Пройдём по городу — от легендарного вокзала до каскада трёх площадей. Увидим первый финский небоскрёб, утраченный собор и феноменальную библиотеку.
На примере архитектурных шедевров и судеб их владельцев вместе поразмышляем: что из минувших дней нужно взять с собой, а что оставить в истории? Ведь будущее Выборга — в его прошлом!
На примере архитектурных шедевров и судеб их владельцев вместе поразмышляем: что из минувших дней нужно взять с собой, а что оставить в истории? Ведь будущее Выборга — в его прошлом!
Описание экскурсии
- Драма Выборгского вокзала и триумф Гельсинфоргского трио
- Первый финский небоскрёб и его уникальная деталь
- Библиотека Алвара Аалто — архитектурный феномен
- Аллан Шульман — врата в город, дома Маркелова, Юхо и Лаллукки
- Утраченный кафедральный собор и его ценность
- Белый Выборг Уно Ульберга — от классицизма к функционализму
- Каскад трёх площадей
Я расскажу:
- как родился национальный романтизм
- правда ли, что музыка спасла город от полного уничтожения
- как сложились судьбы знаменитых меценатов
- в чём были успешны и какие ошибки совершали архитекторы и скульпторы Выборга
- почему конкуренция в банковской среде создала фасадный облик города
- чем город живёт сегодня
Кому будет интересно
Тем, кто уже был в Выборге и хочет взглянуть на город с необычного ракурса. Будущим архитекторам, дизайнерам и всем, кто в поиске своего стиля в архитектуре.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я с детства увлечён историей. Много чего знаю и с радостью делюсь этими знаниями. В старом Выборге каждая улица, каждый дом и каждый забор имеют многовековую историю. Я с удовольствием поведаю вам самые сочные и впечатляющие события и факты о Выборге, покажу всё самое важное и интересное.
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии на «Выборг как энциклопедия архитектуры»
Билеты
Монрепо сквозь времена и судьбы
Погулять по скальному парку, увидеть его главные места и погрузиться в атмосферу усадебной жизни
Начало: Возле кассы парка Монрепо
29 мая в 10:00
31 мая в 10:00
7700 ₽ за всё до 9 чел.
Квест
до 7 чел.
Новые приключения королевского Кирпичика - экскурсия-сказка для детей 5-10 лет
Отправиться в волшебное путешествие по архитектуре Выборга
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 12:00
29 мая в 13:30
6120 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 10 чел.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 18:00
7470 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Путешествие по Выборгу: ощутите дух северной архитектуры и узнайте, как финская культура повлияла на облик города. Увлекательная прогулка по прошлому
Начало: В районе вокзала
Сегодня в 14:00
29 мая в 12:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию