Экскурсии на 8 марта

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Выборге, цены от 1 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по скальному парку Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550 за человека
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
6 850 за всё до 15 чел.
Поэзия и музыка Монрепо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Поэзия и музыка Монрепо: Индивидуальная экскурсия по парку в Выборге
Совершить променад по старинному парку, знакомясь с его историей, легендами и секретными уголками
Начало: Возле главных ворот парка Монрепо
10 июня в 14:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Северный модерн: фольклорные мотивы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Северный модерн в Выборге: путешествие по фольклорным мотивам
Знакомство с уникальным стилем северного модерна через архитектурные шедевры Выборга. Путешествие в мир финского романтизма ждет вас
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тайны ночного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000 за всё до 10 чел.
Выборг в кинематографе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд
Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 670 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    19 мая наша группа посетила экскурсию по парку Монрепо. Нашим гидом была Таисия. Замечательный рассказчик, обладающая глубокими знаниями материала и
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    любовью к своему делу. Очень советую при первом посещении парка брать экскурсию. Сам парк шикарный, природа впечатляет. Но без интересной и содержательно экскурсии впечатление будет не полным. Таисия хорошо владеет информацией, услышали много фактов и интересных историй. Спасибо Таисии за позитивный настрой и живое общение. РЕКОМЕНДУЮ экскурсию.

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Экскурсовод Людмила провела экскурсию для нашей небольшой группы. Милейшая Людмила. Отличный рассказчик, великолепная речь. В нашей группе было 3 человека, 2е
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    из которых не в первый раз в городе и им было местами скучновато. Но это момент повторения)) А тот, единственный, который не знал про город ничего, остался максимально удовлетворён экскурсией! Рекомендую.

  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Это было превосходно! Я счастлива, что у меня и моих друзей был такой проводник, который открыл нам суть и предназначение этого удивительного места! Полное погружение, благодаря таланту и мастерству Лолиты! Низкий поклон и творческих успехов❤️
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Прогулка по скальному парку Монрепо
    Прекрасная прогулка по парку Монрепо с гидом Лола. Интересно, атмосферно, увлекательно. Масса приятный впечатлений от рассказа и великолепия парка, окружающей природы, ландшафта.
  • В
    Виктория
    22 мая 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод заинтересовать их, не будет
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    ли недовольства с ее стороны (к сожалению внимательно слушать,не отвлекаться дети в этом возрасте не умеют (во всяком случае наши))). Могу сказать одно -Людмила это профессионал своего дела, быстро построилась под группу- подача материала не скучная, при этом старалась всегда оценить поняли ли ребята или нет, шутила, прям на 5+, не всем удается сделать это на уровне в глазах подростков. Мы в восторге от Людмилы, ее знаний, любви к профессии и ЧЮ и ещё один показательный момент, у нас произошел форс-мажор, и несколько человек приехали на следующей электрички, которая приходила в 9-10, а в 9 было начало экскурсии на рыночной площади. Людмила без проблем изменила место и на 15 минут перенесла времяи ни на минуту не уменьшила экскурсию, все 2,5 часа отработала на 100 баллов. А для меня лично время пролетело, как 15 минут)) моментально Спасибо огромное Людмила. Успехов вам в вашей интересной профессии.

    21.05.24 были на экскурсии в Выборге с группой детей 12-14 лет. Переживала конечно, сможет ли экскурсовод
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.
  • Р
    Рясная
    13 мая 2024
    Тайны ночного Выборга
    Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Выборг в кинематографе
    Мы с женой очень благодарны гиду Андрею и команде Трипстера за организацию экскурсии. Андрей прекрасно владеет тематическим материалом, тем более,
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    что он - коллега по кинематографу (моя дочь работает в кино). Молодец! Андрей - профи в своем деле. Увлекательный рассказ, наглядная демонстрация архивных снимков, которые Андрей собирал в течении нескольких лет, правильно продуманный маршрут - все это нам очень понравилось и мы обязательно порекомендуем нашим друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Экскурсии на 8 марта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Прогулка по скальному парку Монрепо
  2. Арт-завтрак «Выборг и кофе»
  3. Выборг в компании художника
  4. Выборг, в который невозможно не влюбиться
  5. Поэзия и музыка Монрепо
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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