Природные достопримечательности 🏛️ Крыма многочисленны и притягательны. В горах ⛰️ немало красивых 🤩 и необычных мест, которые стоит посетить. Я покажу вам некоторые из них. Прежде всего, мы увидим красивый горный перевал «Чёртова лестница», как прозвали его обитатели этих мест, поднимемся по нему, чтобы прогуляться 👣 вдоль обрывистой отвесной Байдаро-Кастропольской стены и полюбоваться великолепными видами южного побережья, открывающимися с этих скал. Далее мы выйдем к большому и красивому ущелью Башенный кулуар, от величия которого захватывает дух. Перекусив на одной из вершин стены, тропинками спустимся к великолепному Форосскому храму, построенному над обрывом одной из возвышенностей. Посетив храм в конце нашего горного путешествия, тропинками спустимся и выйдем к южнобережному шоссе.

О чём вы узнаете

В этом походе я расскажу вам о том, как описывал эти места в своих путевых заметках А. С. Пушкин, побывавший здесь, почему древние обитатели так угрожающе назвали эти места, и чем занимались тут древние римляне. История 📖 окрестных мест помнит немало различных событий от Римской Империи до Российской империи и Великой Отечественной войны.