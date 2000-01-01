Экскурсия по Крымскому природному заповеднику – один из красивейших маршрутов в Крыму.

Вас ждёт незабываемое путешествие по старой «Романовской дороге», которая проходит по территории Крымского природного заповедника, где существует строгий пропускной режим, применяемый для сохранения девственной природы крымских гор ⛰️ дорога» начинается от Косьмо-Дамиановского монастыря, стремительным серпантином взбирается на Чучельский перевал, затем она огибает высочайшую вершину Крыма Роман-Кош; стелется по Никитской яйле, приближаясь к «Беседке Ветров».

«Беседка Ветров» словно парит над Гурзуфской долиной, затем дорога спускается к кордону «Красный камень», откуда открывается потрясающая по красоте панорама Ялтинского амфитеатра. Затем нас ждёт спуск по горным склонам Массандры сквозь вековые сосны. В ходе поездки по заповеднику вы побываете во всех климатических поясах крымских гор.