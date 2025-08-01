Мои заказы

Дворец Харакс – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Харакс» в Ялте, цены от 15 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
8 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Начало: Ялта, Московксая 5
5 сен в 07:00
7 сен в 07:00
20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 7 чел.
Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день
Начало: Ваш отель/апартаменты в городе Ялта
Расписание: Ежедневно, по договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
8 часов
-
14%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
18 сен в 09:00
20 сен в 09:00
19 780 ₽23 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 августа 2025
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Елена прекрасный экскурсовод! Никакой воды, интересные факты, все легко запоминается. На все вопросы получали ответы. Время пролетело незаметно! Машина очень
    комфортная, помимо того, что Елена прекрасный гид, она еще и отличный водитель. Особенно тепло стало от того, что Елена наша землячка! Всегда ждем у нас в Ступино.

  • А
    Анастасия
    30 июля 2025
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Заказывали экскурсию для своей семьи. Путешествовали с прекрасным экскурсоводом Еленой, профессионалом своего дела! Очень понравилось! Елена все время рассказывала и
    о посещаемых нами дворцах и о других интересных объектах истории и архитектуры, которые попадались на пути. Очень приятно, что Елена не только замечательный и профессиональный и эрудированный экскурсовод, но ещё и человек очень любящий родной край, историю.
    После поездки осталась масса приятнейших впечатлений, море замечательных фотографий и отличное настроение!
    Очень рекомендуем!!!

  • З
    Зарина
    19 июля 2025
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Были на экскурсии у Елены — остались в полном восторге! Прекрасная, элегантная девушка с потрясающе поставленным голосом и искренней любовью
    к своему делу. Экскурсия прошла на одном дыхании: интересно, содержательно, с душой. Елена рассказывала так, что даже самые простые факты оживали и становились частью удивительной истории.

    Особенно хочется отметить её внимательность — шла нам навстречу, когда мы уставали, подстраивалась под наш ритм, делала всё, чтобы нам было комфортно. Чувствуется высокий профессионализм и огромное уважение к гостям.

    Очень рекомендуем Елену. Благодарим за незабываемые впечатления!

  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Из плюсов:удобный транспорт, не навязчивое общение гида, все показала вообщем что планировали, поверхностно да,но были много где. Из минусов: рассказ
    не зацепил, возможно Елене нужно продумать свою экскурсию, не харизматично, скучно, ощущение что устала или выгорела. Ну и дорого, считаю цена-качество не соответствует.

  • О
    Олег
    15 июля 2025
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Великолепная экскурсия в сопровождении профессионала своего дела. Посещение практически всех знаковых мест с подробным рассказом и исторической справкой от гида
    Елены за один день, это действительно оставляет незабываемое впечатление. Комфортабельный автомобиль - ещё один огромный плюс при путешествии между локациями. Одним словом - огромное спасибо Елене за экскурсию, категорически рекомендую.

  • Е
    Елена
    23 мая 2025
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    В апреле были на экскурсии с Еленой "Дворцовое богатство Крыма." и "Балаклава и Севастополь". Нам очень повезло и с погодой
    и гидом. За обе эти экскурсии Елена показала, рассказала нам очень много интересного о каждом из Дворцов Крыма.,мы побывали на таких локациях, о которых немногие знают. Елена по настоящему любит Крым, свою работу, очень эрудирована, прекрасный рассказчик и отличный водитель. Мы смогли сделать прекрасные фото и поняли,, что хотим ещё и ещё вернуться сюда. Спасибо, что есть такие замечательные гиды. Однозначно рекомендую и эти экскурсии и Елену, с которой нам очень, очень повезло.

  • С
    Светлана
    27 февраля 2025
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию 26.03.25г. по Дворцам Крыма на комфортабельном автомобиле. Елена эрудированный экскурсовод, а кроме того она
    очень приятный человек, глубоко знающий историю и, что очень важно, любящая свой родной край. В течение всей 8-ми часовой экскурсии Елена постоянно рассказывала нам о достопримечательностях и не только Дворцов.

    Было очень приятно познакомиться с Еленой и всем советуем путешествовать вместе с ней.

