6 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Выборг особенно красив, а прогулки по его старинным улочкам и природным объектам доставят максимальное удовольствие.

Вас ждет путешествие по Выборгу, городу с богатой историей, который переходил из рук в руки между Финляндией, Швецией и Россией.Вы узнаете, как Выборг выглядел 400 лет назад, оцените его уникальную

архитектуру в стиле северного модерна, пройдетесь по извилистым улочкам, услышите легенды о тайных подземных ходах и увидите знаменитые здания, связанные с историческими событиями и культурной жизнью города. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Выборг и влюбиться в его неповторимый облик

Описание экскурсии

Сказочный «северный модерн»

В Выборге сохранилось много старинных зданий в стиле «северный модерн». Я расскажу о создавших их архитекторах и помогу найти на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и суровой северной природе и сюжеты карело-финского эпоса Калевала. А также покажу точные копии ладьей-драккаров, на которых викинги прибывали на эти земли.

Рыцарские турниры, кинофестивали и не только

Вы увидите остатки крепостной стены и узнаете, как Петр I смог завоевать неприступный шведский город и какое значение он придавал этой победе. Кроме того, услышите о проходящих здесь рыцарских турнирах и кинофестивалях и отыщете дом, где появились первые лифты и водопровод с горячей водой. А еще раскроете, какие православные и католические соборы были построены в Выборге по велению Екатерины Великой.

Старый Выборг

В средневековой части города вы увидите оборонительную Круглую башню, Рыночную площадь, дом Купца и руины Кафедрального собора, под стенами которого хоронили знатных людей. Заглянете в старинные дворики и насладитесь видами на Финский залив и Часовую башню. А старинная Ратушная площадь подарит вам великолепную панораму Выборгского замка. Я расскажу, кем и при каких обстоятельствах он был заложен и в честь кого названа его главная башня.

Организационные детали