Вас ждёт красавица Ялта в сопровождении опытного гида-экскурсовода на комфортном экскурсионном транспорте.
Вы увидите места, которые посещал Чехов, Некрасов, Римский-Корсаков и многие другие известные и творческие личности. Познакомитесь с историей и культурой популярного курорта «Крымская Ницца».
Вы увидите места, которые посещал Чехов, Некрасов, Римский-Корсаков и многие другие известные и творческие личности. Познакомитесь с историей и культурой популярного курорта «Крымская Ницца».
Описание экскурсии
В программе экскурсии:
- Сбор группы;
- Внешний осмотр и посещение шедевра армянской архитектуры в Крыму — Церкови Святой Рипсиме;
- Переезд к Собору Александра Невского — красивейшему православному храму Крыма;
- Увлекательное путешествие к дому-музею А. П. Чехова — знаменитой Белой даче Чехова в Ялте;
- Прогулка по Саду вечного цветения и посещение мемориального музея;
- Переезд к историческому центру города Ялт. Приятная лёгкая прогулка-экскурсия вдоль берега Чёрного моря;
- Вы увидите первые гостиницы, Ялтинский мол с маяком, узнаете историю малой канатной дороги, поднимающейся на Холм славы и многое другое. Важная информация: Обращаем ваше внимание — необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется.
Воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический и культурный центр города
- Морской порт с маяком
- Дом-Музей Антон Павловича Чехова с посещением
- Сад Вечного цветения
- Городской пейзаж
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входной билет в музей А.П. Чехова (500 руб. /взрослый).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Завершение: Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание - необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов не позже
- Чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
П
Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень содержательная экскурсия, оставила хорошее впечатление. Большая благодарность экскурсоводу Ольге Викторовне, и особо хочу отметить работников музея Чехова. С душой подходят к своей работе.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
M
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии на «Ялта - город Чехова»
Групповая
до 19 чел.
Ялта Историческая
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Начало: Ул. Свердлова 34
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Начало: Ялта, ул. Свердлова, д. 13/2
Расписание: Любой свободный день
6700 ₽ за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Начало: Пушкинская улица, 34
4550 ₽
6500 ₽ за всё до 6 чел.
1700 ₽ за человека