Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Северный модерн: фольклорные мотивы

Познакомиться с удивительной архитектурой Выборга и узнать, как рождался национальный романтизм

Елена
Елена – экскурсионное агентство из Выборга
Исследуя колоритные улочки Выборга, мы погрузимся в национальный финский романтизм и вспомним сюжеты древних сказаний.

Вы узнаете историю 📖 зарождения югендстиля, ар-нуво, сецессиона или попросту модерна, разберетесь в его особенностях и поймете, почему он получил столь широкое распространение в нашем городе.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы

Что вас ожидает

Сказка в камне
Осматривая причудливые фасады старинных особняков, мы поговорим о философии северного модерна — стиля, который олицетворяет победу человечества над древними суевериями. Я помогу разобраться в загадочных символах, расскажу об уникальной асимметричной композиции, особой цветовой гамме, рельефных декорах и ярких мозаичных панно.
Прогуливаясь по городу и любуясь драконами и причудливыми растениями, вы невольно вспомните шведские замки 🏰 и финские деревянные кирхи, сочетающие в себе суровость и элегантность. Как развивался этот стиль и в каких еще сферах жизни он нашел отражение, кроме зодчества? Кто представлял северный модерн в России и для кого возводились лучшие особняки города? Об этом и многом другом — на авторской экскурсии!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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