6 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Вас ждет путешествие по Выборгу, городу с богатой историей, который переходил из рук в руки между Финляндией, Швецией и Россией.
Вы узнаете, как Выборг выглядел 400 лет назад, оцените его уникальную читать дальшеуменьшить
архитектуру в стиле северного модерна, пройдетесь по извилистым улочкам, услышите легенды о тайных подземных ходах и увидите знаменитые здания, связанные с историческими событиями и культурной жизнью города. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Выборг и влюбиться в его неповторимый облик
🏰 Уникальная архитектура в стиле «северный модерн»
🏙 Прогулки по старинным улочкам
🛡 Исторические рассказы о рыцарских турнирах
🎬 Участие в кинофестивалях
⛪ Посещение православных и католических соборов
🌊 Виды на Финский залив и Часовую башню
🏞 Возможность посетить парк Монрепо
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Выборг особенно красив, а прогулки по его старинным улочкам и природным объектам доставят максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Круглая башня
Рыночная площадь
Дом Купца
Руины Кафедрального собора
Выборгский замок
Финский залив
Часовая башня
Ратушная площадь
Парк Монрепо
Описание экскурсии
Сказочный «северный модерн»
В Выборге сохранилось много старинных зданий в стиле «северный модерн». Я расскажу о создавших их архитекторах и помогу найти на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и суровой северной природе и сюжеты карело-финского эпоса Калевала. А также покажу точные копии ладьей-драккаров, на которых викинги прибывали на эти земли.
Рыцарские турниры, кинофестивали и не только
Вы увидите остатки крепостной стены и узнаете, как Петр I смог завоевать неприступный шведский город и какое значение он придавал этой победе. Кроме того, услышите о проходящих здесь рыцарских турнирах и кинофестивалях и отыщете дом, где появились первые лифты и водопровод с горячей водой. А еще раскроете, какие православные и католические соборы были построены в Выборге по велению Екатерины Великой.
Старый Выборг
В средневековой части города вы увидите оборонительную Круглую башню, Рыночную площадь, дом Купца и руины Кафедрального собора, под стенами которого хоронили знатных людей. Заглянете в старинные дворики и насладитесь видами на Финский залив и Часовую башню. А старинная Ратушная площадь подарит вам великолепную панораму Выборгского замка. Я расскажу, кем и при каких обстоятельствах он был заложен и в честь кого названа его главная башня.
Организационные детали
Если вас больше пяти человек, доплата за каждого участника составит 500 ₽
По желанию мы можем включить в экскурсию парк Монрепо. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рыночная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11434 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Отличная экскурсия! Чудесным образом именно в этот день 20 апреля выпало сантиметров 15 снега, и гид Анна очень предусмотрительно предложила за небольшую доплату превратить пешеходную экскурсию в автомобильно-пешеходную. Это спасло читать дальшеуменьшить
нас от простуды, а Выборг от нашего невнимания из-за холода и ветра. Анна прекрасный рассказчик, с юмором и прекрасным знанием предмета! Факты из истории города были украшены сочными комментариями и современными аналогиями. Анна чутко реагировали на наши эмоции, меняя темп, локации, давая возможность согреться и обсудить информацию. Узнав наши вкусы, порекомендовала отличный рыбный ресторан!) Спасибо огромное, Анна! С удовольствием будем рекомендовать экскурсии в Вашем исполнении! Сергей и компания!
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А
Арина
Первый раз были в Выборге, нашим экурсоводом был Яков. Можем сказать, что этому мы очень были рады!! Экскурсия не затянута, все 2,5 часа наполнены информацией, которую Яков преподносит интересно и достаточно читать дальшеуменьшить
подробно. За время прогулки мы осмотрели основную часть города и узнали о его истории. Под конец экскурсии мы не были измотаны физически, ходили мы немного, что несомненно плюс. Яков очень приятен в общении, отвечал на все появляющиеся вопросы, был хорошо подготовлен. Хотелось бы предупредить, что экскурсия рассчитана на небольшое количество человек, так как речь экскурсовода довольно тихая, так что втроём (как это было в нашем случае) в самый раз. Спасибо за экскурсию!! ♡
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Олег
Индивидуальная экскурсия по Выборгу очень понравилась. Но сам Выборг - город без хозяина. Жаль, что такой прекрасный исторический город доверен случайным проходимцам-чиновникам. Много разрухи и запущенности. Надеемся, что в недалёком будущем всё наладится. Желаем этому городу процветания.
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Денис
6 января были на пешеходной экскурсии по Выборгу, экскурсия прошла комфортно, не смотря на сильный мороз. Маршрут был построен таким образом, что бы мы не успевали замерзнуть. Материал подавался доступно, со ссылками на исторические справки. Экскурсовода рекомендую.
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В
Виктория
21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет ли недовольства с ее стороны (к сожалению внимательно слушать,не отвлекаться читать дальшеуменьшить
дети в этом возрасте не умеют (во всяком случае наши))). Могу сказать одно -Людмила это профессионал своего дела, быстро построилась под группу- подача материала не скучная, при этом старалась всегда оценить поняли ли ребята или нет, шутила, прям на 5+, не всем удается сделать это на уровне в глазах подростков. Мы в восторге от Людмилы, ее знаний, любви к профессии и ЧЮ и ещё один показательный момент, у нас произошел форс-мажор, и несколько человек приехали на следующей электрички, которая приходила в 9-10, а в 9 было начало экскурсии на рыночной площади. Людмила без проблем изменила место и на 15 минут перенесла времяи ни на минуту не уменьшила экскурсию, все 2,5 часа отработала на 100 баллов. А для меня лично время пролетело, как 15 минут)) моментально Спасибо огромное Людмила. Успехов вам в вашей интересной профессии.
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О
Ольга
Познакомилась с Выборгом в компании с Кирой. Очень увлекательная подача информации, в программе был не только старый город, но и северный модерн, интересные истории и исторические факты. Прогулка очень понравилась, и,благодаря Кире, появилось желание приехать сюда еще раз.
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