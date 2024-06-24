8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к вершине Ильяс-Кая и Храму солнца
Увлекательный треккинг по горным тропам Крыма. Посетите Храм солнца и вершину Ильяс-Кая, насладитесь потрясающими видами и почувствуйте силу природы
Начало: Остановка Ласпи, Южнобережное шоссе
«Прежде чем посетить сам Храм cолнца, мы поднимемся по горной тропке на вершину Ильяс-Кая и посмотрим на скалы Тышлар сверху: зрелище действительное живописное»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория24 июня 2024Отличная экскурсия, Нина хороший и профессиональной экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Святые места»
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