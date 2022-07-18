Мои заказы

Ялта - город Чехова

Свидание с Ялтой: групповая экскурсия по культурным и историческим местам города
Вас ждёт красавица Ялта в сопровождении опытного гида-экскурсовода на комфортном экскурсионном транспорте.

Вы увидите места, которые посещал Чехов, Некрасов, Римский-Корсаков и многие другие известные и творческие личности. Познакомитесь с историей и культурой популярного курорта «Крымская Ницца».
4.5
8 отзывов
Ялта - город Чехова
Ялта - город Чехова
Ялта - город Чехова

Описание экскурсии

В программе экскурсии:

  • Сбор группы;
  • Внешний осмотр и посещение шедевра армянской архитектуры в Крыму — Церкови Святой Рипсиме;
  • Переезд к Собору Александра Невского — красивейшему православному храму Крыма;
  • Увлекательное путешествие к дому-музею А. П. Чехова — знаменитой Белой даче Чехова в Ялте;
  • Прогулка по Саду вечного цветения и посещение мемориального музея;
  • Переезд к историческому центру города Ялт. Приятная лёгкая прогулка-экскурсия вдоль берега Чёрного моря;
  • Вы увидите первые гостиницы, Ялтинский мол с маяком, узнаете историю малой канатной дороги, поднимающейся на Холм славы и многое другое. Важная информация: Обращаем ваше внимание — необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется.

Воскресенье в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический и культурный центр города
  • Морской порт с маяком
  • Дом-Музей Антон Павловича Чехова с посещением
  • Сад Вечного цветения
  • Городской пейзаж
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входной билет в музей А.П. Чехова (500 руб. /взрослый).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Завершение: Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание - необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов не позже
  • Чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
4
3
2
1
П
Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
П
Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень содержательная экскурсия, оставила хорошее впечатление. Большая благодарность экскурсоводу Ольге Викторовне, и особо хочу отметить работников музея Чехова. С душой подходят к своей работе.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
M
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ялты

Похожие экскурсии на «Ялта - город Чехова»

Ялта Историческая
Пешая
Канатная дорога на Ай-Петри
2 часа
167 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Ялта Историческая
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Пешая
Канатная дорога Ялта — Горка
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Начало: Ул. Свердлова 34
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Начало: Ялта, ул. Свердлова, д. 13/2
Расписание: Любой свободный день
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Пешая
Канатная дорога Ялта — Горка
2 часа
-
30%
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Начало: Пушкинская улица, 34
4550 ₽6500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ялте
1700 ₽ за человека