 2025
Прекрасный квест-экскурсия. Дети и взрослые остались в полном восторге. На 100% рекомендую
