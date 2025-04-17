Мои заказы

Экскурсии в Юсуповский дворец

Найдено 3 экскурсии в категории «Юсуповский дворец» в Ялте, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
Пешая
2 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Индивидуальная фотосессия в Массандровском парке
Прогуляйтесь по Массандровскому парку с профессиональным фотографом, узнайте историю дворца и гротов, получите 50+ красивых фото на память
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
Расписание: По договоренности
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Юсуповский дворец
На автобусе
4 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Золотой треугольник Горного Крыма
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма
Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    17 апреля 2025
    Золотой треугольник Горного Крыма
    Самая потрясающая экскурсия. Иван безусловно специалист в своем деле, тему экскурсии знает и что самое главное чувствует на все сто!
    читать дальше

    Человек может рассказывать про Крым и его достопримечательности часами и при этом не уставать. Его рассказы не утомляют, и вам интересно каждую минуту, вы погружаетесь во все аспекты истории этого сказочного полуострова. Ни разу не пожалели о том, что взяли экскурсии у Ивана, мы в полном восторге. Это, наверное, тот редкий случай, когда я безусловно всем могу порекомендовать попасть на эти сказочные экскурсии.

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Золотой треугольник Горного Крыма
    Это была самая невероятная экскурсия в нашей жизни. Мы ее придумали совместно с Иваном, а он ее осуществил на уровне
    читать дальше

    «БОГ». Иван покорил пунктуальностью, гибкостью в подходе, огромным багажом знаний и что самое главное - умением это все донести интересно, так, что рты открываются. Не верила, что можно в один день посетить семь мест и не устать. В итоге наше мини путешествие превзошло самые смелые ожидания. Были купания с дельфинами с Балаклаве, Ялта, Гурзуф, Воронцовский дворец, Золотая балка и лавандовые поля. Иван! С огромной благодарностью и уважением от всей нашей женской команды из Костромы - спасибо!

  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    Юсуповский дворец
    Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Юсуповский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
  2. Юсуповский дворец
  3. Золотой треугольник Горного Крыма
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Ласточкино гнездо
  5. Тропа Голицына
  6. Никитский ботанический сад
  7. Водопад Учан-Су
  8. Массандровский дворец
  9. Винзавод «Массандра»
  10. Юсуповский дворец
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2025
Сейчас в Ялте в категории "Юсуповский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Ялте на 2025 год по теме «Юсуповский дворец», 20 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь