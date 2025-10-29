Это не просто экскурсия. Это — атмосферное путешествие сквозь эпохи, где вы станете не зрителем, а участником! Вы будете трогать камни с секретами, разгадывать символы и слушать истории, которые оживают на глазах. Стены сами «звучат» через легенды о рыцарях и контрабандистах. А каждая локация — будто эпизод сериала, где вы выбираете, куда повернуть за нитью сюжета.

Описание экскурсии

Круглая башня

Мы разберёмся, почему она такая «толстая» и как служила защитой от пушечных ядер. Поищем следы от снарядов на стенах, а внутри — росписи с историческими сценками.

Башня Ратуши

Символ самоуправления. Мы выясним, зачем её сделали проходной, и почему именно здесь решалась судьба города.

Улица Пионерская — «Банковский ряд»

Окунёмся в атмосферу итальянского Возрождения — и посмотрим на крылатых львов и змей на фасадах. Здесь же устроим интерактив — кто найдёт больше животных!

Парк «Эспланада»

Сегодня это зелёный оазис, а когда-то — оборонительные валы. Я расскажу вам о том, как садовники и архитекторы превратили военный объект в цветущий сад.

Дом Купеческой гильдии Святого духа

Мы поговорим о скрытом этаже и подземном городе, рассмотрим герб с кораблём и вместе пофантазируем, какой герб придумали бы вы.

Часовая башня и Старый кафедральный собор

Обсудим, как раньше определяли время без часов и попробуем представить, насколько тяжело поднимать гири вручную.

Улица Прогонная и Усадьба бюргера

Заглянем в быт средневекового горожанина: торговые подвалы, каменные порталы. А дети поищут «окошечко» для кота и попробуют угадать, почему на каждый этаж вела своя дверь.

Костёл Святого Гиацинта

Место, где францисканцы учили грамоте и пекли крендели по старинным рецептам.

Подгорная улица

Раскроем тайны контрабандистов и представим, где бы вы спрятали сундук с сокровищами.

Старейшее питейное заведение

Выясним, а кто же пил в этих стенах — монахи, солдаты и городские власти. И поищем вход в старинный погреб.

Ратушная площадь

Познакомимся с памятником основателю Выборга Торгильсу Кнутссону.

Смотровая площадка у Выборгского замка

Вас ждёт вид на бастион замкового острова и донжон — башню Святого Олафа. Здесь мы обсудим легенды о призраке замка и попробуем понять — миф это или правда.

Кому подойдёт экскурсия

Всем! Молодежи понравятся истории о контрабандистах и тайных ходах, а также атмосфера «Игры престолов» в камне. Детям — интерактивные задания, легенды о кренделях и призраках. Взрослым — погружение в историю через символы архитектуры, гастрономические открытия и возможность сделать атмосферные фото.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, автомобиль HAVAL F7.