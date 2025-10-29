Мои заказы

Выборгский вайб: средневековые тайны и каменные легенды

Послушать шёпот стен, погрузиться в историю и ощутить уникальную атмосферу города
Это не просто экскурсия.

Это — атмосферное путешествие сквозь эпохи, где вы станете не зрителем, а участником! Вы будете трогать камни с секретами, разгадывать символы и слушать истории, которые оживают на глазах. Стены сами «звучат» через легенды о рыцарях и контрабандистах. А каждая локация — будто эпизод сериала, где вы выбираете, куда повернуть за нитью сюжета.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Круглая башня

Мы разберёмся, почему она такая «толстая» и как служила защитой от пушечных ядер. Поищем следы от снарядов на стенах, а внутри — росписи с историческими сценками.

Башня Ратуши

Символ самоуправления. Мы выясним, зачем её сделали проходной, и почему именно здесь решалась судьба города.

Улица Пионерская — «Банковский ряд»

Окунёмся в атмосферу итальянского Возрождения — и посмотрим на крылатых львов и змей на фасадах. Здесь же устроим интерактив — кто найдёт больше животных!

Парк «Эспланада»

Сегодня это зелёный оазис, а когда-то — оборонительные валы. Я расскажу вам о том, как садовники и архитекторы превратили военный объект в цветущий сад.

Дом Купеческой гильдии Святого духа

Мы поговорим о скрытом этаже и подземном городе, рассмотрим герб с кораблём и вместе пофантазируем, какой герб придумали бы вы.

Часовая башня и Старый кафедральный собор

Обсудим, как раньше определяли время без часов и попробуем представить, насколько тяжело поднимать гири вручную.

Улица Прогонная и Усадьба бюргера

Заглянем в быт средневекового горожанина: торговые подвалы, каменные порталы. А дети поищут «окошечко» для кота и попробуют угадать, почему на каждый этаж вела своя дверь.

Костёл Святого Гиацинта

Место, где францисканцы учили грамоте и пекли крендели по старинным рецептам.

Подгорная улица

Раскроем тайны контрабандистов и представим, где бы вы спрятали сундук с сокровищами.

Старейшее питейное заведение

Выясним, а кто же пил в этих стенах — монахи, солдаты и городские власти. И поищем вход в старинный погреб.

Ратушная площадь

Познакомимся с памятником основателю Выборга Торгильсу Кнутссону.

Смотровая площадка у Выборгского замка

Вас ждёт вид на бастион замкового острова и донжон — башню Святого Олафа. Здесь мы обсудим легенды о призраке замка и попробуем понять — миф это или правда.

Кому подойдёт экскурсия

Всем! Молодежи понравятся истории о контрабандистах и тайных ходах, а также атмосфера «Игры престолов» в камне. Детям — интерактивные задания, легенды о кренделях и призраках. Взрослым — погружение в историю через символы архитектуры, гастрономические открытия и возможность сделать атмосферные фото.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, автомобиль HAVAL F7.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 630 туристов
В культурном путешествии вас будет сопровождать Проничева Анжелика Васильевна — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «Выборгского
замка», гид выставки-форума «Россия» и международного фестиваля молодёжи «ВФМ 2024» в Сочи. Создаю атмосферу, в которой дети могут изучать город через призму фантазии и творчества, обогащая знания о его истории и архитектуре. Помогаю родителям вовлечь своих детей в мир науки и искусства, проявить свою индивидуальность в креативных заданиях, что подкрепит их интерес к исторической и культурной среде и научит работать в команде.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Евгения
29 окт 2025
Добрый день, очень понравилась экскурсия с Анжеликой. Были с детьми 14 и 11 лет. Детей тоже заинтересовали. За 2 часа посмотрели все важные объекты в городе и даже посетили необычную библиотеку. Советую!
Сергей
Сергей
11 сен 2025
Здравствуйте. Приехали в Выборг первый раз. Заказали экскурсию из четырех человек по Выборгу на автомобиле. Нашим экскурсоводом была обаятельная Анжелика. Экскурсия оказалась интересная и необычная. Анжелика провезла нас в древний
амфитеатр и древнее укрепление города, где экскурсии на автобусах не посещают. Также посетили все достопримечательности с рассказами о истории возникновения города Выборг. По ходу экскурсии уделяла большое внимание нашим интересам, поэтому посетили почтамт в красивом здании, так как одна из нас работает на почте. А также внимание к нашим проблемам. Одна из нас натерла ногу. Анжелика провезла на в обувной магазин, где мы купили удобную обувь. Большое спасибо Анжелике. Очень рекомендуем.

Входит в следующие категории Выборга

