Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене

Виталий О.
Виталий О. – Гид из Ялты
Мы отправимся в поход по Чёртовой лестнице и по верху красивейшей горной Байдаро-Кастропольской стены.

Увидим величественные ущелья и великолепные виды южного берега Крыма.
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Экскурсия

3 900 ₽ за экскурсию

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Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене

Что вы увидите

  • «Чёртова лестница»
  • Байдаро-Кастропольская стена
  • Южное побережье Крыма
  • Башенный кулуар
  • Форосский храм
Природные достопримечательности 🏛️ Крыма многочисленны и притягательны. В горах ⛰️ немало красивых 🤩 и необычных мест, которые стоит посетить. Я покажу вам некоторые из них. Прежде всего, мы увидим красивый горный перевал «Чёртова лестница», как прозвали его обитатели этих мест, поднимемся по нему, чтобы прогуляться 👣 вдоль обрывистой отвесной Байдаро-Кастропольской стены и полюбоваться великолепными видами южного побережья, открывающимися с этих скал. Далее мы выйдем к большому и красивому ущелью Башенный кулуар, от величия которого захватывает дух. Перекусив на одной из вершин стены, тропинками спустимся к великолепному Форосскому храму, построенному над обрывом одной из возвышенностей. Посетив храм в конце нашего горного путешествия, тропинками спустимся и выйдем к южнобережному шоссе.
О чём вы узнаете
В этом походе я расскажу вам о том, как описывал эти места в своих путевых заметках А. С. Пушкин, побывавший здесь, почему древние обитатели так угрожающе назвали эти места, и чем занимались тут древние римляне. История 📖 окрестных мест помнит немало различных событий от Римской Империи до Российской империи и Великой Отечественной войны.
+Что входит
  • 1. Сопровождение гидом
  • 2. Фото профессионального качества на память
Что не входит
  • 1. Проезд до места проведения пешего похода
  • 2. Вода и еда на время путешествия
Начало
🚩 Московская ул., 8, Ялта
Место завершения
🏁 Форос
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене

Экскурсия проводится Любой день по индивидуальному заказу

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий О.
Виталий О.
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