1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеру

Самостоятельное прибытие в Выборг.

Оставляем вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Выборг», Ленинградский пр., 19. Табличка «Истории и тайны Средневекового Выборга». Пешеходный день.

11:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.

На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».

Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

12:30 Средневековый обед за доп. плату (1300 руб.):домашняя буженина с соленьями и горчицей. Уха с форелью на сливочном бульоне с калиткой, котлета «Монрепо» из филе цыпленка фаршированная сыром и зеленью. Рис отварной. Французская булочка. Морс.

14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г.

Настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.

Заглянем и мы в эту «шкатулку « и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей: в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов.

Сориентируемся на четыре стороны света; посидим на знаменитом табурете-60; увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги; а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.

16:00 Участие в интерактивной программе «В гости к бюргеру». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.

После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Размещение. Свободное время.

Дополнительно (бронируется при покупке тура):

17:30 Мастер-класс в Музее Шоколада: 1700 р. взр., 1600 р. льг: раскроем историю и секреты шоколада, научим работать как настоящие профи.

Заберете домой сувенир в виде авторской фигурки и диплом юного шоколатье. (16:30 трансфер от отеля для желающих, бронируем заранее при покупке тура)

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (1200 руб. взр, 1100 руб. шк., ст., пенс.) (только в период навигации).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160