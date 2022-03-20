Что вас ожидает

Выборг и Финляндии — связанные навсегда

Идея моей насыщенной программы — через взгляд на Выборг дать представление о самобытной финской культуре и истории до середины 20 века. Вы узнаете, как город появился, застраивался, развивался. А вместе с ним строилось и финское самосознание, культурные основы, которые позже сложили финнов как единую нацию, а Финляндию как государство.

Золотой век финской культуры

Я представитель маленького финского народа и популяризирую финскую культуру в России. Она очень молода, поэтому оставила не так уж много памятников на карте мира. Оттого ценнее каждый из них… И вот перед вами целый город-памятник: гуляя по Выборгу, вы перенесетесь в годы расцвета финской культуры.

Главные и тематические достопримечательности

Локации нашего маршрута условно разделены на две группы. Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта.

Но также я покажу вам те памятники, которые очень важны для меня, для финнов, для полного погружения в финское наследие. Это дом художника с мировым именем Хуго Симберга и дом, где жила муза главного композитора Финляндии — Яна Сибелиуса. Витражный потолок в здании бывшего банка, ложные выборгские небоскрёбы и бывший мукомольный элеватор, гербы Финляндии и Выборга. Эти и другие архитектурные детали города помогут воссоздать атмосферу соседней страны и покажут, как на самом деле близки финны и русские.