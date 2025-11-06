Вместе с весёлым персонажем — королевским Кирпичиком — ребята будут раскрывать секреты зданий: слушать волшебные истории, разгадывать загадки архитекторов, воплощать в жизнь свои фантазии через игровые задания.
Каждое здание — как страница живой книги, которая ведёт юных путешественников — своих героев — сквозь прошлое Выборга.
Каждое здание — как страница живой книги, которая ведёт юных путешественников — своих героев — сквозь прошлое Выборга.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание квеста
На этой экскурсии ребята увидят город как гигантский конструктор с тысячей историй. Каждый ребёнок превратится в исследователя, и творца. А я познакомлю их с Выборгом — через эмоции, ассоциации и личное участие, а не через сухие факты.
На нашем маршруте:
- Круглая башня — начнём с погружения в эпоху рыцарей
- Рыночная площадь — здесь ребята узнают, как жилось горожанам века назад, и поучаствуют в мини-квесте
- Выборгские башни, каждая из которых — загадочный персонаж с собственной историей
- Каменные символы и архитектурный детектив
- Мастерская архитектора — в игровой форме дети научатся «читать» эпохи по стилям зданий
- Смотровая площадка напротив Выборгского замка — пофантазируем о здании мечты
Особенности формата
- На экскурсии ребята не только следят за историей, но и становятся её частью. А ещё учатся верить в себя — ведь даже самый маленький кирпичик способен на многое. Так и каждый из нас, кто верит в себя и ценит свои действия, преобразует свою жизнь и наш мир
- Задания на маршруте включают исторический экскурс, ролевые игры и творческие задания. А в конце мы поделимся друг с другом впечатлениями и размышлениями о будущем города
- На экскурсии я использую самые разнообразные визуальные материалы, чтобы сказочная составляющая была более яркой и впечатляющей
Кому подойдёт экскурсия
- Местным жителям и гостям — всем тем, кто хочет лучше узнать город, погрузиться в мир архитектуры, истории и творчества
Организационные детали
- Хотя сама программа рассчитана на детей 5–10 лет, родители также становятся активными участниками — они поддерживают ребят и помогают им справиться с творческими заданиями
- За правильные ответы и активное участие маленькие путешественники получают вкусную награду — пожалуйста, предупредите меня заранее, если у детей аллергия
- В конце путешествия каждый участник получит приз в виде подарка для творчества
- При бронировании укажите, пожалуйста, возраст детей, чтобы я адаптировала задания по уровню сложности
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 600 туристов
В культурном путешествии вас будет сопровождать Проничева Анжелика Васильевна — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «ВыборгскогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
6 ноя 2025
Экскурсия получилась хорошая, интерактивная, дети вовлечены по максимуму)) Они остались довольны, а мне бы хотелось добавить и чуть более структурировать материал в части истории. Все таки пока это больше развлекательная
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Надежда!
Большое спасибо за такой душевный и подробный отзыв! Мы невероятно рады, что экскурсия нашла отклик у детей и они
Большое спасибо за такой душевный и подробный отзыв! Мы невероятно рады, что экскурсия нашла отклик у детей и они
К
Ксения
5 ноя 2025
Благодарю Анжелику за оперативный отклик! Ночью забронировала, а днем уже окунулись в увлекательнейшее путешествие по Выборгу. Были с 2 детками: 8 и 10 лет, на улице зябкая промозглая погода, и
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Ксения, благодарю вас за теплоту и искренность.
Для меня большая радость — создать атмосферу, в которой дети не просто слушают,
Для меня большая радость — создать атмосферу, в которой дети не просто слушают,
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Огромное спасибо за организацию экскурсии. Всё оптимально, доступно для детей, в игровой форме. Нашим мальчишкам 10- 11 лет всё понравилось.
Екатерина
26 окт 2025
Анжелика замечательный гид!!! А как она с детьми,просто супер! Были двумя семьями,двое детей и четверо взрослых,все мы были задействованы в прогулке по городу. Многое узнали,при этом вс информация была очень доступна для всех нас. Спасибо ей огромное!!!!!! Обязательно приедем в Выборг еще раз,с прогулкой с Анжеликой.
Ю
Юлия
19 окт 2025
Большое спасибо Анжелике! Прекрасный экскурсовод, прекрасно ладит с детьми и может заинтересовать рассказом! Все в восторге ♥️
М
Марина
11 окт 2025
Мы чУдно время провели! Дети, да и взрослые, были вовлечены в процесс на протяжении всей экскурсии. Интересная подача. Спасибо большое!
А
Александр
18 авг 2025
Всё понравилось, дети остались довольны, спасибо, приедем еще
С
Светлана
11 авг 2025
Спасибо за увлекательную экскурсию, очень понравилось. Переживала, как заинтересовать ребенка 6 лет ходить по улочкам Выборга, но детский формат с интерактивом, загадками, постоянным взаимодействием сделал свое дело 👍
А
Александра
29 июл 2025
Отличная экскурсия, детям и взрослым понравилась. Прошлись по основным достопримечательностям, станцевали танец, посмеялись
Алла
29 июл 2025
Прекрасна как экскурсия так и сама экскурсовод! Умеет заинтересовать ребенка, нескучно в форме квеста рассказать о городе и его истории! Нам взрослым тоже было интересно и весело!
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемая Алла!
Сердечно благодарю за ваш отзыв! Очень рада, что вам и юному исследователю понравилась экскурсия - сказка «Новые приключения королевского
Сердечно благодарю за ваш отзыв! Очень рада, что вам и юному исследователю понравилась экскурсия - сказка «Новые приключения королевского
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Квест
до 10 чел.
Квест в Выборге для детей
Приглашаем детей 6-8 лет на увлекательный квест по Выборгу. Путешествие по брусчатым улицам, загадки и ребусы, сказочные башни и замки ждут вас
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
6810 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
4755 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в средневековый Выборг
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8960 ₽ за всё до 10 чел.