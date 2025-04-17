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Человек может рассказывать про Крым и его достопримечательности часами и при этом не уставать. Его рассказы не утомляют, и вам интересно каждую минуту, вы погружаетесь во все аспекты истории этого сказочного полуострова. Ни разу не пожалели о том, что взяли экскурсии у Ивана, мы в полном восторге. Это, наверное, тот редкий случай, когда я безусловно всем могу порекомендовать попасть на эти сказочные экскурсии.