Фотопрогулка
до 1 чел.
Индивидуальная фотосессия в Массандровском парке
Прогуляйтесь по Массандровскому парку с профессиональным фотографом, узнайте историю дворца и гротов, получите 50+ красивых фото на память
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
Расписание: По договоренности
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма
Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим17 апреля 2025Самая потрясающая экскурсия. Иван безусловно специалист в своем деле, тему экскурсии знает и что самое главное чувствует на все сто!
- ААнна2 июля 2024Это была самая невероятная экскурсия в нашей жизни. Мы ее придумали совместно с Иваном, а он ее осуществил на уровне
- ЕЕлена13 октября 2023Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Юсуповский дворец»
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