Это — атмосферное путешествие сквозь эпохи, где вы станете не зрителем, а участником! Вы будете трогать камни с секретами, разгадывать символы и слушать истории, которые оживают на глазах. Стены сами «звучат» через легенды о рыцарях и контрабандистах. А каждая локация — будто эпизод сериала, где вы выбираете, куда повернуть за нитью сюжета.
Описание экскурсии
Круглая башня
Мы разберёмся, почему она такая «толстая» и как служила защитой от пушечных ядер. Поищем следы от снарядов на стенах, а внутри — росписи с историческими сценками.
Башня Ратуши
Символ самоуправления. Мы выясним, зачем её сделали проходной, и почему именно здесь решалась судьба города.
Улица Пионерская — «Банковский ряд»
Окунёмся в атмосферу итальянского Возрождения — и посмотрим на крылатых львов и змей на фасадах. Здесь же устроим интерактив — кто найдёт больше животных!
Парк «Эспланада»
Сегодня это зелёный оазис, а когда-то — оборонительные валы. Я расскажу вам о том, как садовники и архитекторы превратили военный объект в цветущий сад.
Дом Купеческой гильдии Святого духа
Мы поговорим о скрытом этаже и подземном городе, рассмотрим герб с кораблём и вместе пофантазируем, какой герб придумали бы вы.
Часовая башня и Старый кафедральный собор
Обсудим, как раньше определяли время без часов и попробуем представить, насколько тяжело поднимать гири вручную.
Улица Прогонная и Усадьба бюргера
Заглянем в быт средневекового горожанина: торговые подвалы, каменные порталы. А дети поищут «окошечко» для кота и попробуют угадать, почему на каждый этаж вела своя дверь.
Костёл Святого Гиацинта
Место, где францисканцы учили грамоте и пекли крендели по старинным рецептам.
Подгорная улица
Раскроем тайны контрабандистов и представим, где бы вы спрятали сундук с сокровищами.
Старейшее питейное заведение
Выясним, а кто же пил в этих стенах — монахи, солдаты и городские власти. И поищем вход в старинный погреб.
Ратушная площадь
Познакомимся с памятником основателю Выборга Торгильсу Кнутссону.
Смотровая площадка у Выборгского замка
Вас ждёт вид на бастион замкового острова и донжон — башню Святого Олафа. Здесь мы обсудим легенды о призраке замка и попробуем понять — миф это или правда.
Кому подойдёт экскурсия
Всем! Молодежи понравятся истории о контрабандистах и тайных ходах, а также атмосфера «Игры престолов» в камне. Детям — интерактивные задания, легенды о кренделях и призраках. Взрослым — погружение в историю через символы архитектуры, гастрономические открытия и возможность сделать атмосферные фото.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, автомобиль HAVAL F7.