  • Н
    Нестерова
    27 февраля 2025
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию 26.03.25г. по Дворцам Крыма на комфортабельном автомобиле. Елена эрудированный экскурсовод, а кроме того она
    очень приятный человек, глубоко знающий историю и, что очень важно, любящая свой родной край. В течение всей 8-ми часовой экскурсии Елена постоянно рассказывала нам о достопримечательностях и не только Дворцов.

    Было очень приятно познакомиться с Еленой и всем советуем путешествовать вместе с ней.

  • А
    Андрей
    24 сентября 2024
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Больше всего понравилось то, как и что Елена рассказывает. Не первый раз посещаю некоторые дворцы, но при этом, услышал много
    нового. И рассказывает она очень интересно и подробно. Многого на других экскурсиях не услышишь. Да, и специально для скептиков, особенно мужчин: водит она прекрасно! Спасибо ей большое за интересно проведенный день.

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Я выбрала эту экскурсию, тк за один день можно получить сразу много информации. В Крыму я была недолго, поэтому вариант
    очень понравился. Вариант оказался не просто хорошим, а прекрасным. Елена прекрасно рассказывает. Много интересной и нестандартной информации. Организовано по времени всё просто супер. Учитывались полностью мои пожелания. Что мне больше хочется посмотреть, а что меньше. Не просто 5, а 5+. Спасибо за экскурсию!

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Елена очень хороший гид, ее интересно слушать, комфортная машина. По пути мы заезжали в незапланированные, но интересные места. Всем рекомендую эту экскурсию, от души!
  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Экскурсия 6 дворцов организована четко, грамотно, с учётом особенностей нашего приезда из другого города. Экскурсовод Елена предложила удобное место встречи
    и начала экскурсии, маршрут был выстроен под нас. Глубокие знания, логичность, деликатный стиль изложения, знание местных традиций, маршрутов, дорог, позволили нам окунуться в атмосферу того времени. Время пролетело незаметно в приятной компании гида. Красоты замком и прилегающих парков, не смотря на палящее солнце, оставили неизгладимые впечатления. Спасибо Елене за ее любовь к Крымы и истории, которыми она делится с гостями.

  • И
    Ирина
    9 июля 2024
    Дворцовое богатство Крыма: 6 дворцов за 1 день из Ялты
    Елена профессионально погрузила нас в атмосферу древнего Крыма!!! По дороге к Массандровскому дворцу, Елена подробно рассказала какие страны и империи
    владели полуостровом. Полюбовались загадочным Массандровским дворцом (ни одному владельцу не удалось пожить во дворце) окруженный прекрасным парком. Далее с большим удовольствием посетили парадные залы Воронцовского Дворца оформленные в стиле традиционного английского интерьера. В залах экспонируются картины и скульптуры русских и европейских мастеров. Мы были в восторге от той красоты, которая предстала нашему взору на диабазовой лестнице, ведущей к морю. Дворец окружен старинным парком, где удачно сочетается искусственно созданный пейзажный парк и горный естественный рельеф Алупки. Прогуливаясь по парку Елена, познакомила нас с несколькими видами экзотических деревьев и растений. Затем любовались видом на замок «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки, один из символов Крыма. Прогулялись по территории Дворца Дюльбер и Дворца Харакс. Далее нас ждал Ливадийский дворец, который был построен для отдыха императорской семьи Романовых. Это абсолютно красивейшие места!
    Елена встретила нас в назначенное время; транспортное средство для трансфера комфортабельное: кондиционер / вода, в салоне очень чисто и без посторонних запахов (очень важно в жаркую погоду); уверенно и спокойно управляет транспортным средством!!!!

  • О
    Оксана
    2 июля 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень грамотная, интересно приподносит информацию! Легка и доброжелательна в общении! За один день посмотрели столько достопримечательностей Крыма! Однозначно экскурсию и экскурсовода Елену рекомендую! 👍
  • Д
    Дарья
    27 июня 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Родители попросили забронировать интересную экскурсию в Ялте. Взяла у Елены «Ялта за 1 день» и неделю до экскурсию думала, что
    наверно родители не выдержат целый день. Так Елена их так увлекла, что родители до сих пор говорят: «А помнишь Елена говорила…» Очень понравилась Елена, красивая, умная, отличный водитель!

  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Я местная, но ни из-за отсутствия транспорта нигде в Ялте не была. И вот на свой День Рождения я устроила себе самый классный день – взяла экскурсию у Елены и не прогадала. Экскурсия насыщенная и интересная

