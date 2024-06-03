Экскурсии с элементами квеста в Выборге

Найдено 10 экскурсий в категории «Квесты» в Выборге, цены от 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековое приключение в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
126 отзывов
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
«А в награду за успешное завершение квеста вас ждет приятный сюрприз»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350 за всё до 12 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
64 отзыва
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
«Собрав полный список ингредиентов для кренделя и исследовав колоритный Выборг, вы уже самостоятельно за чашкой чая или кофе сможете отведать главного героя нашего квеста»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100 за всё до 10 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест»
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
«За время квеста вы познакомитесь с главными достопримечательностями Выборга и заберете на память их миниатюрные изображения»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
«Квест подходит для детей от 12 лет и взрослых»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
«Попадая в квест-экскурсию, вы перестаете быть просто слушателями и наблюдателями»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
«Мы даём гарантию: если вам не понравится квест, мы вернём вам деньги»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
«Посещения музея квест не предусматривает»
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Сокровища рыцарского ордена»
Начало: Выборг, Ратушная площадь, у памятника Кнутсону
«Этот квест — прекрасная альтернативная возможность познакомиться с нашим средневековым городом, узнать все его тайны и загадки»
Расписание: После подтверждения гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 20 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
«Квест-игра проходит на платформе 12codes»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
  • М
    Михаил
    31 мая 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    100% захватывающая подача истории города через квест! Константин преподаватель по профессии и умеет персонализировать подачу материала под настроение группы. Браво!
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
    Очень крутая задумка эти самостоятельные квесты. Ты ни от кого не зависишь, гуляешь себе по городу, хочешь посиди отдохни, хочешь
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    бегом беги по маршруту, как душе угодно. И от тебя никто не зависит - группа не ждет, гид не вздыхает и т. д. После каждого посещенного объекта нужно ответить на вопрос, чтобы перейти к следующему заданию. Вопрос, кстати, не так уж прост, т. е. не из серии "какого цвета дом, напротив которого вы стоите", а более замысловат. Из минусов, а точнее сказать "к доработке": - аудиофайлы с описанием объектов начитаны роботом (программой-читалкой), из-за этого есть интонационные неточности и пару орфоэпических ошибок, было бы круто, если бы они были озвучены профессиональным чтецом; - пару раз запутались с маршрутом, потому что не поняли описание вектора движения, но выручили яндекс карты, так что и с этим можно справится. В целом эмоции от такого формата экскурсии положительные, планируем взять такую же экскурсию и в других городах. И да, огромный плюс, что материалы к экскурсии доступны после ее активации безгранично по времени! Спасибо авторам идеи и ее воплотителям!

  • П
    Полина
    12 мая 2024
    В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
    Взрослым и детям понравилось, с погодой не очень повезло - был холодный ветер - Ирина учитывала это и были остановки чтобы согреться, выпить глег и поесть крендель
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
    Выбрали квест-экскурсию первый раз. Очень понравилось. Для холодной погоды побегать по Выборгу с картой, ошибаясь и пытаясь найти ответы было
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    лучшим решением. Время, погода, толпа туристов всё неважно, азарт, смех и общение внутри команды- важно. Рекомендую всем кому надоели монологи экскурсоводов и стандартное хождение по достопримечательностям. С детьми среднего школьного возраста особенно.

  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
    Были на экскурсии в конце апреля - 4 взрослых и 2 детей (9 и 11 лет). Остались довольны все! Динамично,
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    не скучно, время пролетело не заметно + обогатились новыми знаниями. Желаем Константину всего самого наилучшего и еще раз спасибо за программу!

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
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    (он не такой уж и простой, надо было подумать — что классно:)) Видно, что Константин любит свое дело и вкладывает душу! Рекомендую сходить!

  • А
    Анна
    23 апреля 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
    Брали экскурсию для небольшой компании. В Выборге были первый раз, поэтому экскурсия была как раз кстати! Сам маршрут не сильно
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    длинный, но из-за того, что нам не очень повезло с погодой, мы заходили в разные кафешки и музеи по пути. Большой плюс, что экскурсия позволяет сделать паузу и куда-нибудь зайти, а после продолжить в своём темпе. Маршрут ведёт по самым главным историческим местам в Старом Выборге. Текст написан достаточно интересно и информативно. Для первого знакомства с городом отлично!

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
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    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Квесты»

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  1. Средневековое приключение в Выборге
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  3. Пивной квест: тайны выборгских погребов
  4. Исторический квест в Выборге
  5. Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
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