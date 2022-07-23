Мои заказы

Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам

Экскурсия по невероятной и яркой Ялте с интересными историческими фактами, обзором уникальных памятников архитектуры и живописных природных объектов.
5
3 отзыва
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Во все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дюльбер
  • Юсуповский дворец
  • Дворец Харакс
  • Дворец графини Паниной
  • Самый живописный отрезок Солнечной тропы
  • Ласточкино гнездо
  • Гора Ай-Николай
  • Можно что-то заменить или добавить
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт
  • Детское кресло и бустер, автохолодильник
  • Пледы, куртки, дождевики и зонты
  • Аптечка и солнцезащитный крем
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки.
Что не входит в цену
  • Входной билет
  • Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в
василиса
23 июл 2022
Прекрасный Дмитрий!) Дмитрий, спасибо за два прекрасных дня, которые мы провели с Вами!!! Было очень круто, весело, а самое главное ОЧЕНЬ интересно! Узнали много нового, увидели интересные места! Спасибо за яркие эмоции, прекрасные места! Фото сделанные Вашими руками просто Бомба!!!
Решили, что в следующем году обязательно встретимся с Вами)))
А
Анна
20 мар 2022
Незабываемый отпуск в Ялте Вернулись из Крыма сегодня. Масса впечатлений! Очень понравились экскурсии Дмитрия! Особенно Дворцы и дворцовые парки. Дмитрий не только прекрасный рассказчик, но и превосходный водитель! А дороги
читать дальше

в Крыму достаточно сложные- узкие в Ялте и серпантин в горах. А в последний день пребывания мы рискнули по бездорожью на УАЗ подняться на водопад Джур Джур! Вот это был настоящий экстрим! До сих пор не могу поверить, что мы на это согласились. Незабываемо!!! Хочу ещё раз побывать в Крыму и обязательно с Дмитрием.

В
Валерий
31 июл 2021
Продумано, компетентно, комфортно Ребята, очень рекомендую! Компетентный! Грамотный! Знает все кварталы (быстро домчит до нужной экскурсионной точки). Весь маршрут продуман до мелочей. Катал нас с детьми (младшей 11 мес) - не почувствовали усталости. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень советую.

