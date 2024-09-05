Если вы уже знакомы с классическими достопримечательностями Крыма, эта экскурсия станет для вас настоящим открытием.Подъем на вершину Ильяс Кая, высотой 682 метра, приведет вас к Храму Солнца, где можно загадать

желание. В пути вас ждут легенды и истории, а также живописные виды. На вершине горы откроется потрясающая панорама, а дикие горные козы станут приятным бонусом. Завершится экскурсия обедом на природе, приготовленным на костре

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Описание экскурсии

Подъем на вершину Ильяс Кая

Высота горы Ильяс Кая составляет 682 метра над уровнем моря. Наше путешествие начнется с подъема к перевалу Ласпи Южный, который займет около двух часов. По живописной тропе, проходящей через заросший лес, мы доберемся до родника с кристально чистой горной водой, где сможем пополнить запасы.

Легенды и красота природы

Во время пути вы услышите увлекательные легенды и истории этих мест, а также насладитесь великолепием крымской природы. Достигнув перевала, мы начнем восхождение на вершину горы Ильяс Кая. В X веке здесь монахами-отшельниками была построена христианская церковь Святого Ильи Пророка.

Панорама и храм Солнца

Потраченные калории на преодоление подъема окупятся с лихвой — перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Не забудьте захватить «печеньки», чтобы покормить диких горных коз, которые часто пасутся в этих местах.

Храм Солнца – место силы

С вершины Ильяс Кая мы спустимся по каменным ступеням, созданным природой, к самому храму Солнца и взойдем на «алтарь» — центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите «лепестки» этого каменного цветка.

Загаданные желания

Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, образующие раскрытую чашу, называют «монахами», и почему желания, загаданные здесь, имеют свойство исполняться.

Обед на поляне среди гор

Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, наш проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав. После того как мы подкрепимся горячей походной едой, начнем спускаться к шоссе, откуда утром началось наше приключение.

Важно знать

Трансфер не включен в стоимость экскурсии. Вам потребуется самостоятельно добраться до места начала. Вы можете сесть на автобус Ялта-Севастополь, который довезет вас прямо до места встречи, или воспользоваться такси.