владели полуостровом. Полюбовались загадочным Массандровским дворцом (ни одному владельцу не удалось пожить во дворце) окруженный прекрасным парком. Далее с большим удовольствием посетили парадные залы Воронцовского Дворца оформленные в стиле традиционного английского интерьера. В залах экспонируются картины и скульптуры русских и европейских мастеров. Мы были в восторге от той красоты, которая предстала нашему взору на диабазовой лестнице, ведущей к морю. Дворец окружен старинным парком, где удачно сочетается искусственно созданный пейзажный парк и горный естественный рельеф Алупки. Прогуливаясь по парку Елена, познакомила нас с несколькими видами экзотических деревьев и растений. Затем любовались видом на замок «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки, один из символов Крыма. Прогулялись по территории Дворца Дюльбер и Дворца Харакс. Далее нас ждал Ливадийский дворец, который был построен для отдыха императорской семьи Романовых. Это абсолютно красивейшие места!

Елена встретила нас в назначенное время; транспортное средство для трансфера комфортабельное: кондиционер / вода, в салоне очень чисто и без посторонних запахов (очень важно в жаркую погоду); уверенно и спокойно управляет транспортным средством!!!!