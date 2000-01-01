Вас ждёт красавица Ялта в сопровождении опытного гида-экскурсовода на комфортном экскурсионном транспорте. Вы увидите места, которые посещал Чехов, Некрасов, Римский-Корсаков и многие другие известные и творческие личности (ВНИМАНИЕ! Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются отдельно). Познакомитесь с историей 📖 и культурой популярного курорта – "Крымская Ницца".

Программа ЭКСКУРСИИ: