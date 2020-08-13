6 отзывов оставили туристы

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Выборг, в который невозможно не влюбиться!

Рассмотреть главные достопримечательности города и ощутить романтику Средневековья

4.7
6 отзывов
Элеонора
Элеонора – Гид из Выборга
В разные времена Выборг находился в составе Финляндии, Швеции и России.

Вы раскроете, как он выглядел 400 лет назад и как менялся его облик с течением веков.

Оцените архитектуру в стиле «северный модерн», погуляете по извилистым старинным улочкам и услышите городские легенды о тайных подземных ходах и «длинной бороде».
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!

Что вас ожидает

Сказочный «северный модерн»
В Выборге сохранилось много старинных зданий в стиле «северный модерн». Я расскажу о создавших их архитекторах и помогу найти на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и суровой северной природе и сюжеты карело-финского эпоса Калевала. А также покажу точные копии ладьей-драккаров, на которых викинги прибывали на эти земли.

Рыцарские турниры, кинофестивали и не только
Вы увидите остатки крепостной стены и узнаете, как Петр I смог завоевать неприступный шведский город 🏙️ и какое значение он придавал этой победе. Кроме того, услышите о проходящих здесь рыцарских турнирах и кинофестивалях и отыщете дом, где появились первые лифты и водопровод с горячей водой. А еще раскроете, какие православные и католические соборы были построены в Выборге по велению Екатерины Великой.

Старый Выборг
В средневековой части города вы увидите оборонительную Круглую башню, Рыночную площадь, дом Купца и руины Кафедрального собора, под стенами которого хоронили знатных людей. Заглянете в старинные дворики и насладитесь видами на Финский залив и Часовую башню. А старинная Ратушная площадь подарит вам великолепную панораму Выборгского замка. Я расскажу, кем и при каких обстоятельствах он был заложен и в честь кого названа его главная башня.

Организационные детали

  • Если вас больше четырех человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей
  • По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ парк 🌳 Монрепо. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 Рыночная площадь
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!
Выборг, в который невозможно не влюбиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элеонора
Элеонора
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлеченный местный житель. С радостью поделюсь с вами любовью к городу, знаниями и позитивными эмоциями!
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6 отзывов оставили туристы

13 августа 2020
Спасибо большое Элеоноре за прекрасную экскурсию! Нам захотелось вернуться в Выборг ещё раз.
12 августа 2020
экскурсия прошла на хорошо, нас было трое и она прошла в приватном ключе. спокойно, размеренно, ни за кем не надо было бежать. для первого ознакомления с городом может достаточно.
10 августа 2020
Элеонора провела интересную, познавательную экскурсию. Она смогла сообщить в удобной форме массу информации о городе и его истории. Благодаря искреннему вниманию и доброжелательному отношению к группе, экскурсия для нас прошла в очень комфортной атмосфере.
10 августа 2020
Сегодня побывали на увлекательной Экскурсии по Выборгу - гид нам открыл его с новой стороны, исторические факты, интересные детали, архитектурные нюансы, художественная и историческая ценность - все это подаётся в лёгкой приятной манере, доступной к пониманию. Вишенка на торте - это посещение чудесной ремесленной Лавки Рыжей Лапки, где мы не только попробовали знаменитые выборгские крендели, но и узнали историю их создания, пообщались с хозяевами, которые сами там работают, увидели легендарного кота, с которого все начиналось. Приятная содержательная прогулка с человеком, увлечённым своим делом, который хочет и умеет делиться своей любовью к городу
28 июля 2020
Все прошло отлично, на высоком профессиональном уровне.
28 июля 2020
Экскурсия хороша для тех, кто в первый раз в Выборге и хочет познакомится с городом. Гид провёл по всем основным достопримечательностям города, дав основную информацию об экскурсионных объектах. Маршрут составлен так, что позволяет после экскурсии самостоятельно ориентироваться в старой части города. Это хорошая обжорная экскурсия без обидят исторических фактов, для желающих познакомится с городом.

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