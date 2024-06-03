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бегом беги по маршруту, как душе угодно. И от тебя никто не зависит - группа не ждет, гид не вздыхает и т. д. После каждого посещенного объекта нужно ответить на вопрос, чтобы перейти к следующему заданию. Вопрос, кстати, не так уж прост, т. е. не из серии "какого цвета дом, напротив которого вы стоите", а более замысловат. Из минусов, а точнее сказать "к доработке": - аудиофайлы с описанием объектов начитаны роботом (программой-читалкой), из-за этого есть интонационные неточности и пару орфоэпических ошибок, было бы круто, если бы они были озвучены профессиональным чтецом; - пару раз запутались с маршрутом, потому что не поняли описание вектора движения, но выручили яндекс карты, так что и с этим можно справится. В целом эмоции от такого формата экскурсии положительные, планируем взять такую же экскурсию и в других городах. И да, огромный плюс, что материалы к экскурсии доступны после ее активации безгранично по времени! Спасибо авторам идеи и ее воплотителям!