1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Начало: у дома №1 на Красной Площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Увидеть масштаб деятельности предприятия и процесс изготовления труб «русского» размера
Начало: в музее Выксунского завода ОМК
11 июня в 08:00
12 июня в 12:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии
Начало: У ТИЦ в Выксе
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина14 апреля 2024Спасибо за теплый приём. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод - профессионал своего дела. Планируем к вам вернуться летом.
- ИИгорь29 февраля 2024Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше.
- ННастя21 февраля 2024У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
- ППолина3 января 2024Однажды в студеную зимнюю пору мы гуляли по Выксе, был сильный мороз (-22градуса)… В такой мороз пешеходно-автомобильный формат экскурсии был
Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Выксе в июне 2024
Сейчас в Выксе в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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