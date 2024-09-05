Храм Солнца - место силы в Крымских горах

Путешествие на вершину Ильяс Кая и посещение Храма Солнца в Крымских горах подарит незабываемые впечатления и исполнение желаний
Если вы уже знакомы с классическими достопримечательностями Крыма, эта экскурсия станет для вас настоящим открытием.

Подъем на вершину Ильяс Кая, высотой 682 метра, приведет вас к Храму Солнца, где можно загадать
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желание. В пути вас ждут легенды и истории, а также живописные виды. На вершине горы откроется потрясающая панорама, а дикие горные козы станут приятным бонусом. Завершится экскурсия обедом на природе, приготовленным на костре

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Подъем на вершину Ильяс Кая
  • 🗿 Загадочные места силы
  • 🌿 Природные пейзажи
  • 🍲 Обед на костре
  • 📜 Легенды и истории
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Храм Солнца
  • Ильяс Кая
  • Перевал Ласпи Южный

Описание экскурсии

Подъем на вершину Ильяс Кая

Высота горы Ильяс Кая составляет 682 метра над уровнем моря. Наше путешествие начнется с подъема к перевалу Ласпи Южный, который займет около двух часов. По живописной тропе, проходящей через заросший лес, мы доберемся до родника с кристально чистой горной водой, где сможем пополнить запасы.

Легенды и красота природы

Во время пути вы услышите увлекательные легенды и истории этих мест, а также насладитесь великолепием крымской природы. Достигнув перевала, мы начнем восхождение на вершину горы Ильяс Кая. В X веке здесь монахами-отшельниками была построена христианская церковь Святого Ильи Пророка.

Панорама и храм Солнца

Потраченные калории на преодоление подъема окупятся с лихвой — перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Не забудьте захватить «печеньки», чтобы покормить диких горных коз, которые часто пасутся в этих местах.

Храм Солнца – место силы

С вершины Ильяс Кая мы спустимся по каменным ступеням, созданным природой, к самому храму Солнца и взойдем на «алтарь» — центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите «лепестки» этого каменного цветка.

Загаданные желания

Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, образующие раскрытую чашу, называют «монахами», и почему желания, загаданные здесь, имеют свойство исполняться.

Обед на поляне среди гор

Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, наш проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав. После того как мы подкрепимся горячей походной едой, начнем спускаться к шоссе, откуда утром началось наше приключение.

Важно знать

Трансфер не включен в стоимость экскурсии. Вам потребуется самостоятельно добраться до места начала. Вы можете сесть на автобус Ялта-Севастополь, который довезет вас прямо до места встречи, или воспользоваться такси.

По вторникам, четвергам и субботам в 11:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вершина Ильяс Кая 682 м
  • Панорама Южного берега Крыма
  • Дача Горбачева в Форосе
  • Храм Солнца
Что включено
  • Сопровождение инструктора-проводника
  • Сытный туристический обед, приготовленный на огне, и все необходимое для него.
Что не входит в цену
  • Проезд к точке сбора группы и обратно, приблизительно 100-150 рублей.
Место начала и завершения?
Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор
  • С собой надо обязательно взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом. В жаркую погоду особенно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
1
А
5 сен 2024
Н
28 сен 2023
Т
7 сен 2022
Всем советую сходить в поход, дорога несложная через лес. По пути дегустировали кизил, также на верху нас накормили вкуснейшим обедом. Рекомендую подняться с экскурсоводом на вершину, вид потрясающий. Также возле
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храма живут милейшие кошки, одну нам даже удалось погладить, а другой скормить остатки от обеда. Экскурсовод Алексей интересно рассказывает про лес, про само место, истории, так что время пролетает незаметно👍🏻 По окончанию маршрута остались самые тёплые воспоминания и прекрасные фото😊

Б
7 сен 2022
Экскурсия очень понравилась, гид Леха,доброжелательный, накормил вкусным обедом. В свободное время я даже успела написать небольшой этюмаслом ом. Спасибо.
Т
3 окт 2021
Отличная экскурсия. Это тот случай, когда нужно сначала потрудиться, а потом получить удовольствие. Очень комфортный под’ем до подножия горы Ильяс-Кая. Захватывающий и совершенно безопасный восход на вершину горы. Шикарные виды
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и необыкновенные впечатления (у каждого свои). Храм солнца нужно обязательно увидеть сначала с высоты птичьего полёта, а затем уже посетить его. По такому принципу и устроено это путешествие. Отдельная благодарность нашему инструктору Алексею. Это не просто сопровождающий, это интересный собеседник, виртуозный повар, надежный товарищ, готовый всегда предложить помощь. Отдельный респект за хлеб, испечённый Алексеем для своих любимых туристов.

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