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По местам Царской охоты

4.8
5 отзывов
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Вы прокатитесь по знаменитой «Романовской дороге» и побываете в крымском заповеднике, вход на территорию которого разрешен только по пропускам.

(ВНИМАНИЕ! Входные билеты 🎫 в заповедник оплачиваются дополнительно) Вы увидите живописную панораму Ялтинского амфитеатра и полюбуетесь видами гор ⛰️ и окрестностей, стоя в «Беседке ветров».
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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По местам Царской охоты
По местам Царской охоты

Что вы увидите

  • Форельное хозяйство
  • Средневековый мужской монастырь Косьмы и Дамиана
  • Перевал Чучель
  • Истоки реки Альмы
  • «Беседка Ветров»
  • Урочище «Красный камень»
  • Ущелье «Уч-Кош»
  • Панорама побережья
Экскурсия по Крымскому природному заповеднику – один из красивейших маршрутов в Крыму.
Вас ждёт незабываемое путешествие по старой «Романовской дороге», которая проходит по территории Крымского природного заповедника, где существует строгий пропускной режим, применяемый для сохранения девственной природы крымских гор ⛰️ дорога» начинается от Косьмо-Дамиановского монастыря, стремительным серпантином взбирается на Чучельский перевал, затем она огибает высочайшую вершину Крыма Роман-Кош; стелется по Никитской яйле, приближаясь к «Беседке Ветров».
«Беседка Ветров» словно парит над Гурзуфской долиной, затем дорога спускается к кордону «Красный камень», откуда открывается потрясающая по красоте панорама Ялтинского амфитеатра. Затем нас ждёт спуск по горным склонам Массандры сквозь вековые сосны. В ходе поездки по заповеднику вы побываете во всех климатических поясах крымских гор.
Что входит
  • Трансфер: Ялта-Крымский природный заповедник — Ялта.
  • Знакомство с историческим и культурным наследием Крыма
  • Экскурсионный рассказ и показ достопримечательностей на протяжении всего маршрута.
Что не входит
  • Входные платы на территорию заповедника:
  • Взрослые: 800 рублей
  • Дети: 600 рублей
  • Не забудьте удостоверения и свидетельства о рождении для получения льготных билетов по цене ниже заявленных. Льгота оформляется в кассе.
  • Личные траты (обед, покупка сувениров)
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
По местам Царской охоты
По местам Царской охоты
По местам Царской охоты
По местам Царской охоты
По местам Царской охоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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5 отзывов оставили туристы

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