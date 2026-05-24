Елена проводит ещё 3 экскурсии

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ей исполнилось в этот день 16 лет.

Семья наша - два художника, архитектор и библиограф… Путешествуем много. Историю искусства и архитектуры - знаем и любим. Поэтому - искали экскурсовода с «углубленной» подачей материала об архитектуре Выборга. Так мы встретились с Любовью. Время на улочках (бы) летело совсем не заметно, если бы не погода! Но, замерзших нас, Любовь заводила погреться, а потом мы путешествовали по векам дальше и знакомились с переплетением стилей, именами архитекторов, историей домов и их владельцев, вписанных в историю города и страны (вернее стран, ведь Выборг менял своё «подданство» многократно)… Мы бы продлили это удовольствие ещё на пару часов и больше, но - мороз крепчал, а время отъезда на Москву неумолимо приближалось, да и вещи ещё лежали в гостинице… А экскурсовод Любовь влюбила нас в город! (Вот такая игра слов!)

И мы обязательно ещё приедем, прям постараемся этим летом!!! … Какие есть минусы. (Это не про экскурсию, это для путешественников).

Зима, и возможно по этому, почти все кафе и рестораны (где можно было именно поесть) закрываются довольно рано - в 20-21 час… а мы по столичной привычке припозднились с гулянием по ночному городу… и еле-еле успели перекусить… Обувь. Почти везде - булыжные мостовые, даже маленькие каблуки очень осложняют «гуляние». Плюс снег и ямы, и глыбистые наледи, камни мостовой, выкрошившиеся из-под колес авто, местами «классический рассол» на тротуарах (делающий брюки и обувь в белых разводах и мокрыми)… Ко всему - я ещё всегда обращаю внимание на «доступность среды» для маломобильных людей… Так вот: этот город не для них. Если с инвалидной коляской - то я не увидела, куда бы и как такого человека провезти… возможно - летом ситуация лучше, а сейчас всё просто под снегом и льдом… Но - думаю, что перемещение по Выборгу будет для такого путешественника (и его сопровождающих) просто наказанием и мукой.

Пару слов о хорошем.

Вкусно и оригинально накормили в Таверне (Крепостная ул., д. 3) она работала до 22:00, но кухня до 21:00 Крендели в кафе на Фабрике кренделей (Красноармейская 12) мне не очень понравились, на четыре с минусом. Но - это дело вкуса, да я и не попробовала все варианты! А вот калачи были просто восхитительны!!! На шесть баллов из пяти! 😉 При этой же фабрике - мини отельчик. Прелестный ретро мини отель на Фабрике кренделей - мило, продуманно и тепло. Помогли поднять чемодан на второй этаж. И понравилось, что каждый номер - «пронумерован» годом, в котором для Выборга произошло важное историческое событие!!! Мы жили в N1403 - это год, когда Выборг получил статус ГОРОДА!!!

В целом - огромная благодарность великолепному экскурсоводу Любови, у нас останутся прекрасные воспоминания!