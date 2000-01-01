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"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова

Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А.

П.

Чехова
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова

Что вы увидите

  • Исторический и культурный центр города
  • Архитектура
  • Морской порт с маяком
  • Дом-Музей Антон Павловича Чехова с посещением
  • сад "вечного" цветения
  • городской пейзаж.
Вас ждёт красавица Ялта в сопровождении опытного гида-экскурсовода на комфортном экскурсионном транспорте. Вы увидите места, которые посещал Чехов, Некрасов, Римский-Корсаков и многие другие известные и творческие личности (ВНИМАНИЕ! Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются отдельно). Познакомитесь с историей 📖 и культурой популярного курорта – "Крымская Ницца".

Программа ЭКСКУРСИИ:

  • •Сбор группы;
  • •Внешний осмотр и посещение шедевра армянской архитектуры в Крыму - Церковь ⛪ Святой Рипсиме;
  • •Переезд к Собору Александра Невского -красивейший православный храм Крыма;
  • •Увлекательное путешествие к дому-музею А. П. Чехова - знаменитая "Белая дача Чехова" в Ялте;
  • •Прогулка по саду "вечного" цветения и посещение мемориального музея;
  • •Переезд к историческому центру города Ялты - приятная лёгкая прогулка-экскурсия вдоль берега Чёрного моря;
  • •Вы увидите первые гостиницы, Ялтинский мол с маяком, узнаете историю малой канатной дороги, поднимающейся на "Холм славы" и многое другое...
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Морской воздух и великолепные виды.
  • Входные платы в дом-музей А. П. Чехова
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова
"Свидание с Ялтой" с посещением музея А. П. Чехова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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