Испытайте себя в играх "Мельница" и "Дальдоза", сразитесь в крендельной войне и завяжите монашеский пояс. Настоящий сундук с сокровищами ждёт тех, кто разгадает шифр. Увлекательное приключение для всей семьи На квест-экскурсии "Рыцари, монахи и торговцы города W" участники смогут погрузиться в атмосферу средневекового Выборга. Узнайте, кто жил в замке и городе, и разгадайте тайны древних рун. Секреты старинной карты 5 2 отзыва 5 причин купить этот квест 🏰 Погружение в средневековую атмосферу

🗝️ Разгадывание древних загадок

🎲 Участие в старинных играх

💎 Поиск сундука с сокровищами

🧩 Интерактивное обучение истории

Что можно увидеть Замок Выборг

Описание квеста Кто жил в средневековом Выборге? В Замке – королевский наместник и его рыцари, в городе – монахи, ремесленники и торговцы, вокруг – крестьяне и охотники. Кто из них оставил надпись, сделанную секретными рунами? Древняя карта откроет свои тайны не каждому, необходимо разобраться в хитросплетении улиц, которых нет в городе современном, решить старинные загадки, попробовать свои силы в настоящих средневековых играх, проявить смекалку и ловкость. Сможете освоить настоящие средневековые игры “Мельница” и “Дальдоза”? Также вам предстоит сразиться в крендельной войне, завязать монашеский пояс, разгадать загадку старинных монет. Важная информация: Если Вы сможете разгадать шифр, вас ожидает настоящий сундук с сокровищами. Рекомендую положить вкусный выборгский крендель (200 руб/чел, оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Круглая Башня - ее окружают загадочные цифры

Башня Ратуши - единственная сохранившаяся башня городских стен

Дом горожанина - самый старый жилой дом в России

Дом купеческой гильдии - он врос в землю на целый этаж

Часовая башня - колокольня и пожарная каланча

Площадь Старой Ратуши - памятник настоящему рыцарю

Костел Святого Гиацинта - Средневековая школа

Усадьба бюргера - «мой дом - моя крепость» Что включено Услуги гида

Настоящие средневековые игры Что не входит в цену Призы

Выборгский крендель Где начинаем и завершаем? Начало: Выборг, Рыночная площадь д. 1, Круглая Башня Завершение: Вблизи Рыночной площади Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Если Вы сможете разгадать шифр

Вас ожидает настоящий сундук с сокровищами. Рекомендую положить вкусный выборгский крендель (200 руб/чел, оплачивается отдельно) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.