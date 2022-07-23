Экскурсия по невероятной и яркой Ялте с интересными историческими фактами, обзором уникальных памятников архитектуры и живописных природных объектов.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииВо все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дюльбер
- Юсуповский дворец
- Дворец Харакс
- Дворец графини Паниной
- Самый живописный отрезок Солнечной тропы
- Ласточкино гнездо
- Гора Ай-Николай
- Можно что-то заменить или добавить
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт
- Детское кресло и бустер, автохолодильник
- Пледы, куртки, дождевики и зонты
- Аптечка и солнцезащитный крем
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входной билет
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
василиса
23 июл 2022
Прекрасный Дмитрий!) Дмитрий, спасибо за два прекрасных дня, которые мы провели с Вами!!! Было очень круто, весело, а самое главное ОЧЕНЬ интересно! Узнали много нового, увидели интересные места! Спасибо за яркие эмоции, прекрасные места! Фото сделанные Вашими руками просто Бомба!!!
Решили, что в следующем году обязательно встретимся с Вами)))
А
Анна
20 мар 2022
Незабываемый отпуск в Ялте Вернулись из Крыма сегодня. Масса впечатлений! Очень понравились экскурсии Дмитрия! Особенно Дворцы и дворцовые парки. Дмитрий не только прекрасный рассказчик, но и превосходный водитель! А дороги
В
Валерий
31 июл 2021
Продумано, компетентно, комфортно Ребята, очень рекомендую! Компетентный! Грамотный! Знает все кварталы (быстро домчит до нужной экскурсионной точки). Весь маршрут продуман до мелочей. Катал нас с детьми (младшей 11 мес) - не почувствовали усталости. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень советую.
Входит в следующие категории Ялты
