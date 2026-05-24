Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Северный модерн: фольклорные мотивы

Исследуйте уникальные архитектурные решения северного модерна в Выборге. Погрузитесь в атмосферу сказок и легенд, раскрывая тайны древних фасадов
Погружение в мир северного модерна ждет каждого, кто решит пройтись по улочкам Выборга.

Экскурсия открывает тайны финского романтизма, раскрывая философию стиля, который победил древние суеверия. Участники узнают о символах, асимметрии и мозаичных панно, которые украшают старинные особняки.

Вдохновляющие прогулки по городу напомнят о шведских замках и финских кирхах, а также расскажут о развитии модерна в России и его выдающихся представителях
4.9
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🎨 История югендстиля
  • 🗺️ Прогулка по старинным улочкам
  • 📚 Погружение в культуру
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Выборга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками по улицам и паркам. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, особенно зимой, Выборг тоже может быть интересен, но холод и снег могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы
Северный модерн: фольклорные мотивы

Что можно увидеть

  • Старинные особняки
  • Шведские замки
  • Финские деревянные кирхи

Описание экскурсии

Сказка в камне

Осматривая причудливые фасады старинных особняков, мы поговорим о философии северного модерна — стиля, который олицетворяет победу человечества над древними суевериями. Я помогу разобраться в загадочных символах, расскажу об уникальной асимметричной композиции, особой цветовой гамме, рельефных декорах и ярких мозаичных панно.
Прогуливаясь по городу и любуясь драконами и причудливыми растениями, вы невольно вспомните шведские замки и финские деревянные кирхи, сочетающие в себе суровость и элегантность. Как развивался этот стиль и в каких еще сферах жизни он нашел отражение, кроме зодчества? Кто представлял северный модерн в России и для кого возводились лучшие особняки города? Об этом и многом другом — на авторской экскурсии!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 34675 туристов
Меня зовут Елена — ваш персональный помощник по выбору любых экскурсионных программ в Выборге. Работаю с командой профессиональных акредитованных гидов. Мы любим Выборг и с радостью покажем все самое интересное в нашем прекрасном городе — в любом формате: традиционные запоминающиеся экскурсии, квесты, интерактивные программы «Дегустация Выборгского кренделя», «Квартал фрау Мяу и герра Мурра» — с нами вы не будете скучать!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
1
2
1
Н
Давно хотела побывать на экскурсии в Выборге именно по архитектуре северного модерна. Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Любовь. Чувствуется, что ей самой очень интересна эта тема и она очень хороша разбирается в материале. Было и очень познавательно, и очень приятно посмотреть на красоту, и интересно разглядывать детали.
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Инна
"+" Мы смогли увидеть Выборг с другой стороны, посетив экскурсию "Северный модерн, фольклерные мотивы". Тема очень интересно и полно представлена в архитектуре, рекомендую."-" Организатор экскурсии сработал плохо. Назначенный нам гид
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начал экскурсию, как обзорную по старой части города, те не был поставлен в известность, что тема заказана другая. Хорошо, что это достаточно быстро прояснилось и гид смог сориентироваться и перестроиться на ходу. Были так же учтены все наши отдельные пожелания - кафе, туалет. Но общее впечатление от экскурсии было смазано. Не рекомендуем данного организатора.

"+" Мы смогли увидеть Выборг с другой стороны, посетив экскурсию "Северный модерн, фольклерные мотивы". Тема очень
"+" Мы смогли увидеть Выборг с другой стороны, посетив экскурсию "Северный модерн, фольклерные мотивы". Тема очень
"+" Мы смогли увидеть Выборг с другой стороны, посетив экскурсию "Северный модерн, фольклерные мотивы". Тема очень
"+" Мы смогли увидеть Выборг с другой стороны, посетив экскурсию "Северный модерн, фольклерные мотивы". Тема очень
Елена
Елена
Ответ организатора:
Большое спасибо за развёрнутый отзыв. Из него видно, что вы весьма опытные туристы и ехали с конкретной целью познакомиться с
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северным модерном, тем более, что он интересно и полно представлен в архитектуре. Мы вынуждены признать, что была совершена ошибка, экскурсовод начала обычную обзорную вместо обещанной вам по модерну. Было проведено внутреннее расследование этого факта. Надеемся, что впредь подобное не повторится. Тем не менее, вы отметили, что гид перестроилась на ходу, старалась сделать всё, чтобы прогулка по городу была комфортной. Конечно, общее впечатление было смазано, этого нельзя не признать. Очень жаль, что вы категорически отказываетесь от наших услуг. Но будем рады, если обратитесь к нам. Всего доброго!

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Елена
Великолепная экскурсия!!! Любовь - очень знающий и увлеченный темой архитектуры Экскурсовод!!! Прекрасный язык: всё доступно понятно, в то же время красиво. Увидели красивый Выборг, со своим индивидуальным лицом, научились высматривать
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в зданиях признаки северного модерна, познакомились с финскими архитекторами, особенностями стиля каждого из них. Познакомились не только с известными туристическими местами, но и с домами, расположенными в стороне от популярных маршрутов. Любовь сумела показать нам их "фишечки", отчего они "заиграли" особым волшебным светом. Вы увидите самое миниатюрное здание, построенное в стиле модерн, познакомитесь с выборгскими троллями, которые, подобно атлантам,"держат" здание, рассмотрите отличие зданий, хозяевами которых были мужчины, от аналогичных, построенных для женщин. Ни минуты нам не было скучно!!! Любовь могла ответить на любой наш вопрос!!! Очень интересно, рекомендовала бы такого сказочного экскурсовода каждому, приехавшему в Выборг!!!

