Истории и тайны средневекового Выборга. Зимний тур со стартом в Выборге

Истории и тайны средневекового Выборга
Приглашаем Вас в средневековый Выборг, где вы прогуляетесь по мощеным брусчаткой улицам, подниметесь на башню Святого Олафа, побываете в библиотеке с безупречной акустикой, а завершите день в гостях у шведского
читать дальшеуменьшить

бюргера с дегустацией глёга и секретным ритуалом с выборгским кренделем.

Познакомитесь с гранитными скалами и легендами парка Монрепо, испечете средневековый крендель по аутентичному рецепту на Фабрике, а по желанию можно добавить в репертуар мастер-класс в музее шоколада.

Истории и тайны средневекового Выборга. Зимний тур со стартом в ВыборгеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Истории и тайны средневекового Выборга. Зимний тур со стартом в ВыборгеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Истории и тайны средневекового Выборга. Зимний тур со стартом в ВыборгеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеру

Самостоятельное прибытие в Выборг.

Оставляем вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Выборг», Ленинградский пр., 19. Табличка «Истории и тайны Средневекового Выборга». Пешеходный день.

11:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.

На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».

Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

12:30 Средневековый обед за доп. плату (1300 руб.):домашняя буженина с соленьями и горчицей. Уха с форелью на сливочном бульоне с калиткой, котлета «Монрепо» из филе цыпленка фаршированная сыром и зеленью. Рис отварной. Французская булочка. Морс.

14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г.

Настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.

Заглянем и мы в эту «шкатулку « и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей: в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов.

Сориентируемся на четыре стороны света; посидим на знаменитом табурете-60; увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги; а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.

16:00 Участие в интерактивной программе «В гости к бюргеру». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.

После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Размещение. Свободное время.

Дополнительно (бронируется при покупке тура):

17:30 Мастер-класс в Музее Шоколада: 1700 р. взр., 1600 р. льг: раскроем историю и секреты шоколада, научим работать как настоящие профи.

Заберете домой сувенир в виде авторской фигурки и диплом юного шоколатье. (16:30 трансфер от отеля для желающих, бронируем заранее при покупке тура)

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (1200 руб. взр, 1100 руб. шк., ст., пенс.) (только в период навигации).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеруВстреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеруВстреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеруВстреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеруВстреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеруВстреча. Пешеходная экскурсия по Выборгу. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. В гости к бюргеру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по Кронштадту

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».

09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».

09:30 Встреча с гидом у кассы парка Монрепо (для тех, кто хочет передвигаться в этот день на своем автомобиле).

09:30 Экскурсия по парку Монрепо. Это уникальный гармоничный союз природы и человека.

В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи, вспомним мифы и легенды- античные, скандинавские и карельские.

Побываем на Елисейских полях, откуда полюбуемся китайскими мостиками и деревянным усадебным домом в стиле классицизм, с холма качелей увидим самый интернациональный обелиск братьям Броглио и почувствуем морской запах бухты Защитная.

Очутившись на полуострове Нептуна, погрузимся в историю владельцев и создателей парка баронов Николаи, чей прах покоится на гранитном острове Мёртвых, узнаем, какого паромщика боялись больше всего.

Самой дальней точкой нашего путешествия станет Конец света, путь к которому пройдёт сквозь Грот желаний и ущелье Святого Николая, где нас встретит первый памятник литературному герою.

А свежим воспоминанием о парке Монрепо останется радоновая вода источника Нарцисс.

Наше путешествие по парку Монрепо пройдёт в обрамлении живописных гранитных скал, покрытых мхами и лишайниками, в многообразии сочных красок и незабываемых ароматов цветов-однолетников.

12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).

16:00 Свободное время в Выборге, окончание программы.

Экскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по КронштадтуЭкскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по КронштадтуЭкскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по КронштадтуЭкскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по КронштадтуЭкскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Обзорная по Кронштадту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка:

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер24.10-25.10.202611700138009550
Стандартный номер14.11-15.11.2026122001430010050
Стандартный улучшенный номер с одной двуспальной кроватью14.11-15.11.2026132001635010050
Стандартный улучшенный номер с двумя односпальными кроватями14.11-15.11.2026132001635010050

Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана:

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер24.10-25.10.2026121501455010950
Стандартный номер14.11-15.11.2026126501505011450
Стандартный номер03.01-07.01.2027131001590011450
Улучшенный номер24.10-25.10.2026127001560010950
Улучшенный номер14.11-15.11.2026132001610011450
Улучшенный номер03.01-07.01.2027137001710011450

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.

Расчетный час в гостиницах при заезде — 14:00, выезд — 12:00.

Варианты проживания

Гостиница «Выборг»

1 ночь

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.

Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Дружба»

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: завтрак2 обеда для тех, кто заказал полупансион
  • Завтрак
  • 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Утренняя сауна при размещении в гостинице «Дружба»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Выборг и обратно
  • Питание, не указанное в программе:2 обеда для тех, кто не заказал полупансион (2 обеда 2250 руб.) ужины
  • 2 обеда для тех, кто не заказал полупансион (2 обеда 2250 руб.)
  • Ужины
  • Доп. ночи
  • Доп. экскурсии
  • Мастер-класс в музее шоколада
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ленинградская область, Выборг
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать?
  1. Если гостям важно горячее питание, то рекомендуем обеды заказывать заранее, так как в выходные и праздничные дни в городе Выборге дефицит посадочных мест в кафе и ресторанах.
  2. Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
  3. В праздничные дни очерёдность экскурсий может меняться.
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет:300 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Выборга

Похожие туры на «Истории и тайны средневекового Выборга. Зимний тур со стартом в Выборге»

Истории и тайны средневекового Выборга. Осень-весна
На автобусе
На теплоходе
2 дня
4 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
от 16 150 ₽ за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-лето
На автобусе
На теплоходе
На поезде
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-лето
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 16 000 ₽ за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Национальный маршрут
На теплоходе
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Национальный маршрут
Начало: Ленинградская область, Выборг, Ленинградский просп...
14 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
от 12 200 ₽ за человека
Путешествие в средневековый Выборг. Сокращенная программа
На автобусе
На теплоходе
3 дня
Путешествие в средневековый Выборг. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
31 мая в 10:00
5 июл в 10:00
от 17 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Выборге
Все туры из Выборга
от 11 700 ₽ за человека