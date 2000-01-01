Вас ждёт красавица Ялта в сопровождении опытного гида-экскурсовода на комфортном экскурсионном транспорте. Вы увидите места, которые посещал Чехов, Некрасов, Римский-Корсаков и многие другие известные и творческие личности (ВНИМАНИЕ! Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются отдельно). Познакомитесь с историей 📖 и культурой популярного курорта – "Крымская Ницца".
Программа ЭКСКУРСИИ:
•Сбор группы;
•Внешний осмотр и посещение шедевра армянской архитектуры в Крыму - Церковь ⛪ Святой Рипсиме;
•Переезд к Собору Александра Невского -красивейший православный храм Крыма;
•Увлекательное путешествие к дому-музею А. П. Чехова - знаменитая "Белая дача Чехова" в Ялте;
•Прогулка по саду "вечного" цветения и посещение мемориального музея;
•Переезд к историческому центру города Ялты - приятная лёгкая прогулка-экскурсия вдоль берега Чёрного моря;
•Вы увидите первые гостиницы, Ялтинский мол с маяком, узнаете историю малой канатной дороги, поднимающейся на "Холм славы" и многое другое...
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание. Морской воздух и великолепные виды.
Входные платы в дом-музей А. П. Чехова
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.