Выборг как энциклопедия архитектуры

Про успехи, провалы и судьбы: прогулка с гидом-дизайнером
Пройдём по городу — от легендарного вокзала до каскада трёх площадей. Увидим первый финский небоскрёб, утраченный собор и феноменальную библиотеку.

На примере архитектурных шедевров и судеб их владельцев вместе поразмышляем: что из минувших дней нужно взять с собой, а что оставить в истории? Ведь будущее Выборга — в его прошлом!
Выборг как энциклопедия архитектуры

Описание экскурсии

  • Драма Выборгского вокзала и триумф Гельсинфоргского трио
  • Первый финский небоскрёб и его уникальная деталь
  • Библиотека Алвара Аалто — архитектурный феномен
  • Аллан Шульман — врата в город, дома Маркелова, Юхо и Лаллукки
  • Утраченный кафедральный собор и его ценность
  • Белый Выборг Уно Ульберга — от классицизма к функционализму
  • Каскад трёх площадей

Я расскажу:

  • как родился национальный романтизм
  • правда ли, что музыка спасла город от полного уничтожения
  • как сложились судьбы знаменитых меценатов
  • в чём были успешны и какие ошибки совершали архитекторы и скульпторы Выборга
  • почему конкуренция в банковской среде создала фасадный облик города
  • чем город живёт сегодня

Кому будет интересно

Тем, кто уже был в Выборге и хочет взглянуть на город с необычного ракурса. Будущим архитекторам, дизайнерам и всем, кто в поиске своего стиля в архитектуре.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я с детства увлечён историей. Много чего знаю и с радостью делюсь этими знаниями. В старом Выборге каждая улица, каждый дом и каждый забор имеют многовековую историю. Я с удовольствием поведаю вам самые сочные и впечатляющие события и факты о Выборге, покажу всё самое важное и интересное.

