Елена проводит ещё 3 экскурсии

Сказка в камне Осматривая причудливые фасады старинных особняков, мы поговорим о философии северного модерна — стиля, который олицетворяет победу человечества над древними суевериями. Я помогу разобраться в загадочных символах, расскажу об уникальной асимметричной композиции, особой цветовой гамме, рельефных декорах и ярких мозаичных панно. Прогуливаясь по городу и любуясь драконами и причудливыми растениями, вы невольно вспомните шведские замки 🏰 и финские деревянные кирхи, сочетающие в себе суровость и элегантность. Как развивался этот стиль и в каких еще сферах жизни он нашел отражение, кроме зодчества? Кто представлял северный модерн в России и для кого возводились лучшие особняки города? Об этом и многом другом — на авторской экскурсии!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!