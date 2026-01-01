Истории и тайны средневекового Выборга. Национальный маршрут

Истории и тайны средневекового Выборга
Отправляемся в Выборг — город средневековых тайн, старинных улочек и легенд! В этом путешествии вас ждёт пешеходная экскурсия по центру, посещение Замкового острова, экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, а также
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участие в интерактивной программе «В гости к бюргеру».

Во второй день вы посетите живописный парк Монрепо, а также примите участие в мастер-классе по выпечке выборгского кренделя.

Этот тур отлично подойдёт для путешественников на своем автомобиле и тех, кому удобнее начинать тур в Выборге и готовых к длительным пешеходным прогулкам. С версией тура с проездом из Санкт-Петербурга можно ознакомиться по ссылке.

Истории и тайны средневекового Выборга. Национальный маршрутФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Истории и тайны средневекового Выборга. Национальный маршрутФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Истории и тайны средневекового Выборга. Национальный маршрутФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»

Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Выборг». Ленинградский пр., 19. Табличка «Истории и тайны средневекового Выборга».

Пешеходный день.

11:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки. На узких, мощенных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут». Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

12:30 Средневековый обед за доп. плату (1300 руб.): домашняя буженина с соленьями и горчицей, уха с форелью на сливочном бульоне с калиткой, котлета «Монрепо» из филе цыпленка, фаршированная сыром и зеленью, рис отварной, французская булочка, морс.

14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра I прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполнилось 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная — с райским названием; артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г.; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алвара Аалто.

Заглянем и мы в эту «шкатулку» и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей:

  • в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов; сориентируемся на четыре стороны света;
  • посидим на знаменитом табурете-60;
  • увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги;
  • а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.

16:00 Участие в интерактивной программе «В гости к бюргеру». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.

После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Размещение.

Свободное время.

17:30 Дополнительно (заказывать при покупке): Мастер-класс в Музее Шоколада: 1700 р. взр., 1600 р. льг.

Раскроем историю и секреты шоколада, научим работать как настоящие профи. Заберете домой сувенир в виде авторской фигурки и диплом юного шоколатье (17:15 трансфер от отеля для желающих, бронируем заранее при покупке тура).

Для заезда в ноябре: 20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (1200 руб. взр, 1100 руб. шк., ст., пенс.) (только в период навигации).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».

09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».

09:30 Встреча с гидом у кассы парка Монрепо (для тех, кто хочет передвигаться в этот день на своем автомобиле).

09:30 Экскурсия по парку Монрепо. Парк Монрепо — это уникальный гармоничный союз природы и человека.

В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи, вспомним мифы и легенды — античные, скандинавские и карельские. Побываем на Елисейских полях, откуда полюбуемся китайскими мостиками и деревянным усадебным домом в стиле классицизм, с холма качелей увидим самый интернациональный обелиск братьям Броглио и почувствуем морской запах бухты Защитная.

Очутившись на полуострове Нептуна, погрузимся в историю владельцев и создателей парка баронов Николаи, чей прах покоится на гранитном острове Мёртвых, узнаем, какого паромщика боялись больше всего.

Самой дальней точкой нашего путешествия станет Конец света, путь к которому пройдёт сквозь Грот желаний и ущелье Святого Николая, где нас встретит первый памятник литературному герою. А свежим воспоминанием о парке Монрепо останется радоновая вода источника Нарцисс.

Наше путешествие по парку Монрепо пройдёт в обрамлении живописных гранитных скал, покрытых мхами и лишайниками, в многообразии сочных красок и незабываемых ароматов цветов-однолетников.

12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».

Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).

16:00 Свободное время в Выборге, окончание программы.

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделяПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделяПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделяПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделяПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделяПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Выборга на выбор.

Для заездов в новогодние даты:

1. Выборг 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка – стоимость уточняется.

2. Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана:

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер 03.01.2027-04.01.2027131001590011450
Стандартный номер 04.01.2027-05.01.2027131001590011450
Стандартный номер 06.01.2027-07.01.2027131001590011450
Улучшенный номер03.01.2027-04.01.2027137001710011450
Улучшенный номер04.01.2027-05.01.2027137001710011450
Улучшенный номер06.01.2027-07.01.2027137001710011450

Для заезда в ноябре:

1. Выборг 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка:

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер14.11.2026-15.11.2026122001430010050
Стандартный улучшенный номер с одной двуспальной кроватью 14.11.2026-15.11.2026132001635010050
Стандартный улучшенный номер с двумя односпальными кроватями14.11.2026-15.11.2026132001635010050

2. Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана:

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер 14.11.2026-15.11.2026126501505011450
Стандартный номер 03.01.2027-07.01.2027131001590011450
Улучшенный номер14.11.2026-15.11.2026132001610011450
Улучшенный номер03.01.2027-07.01.2027137001710011450

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Выборг»

1 ночь

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.

Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»Гостиница «Выборг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Дружба»

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»Гостиница «Дружба»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтрак
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Выборга и обратно
  • Питание, не указанное в программе, а также 2 обеда - 2250 руб
  • Доп. ночи в Санкт-Петербурге и Выборге
  • Мастер-класс в Музее Шоколада
Место начала и завершения?
Ленинградская область, Выборг, Ленинградский проспект, 19
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб. Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Может ли измениться программа?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы, в праздничные дни очерёдность экскурсий меняется.

Что ещё нужно знать?

Что Вы посетите: Выборгский замок, библиотеку Алвара Аалто, В гости к бюргеру, Парк Монрепо, Фабрику Кренделей в Домусе Поссо, Кронштадт.

Что можно приобрести за дополнительную плату: мастер-класс в Музее Шоколада, теплоходную прогулку по Выборгскому Заливу (в период навигации).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Выборга

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