1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Северный модерн в Выборге: путешествие по фольклорным мотивам
Знакомство с уникальным стилем северного модерна через архитектурные шедевры Выборга. Путешествие в мир финского романтизма ждет вас
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 202419 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
- ААнастасия30 мая 2024Экскурсовод Людмила провела экскурсию для нашей небольшой группы. Милейшая Людмила. Отличный рассказчик, великолепная речь. В нашей группе было 3 человека, 2е
- ДДарья28 мая 2024Это было превосходно! Я счастлива, что у меня и моих друзей был такой проводник, который открыл нам суть и предназначение этого удивительного места! Полное погружение, благодаря таланту и мастерству Лолиты! Низкий поклон и творческих успехов❤️
- ИИрина28 мая 2024Прекрасная прогулка по парку Монрепо с гидом Лола. Интересно, атмосферно, увлекательно. Масса приятный впечатлений от рассказа и великолепия парка, окружающей природы, ландшафта.
- ВВиктория22 мая 202421.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет
- ГГеоргий19 мая 2024Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую
- ДДмитрий16 мая 2024Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.
- ТТатьяна15 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.
- РРясная13 мая 2024Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
- ММихаил2 мая 2024Мы с женой очень благодарны гиду Андрею и команде Трипстера за организацию экскурсии. Андрей прекрасно владеет тематическим материалом, тем более,
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Экскурсии на 8 марта»
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