1 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Библиотека Алвара Аалто. Интерактивная программа «В гости к бюргеру»

Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Выборг». Ленинградский пр., 19. Табличка «Истории и тайны средневекового Выборга».

Пешеходный день.

11:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки. На узких, мощенных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут». Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

12:30 Средневековый обед за доп. плату (1300 руб.): домашняя буженина с соленьями и горчицей, уха с форелью на сливочном бульоне с калиткой, котлета «Монрепо» из филе цыпленка, фаршированная сыром и зеленью, рис отварной, французская булочка, морс.

14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра I прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполнилось 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии — башня Святого Олафа, самая необычная — с райским названием; артефакты морской археологии — шведские якорь и пушка 1790 г.; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алвара Аалто.

Заглянем и мы в эту «шкатулку» и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей:

в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов; сориентируемся на четыре стороны света;

посидим на знаменитом табурете-60;

увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги;

а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.

16:00 Участие в интерактивной программе «В гости к бюргеру». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.

После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Размещение.

Свободное время.

17:30 Дополнительно (заказывать при покупке): Мастер-класс в Музее Шоколада: 1700 р. взр., 1600 р. льг.

Раскроем историю и секреты шоколада, научим работать как настоящие профи. Заберете домой сувенир в виде авторской фигурки и диплом юного шоколатье (17:15 трансфер от отеля для желающих, бронируем заранее при покупке тура).

Для заезда в ноябре: 20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (1200 руб. взр, 1100 руб. шк., ст., пенс.) (только в период навигации).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160