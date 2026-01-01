Программа тура по дням
Встреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеру
Самостоятельное прибытие в Выборг.
Оставляем вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Выборг», Ленинградский пр., 19. Табличка «Истории и тайны Средневекового Выборга». Пешеходный день.
11:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.
На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.
Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».
Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.
12:30 Средневековый обед за доп. плату (1300 руб.):домашняя буженина с соленьями и горчицей. Уха с форелью на сливочном бульоне с калиткой, котлета «Монрепо» из филе цыпленка фаршированная сыром и зеленью. Рис отварной. Французская булочка. Морс.
14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.
Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г.
Настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.
15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.
Заглянем и мы в эту «шкатулку « и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей: в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов.
Сориентируемся на четыре стороны света; посидим на знаменитом табурете-60; увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги; а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.
16:00 Участие в интерактивной программе «В гости к бюргеру». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.
После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
17:00 Размещение. Свободное время.
Дополнительно (бронируется при покупке тура):
17:30 Мастер-класс в Музее Шоколада: 1700 р. взр., 1600 р. льг: раскроем историю и секреты шоколада, научим работать как настоящие профи.
Заберете домой сувенир в виде авторской фигурки и диплом юного шоколатье. (16:30 трансфер от отеля для желающих, бронируем заранее при покупке тура)
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (1200 руб. взр, 1100 руб. шк., ст., пенс.) (только в период навигации).
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.
Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Экскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по Кронштадту
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
09:30 Встреча с гидом у кассы парка Монрепо (для тех, кто хочет передвигаться в этот день на своем автомобиле).
09:30 Экскурсия по парку Монрепо. Это уникальный гармоничный союз природы и человека.
В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи, вспомним мифы и легенды- античные, скандинавские и карельские.
Побываем на Елисейских полях, откуда полюбуемся китайскими мостиками и деревянным усадебным домом в стиле классицизм, с холма качелей увидим самый интернациональный обелиск братьям Броглио и почувствуем морской запах бухты Защитная.
Очутившись на полуострове Нептуна, погрузимся в историю владельцев и создателей парка баронов Николаи, чей прах покоится на гранитном острове Мёртвых, узнаем, какого паромщика боялись больше всего.
Самой дальней точкой нашего путешествия станет Конец света, путь к которому пройдёт сквозь Грот желаний и ущелье Святого Николая, где нас встретит первый памятник литературному герою.
А свежим воспоминанием о парке Монрепо останется радоновая вода источника Нарцисс.
Наше путешествие по парку Монрепо пройдёт в обрамлении живописных гранитных скал, покрытых мхами и лишайниками, в многообразии сочных красок и незабываемых ароматов цветов-однолетников.
12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).
16:00 Свободное время в Выборге, окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка:
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|24.10-25.10.2026
|11700
|13800
|9550
|Стандартный номер
|14.11-15.11.2026
|12200
|14300
|10050
|Стандартный улучшенный номер с одной двуспальной кроватью
|14.11-15.11.2026
|13200
|16350
|10050
|Стандартный улучшенный номер с двумя односпальными кроватями
|14.11-15.11.2026
|13200
|16350
|10050
Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана:
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|24.10-25.10.2026
|12150
|14550
|10950
|Стандартный номер
|14.11-15.11.2026
|12650
|15050
|11450
|Стандартный номер
|03.01-07.01.2027
|13100
|15900
|11450
|Улучшенный номер
|24.10-25.10.2026
|12700
|15600
|10950
|Улучшенный номер
|14.11-15.11.2026
|13200
|16100
|11450
|Улучшенный номер
|03.01-07.01.2027
|13700
|17100
|11450
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.
Расчетный час в гостиницах при заезде — 14:00, выезд — 12:00.
Варианты проживания
Гостиница «Выборг»
Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.
Гостиница «Дружба»
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: завтрак2 обеда для тех, кто заказал полупансион
- Завтрак
- 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Утренняя сауна при размещении в гостинице «Дружба»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Выборг и обратно
- Питание, не указанное в программе:2 обеда для тех, кто не заказал полупансион (2 обеда 2250 руб.) ужины
- 2 обеда для тех, кто не заказал полупансион (2 обеда 2250 руб.)
- Ужины
- Доп. ночи
- Доп. экскурсии
- Мастер-класс в музее шоколада
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- Если гостям важно горячее питание, то рекомендуем обеды заказывать заранее, так как в выходные и праздничные дни в городе Выборге дефицит посадочных мест в кафе и ресторанах.
- Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- В праздничные дни очерёдность экскурсий может меняться.
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет:300 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.