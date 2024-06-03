1 чел.
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Квест
3 часа
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
«А в награду за успешное завершение квеста вас ждет приятный сюрприз»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350₽ за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
«Собрав полный список ингредиентов для кренделя и исследовав колоритный Выборг, вы уже самостоятельно за чашкой чая или кофе сможете отведать главного героя нашего квеста»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
«За время квеста вы познакомитесь с главными достопримечательностями Выборга и заберете на память их миниатюрные изображения»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
Квест
2.5 часа
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
«Квест подходит для детей от 12 лет и взрослых»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
«Попадая в квест-экскурсию, вы перестаете быть просто слушателями и наблюдателями»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
«Мы даём гарантию: если вам не понравится квест, мы вернём вам деньги»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Квест
2 часа
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
«Посещения музея квест не предусматривает»
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
«Этот квест — прекрасная альтернативная возможность познакомиться с нашим средневековым городом, узнать все его тайны и загадки»
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
«Квест-игра проходит на платформе 12codes»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
- ККсения3 июня 2024Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
- ММихаил31 мая 2024100% захватывающая подача истории города через квест! Константин преподаватель по профессии и умеет персонализировать подачу материала под настроение группы. Браво!
- ЕЕвгения17 мая 2024Очень крутая задумка эти самостоятельные квесты. Ты ни от кого не зависишь, гуляешь себе по городу, хочешь посиди отдохни, хочешь
- ППолина12 мая 2024Взрослым и детям понравилось, с погодой не очень повезло - был холодный ветер - Ирина учитывала это и были остановки чтобы согреться, выпить глег и поесть крендель
- ТТатьяна11 мая 2024Выбрали квест-экскурсию первый раз. Очень понравилось. Для холодной погоды побегать по Выборгу с картой, ошибаясь и пытаясь найти ответы было
- ННаталия2 мая 2024Были на экскурсии в конце апреля - 4 взрослых и 2 детей (9 и 11 лет). Остались довольны все! Динамично,
- ЕЕкатерина2 мая 2024Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
- ААнна23 апреля 2024Брали экскурсию для небольшой компании. В Выборге были первый раз, поэтому экскурсия была как раз кстати! Сам маршрут не сильно
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Квесты»
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