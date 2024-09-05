Подъем на вершину Ильяс Кая, высотой 682 метра, приведет вас к Храму Солнца, где можно загадать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Подъем на вершину Ильяс Кая
- 🗿 Загадочные места силы
- 🌿 Природные пейзажи
- 🍲 Обед на костре
- 📜 Легенды и истории
Что можно увидеть
- Храм Солнца
- Ильяс Кая
- Перевал Ласпи Южный
Описание экскурсии
Подъем на вершину Ильяс Кая
Высота горы Ильяс Кая составляет 682 метра над уровнем моря. Наше путешествие начнется с подъема к перевалу Ласпи Южный, который займет около двух часов. По живописной тропе, проходящей через заросший лес, мы доберемся до родника с кристально чистой горной водой, где сможем пополнить запасы.
Легенды и красота природы
Во время пути вы услышите увлекательные легенды и истории этих мест, а также насладитесь великолепием крымской природы. Достигнув перевала, мы начнем восхождение на вершину горы Ильяс Кая. В X веке здесь монахами-отшельниками была построена христианская церковь Святого Ильи Пророка.
Панорама и храм Солнца
Потраченные калории на преодоление подъема окупятся с лихвой — перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Не забудьте захватить «печеньки», чтобы покормить диких горных коз, которые часто пасутся в этих местах.
Храм Солнца – место силы
С вершины Ильяс Кая мы спустимся по каменным ступеням, созданным природой, к самому храму Солнца и взойдем на «алтарь» — центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите «лепестки» этого каменного цветка.
Загаданные желания
Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, образующие раскрытую чашу, называют «монахами», и почему желания, загаданные здесь, имеют свойство исполняться.
Обед на поляне среди гор
Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, наш проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав. После того как мы подкрепимся горячей походной едой, начнем спускаться к шоссе, откуда утром началось наше приключение.
Важно знать
Трансфер не включен в стоимость экскурсии. Вам потребуется самостоятельно добраться до места начала. Вы можете сесть на автобус Ялта-Севастополь, который довезет вас прямо до места встречи, или воспользоваться такси.
По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина Ильяс Кая 682 м
- Панорама Южного берега Крыма
- Дача Горбачева в Форосе
- Храм Солнца
Что включено
- Сопровождение инструктора-проводника
- Сытный туристический обед, приготовленный на огне, и все необходимое для него.
Что не входит в цену
- Проезд к точке сбора группы и обратно, приблизительно 100-150 рублей.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Это пеший поход, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор
- С собой надо обязательно взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом. В жаркую погоду особенно