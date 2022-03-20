Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга

Открыть яркую эпоху города на авторской обзорной экскурсии с гидом-финном

5
1 отзыв
Индивидуальная
Проведите весь день с городом, который этого более чем достоин, на искренней дружеской прогулке.

Вас ждет последовательное и медитативное изучение архитектуры Выборга.

Его я совмещу с рассказами об истории и культуре Финляндии.

Вы поймете, какое влияние она оказала на облик города, увидите знаковые памятники и ощутите дух Финляндии, не пересекая границ.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
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Что вас ожидает

Выборг и Финляндии — связанные навсегда

Идея моей насыщенной программы — через взгляд на Выборг дать представление о самобытной финской культуре и истории до середины 20 века. Вы узнаете, как город появился, застраивался, развивался. А вместе с ним строилось и финское самосознание, культурные основы, которые позже сложили финнов как единую нацию, а Финляндию как государство.

Золотой век финской культуры

Я представитель маленького финского народа и популяризирую финскую культуру в России. Она очень молода, поэтому оставила не так уж много памятников на карте мира. Оттого ценнее каждый из них… И вот перед вами целый город-памятник: гуляя по Выборгу, вы перенесетесь в годы расцвета финской культуры.

Главные и тематические достопримечательности

Локации нашего маршрута условно разделены на две группы. Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта.

Но также я покажу вам те памятники, которые очень важны для меня, для финнов, для полного погружения в финское наследие. Это дом художника с мировым именем Хуго Симберга и дом, где жила муза главного композитора Финляндии — Яна Сибелиуса. Витражный потолок в здании бывшего банка, ложные выборгские небоскрёбы и бывший мукомольный элеватор, гербы Финляндии и Выборга. Эти и другие архитектурные детали города помогут воссоздать атмосферу соседней страны и покажут, как на самом деле близки финны и русские.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле выхода из Выборгского железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 мар 2022
Очень интересная и информативная прогулка! Очень хорошо составлен маршрут и грамотно распределен время!

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