Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Сказка в камне

Осматривая причудливые фасады старинных особняков, мы поговорим о философии северного модерна — стиля, который олицетворяет победу человечества над древними суевериями. Я помогу разобраться в загадочных символах, расскажу об уникальной асимметричной композиции, особой цветовой гамме, рельефных декорах и ярких мозаичных панно.

Прогуливаясь по городу и любуясь драконами и причудливыми растениями, вы невольно вспомните шведские замки 🏰 и финские деревянные кирхи, сочетающие в себе суровость и элегантность. Как развивался этот стиль и в каких еще сферах жизни он нашел отражение, кроме зодчества? Кто представлял северный модерн в России и для кого возводились лучшие особняки города? Об этом и многом другом — на авторской экскурсии!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.