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Вера
Какой был удивительно радостный день, хотя и очень прохладный! Мы приехали в Выборг на Старый Новый Год, 13 января 2024 года, отметить таким образом ещё и День рождения моей внучки…
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ей исполнилось в этот день 16 лет.
Семья наша - два художника, архитектор и библиограф… Путешествуем много. Историю искусства и архитектуры - знаем и любим. Поэтому - искали экскурсовода с «углубленной» подачей материала об архитектуре Выборга. Так мы встретились с Любовью. Время на улочках (бы) летело совсем не заметно, если бы не погода! Но, замерзших нас, Любовь заводила погреться, а потом мы путешествовали по векам дальше и знакомились с переплетением стилей, именами архитекторов, историей домов и их владельцев, вписанных в историю города и страны (вернее стран, ведь Выборг менял своё «подданство» многократно)… Мы бы продлили это удовольствие ещё на пару часов и больше, но - мороз крепчал, а время отъезда на Москву неумолимо приближалось, да и вещи ещё лежали в гостинице… А экскурсовод Любовь влюбила нас в город! (Вот такая игра слов!)
И мы обязательно ещё приедем, прям постараемся этим летом!!! … Какие есть минусы. (Это не про экскурсию, это для путешественников).
Зима, и возможно по этому, почти все кафе и рестораны (где можно было именно поесть) закрываются довольно рано - в 20-21 час… а мы по столичной привычке припозднились с гулянием по ночному городу… и еле-еле успели перекусить… Обувь. Почти везде - булыжные мостовые, даже маленькие каблуки очень осложняют «гуляние». Плюс снег и ямы, и глыбистые наледи, камни мостовой, выкрошившиеся из-под колес авто, местами «классический рассол» на тротуарах (делающий брюки и обувь в белых разводах и мокрыми)… Ко всему - я ещё всегда обращаю внимание на «доступность среды» для маломобильных людей… Так вот: этот город не для них. Если с инвалидной коляской - то я не увидела, куда бы и как такого человека провезти… возможно - летом ситуация лучше, а сейчас всё просто под снегом и льдом… Но - думаю, что перемещение по Выборгу будет для такого путешественника (и его сопровождающих) просто наказанием и мукой.
Пару слов о хорошем.
Вкусно и оригинально накормили в Таверне (Крепостная ул., д. 3) она работала до 22:00, но кухня до 21:00 Крендели в кафе на Фабрике кренделей (Красноармейская 12) мне не очень понравились, на четыре с минусом. Но - это дело вкуса, да я и не попробовала все варианты! А вот калачи были просто восхитительны!!! На шесть баллов из пяти! 😉 При этой же фабрике - мини отельчик. Прелестный ретро мини отель на Фабрике кренделей - мило, продуманно и тепло. Помогли поднять чемодан на второй этаж. И понравилось, что каждый номер - «пронумерован» годом, в котором для Выборга произошло важное историческое событие!!! Мы жили в N1403 - это год, когда Выборг получил статус ГОРОДА!!!
В целом - огромная благодарность великолепному экскурсоводу Любови, у нас останутся прекрасные воспоминания!

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Ю
Экскурсия для влюблённых в архитектуру, желающих понять и рассмотреть интересные дома Выборга, увидеть такие очевидные и неочевидные моменты, которые без специальных знаний не рассмотреть, узнать историю об архитекторах города и
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других выдающихся людях.
Были на этой экскурсии после большой обзорной. Форматы абсолютно разные, так что лучше сразу понимать, что здесь уклон на красоту зданий и архитектуру.
Посчастливилось познакомиться с экскурсоводом Любовью, профессиональные знания и увлечённый рассказ которой, сделал нашу экскурсию интересной, познавательной, без перегрузов информацией и напрягов. Абсолютно не пожалели, что заказали эту индивидуальную экскурсию.
Ещё раз спасибо Любови и организаторам за приятно проведённое время в Выборге!

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Елена
Спасибо Анжеле за прекрасный подарок в день моего рождения! Все 3 часа экскурсии пролетели для меня незаметно. Я не впервые в Выборге, но узнала очень много нового и интересного! Мы
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с Анжелой побывали в тех местах прекрасного Выборга, где я не бывала ранее, и куда обычно не водят туристов. И это было незабываемо! И хотя я давно интересуюсь модерном, я все равно узнала ещё много нового. Анжела очень грамотно структурировала свой рассказ, сначала вводная часть, с определением, историей возникновения и разновидностями стиля, потом демонстрация на примере отдельных архитектурных сооружений. Очень наглядно, понятно, увлекательно и любопытно. Анжела великолепный рассказчик с грамотной, понятной и образной речью, видно, что она отлично знает свой предмет и постоянно пополняет свои знания. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию!

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