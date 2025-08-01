Заказывали экскурсию для своей семьи. Путешествовали с прекрасным экскурсоводом Еленой, профессионалом своего дела! Очень понравилось! Елена все время рассказывала и читать дальше
о посещаемых нами дворцах и о других интересных объектах истории и архитектуры, которые попадались на пути. Очень приятно, что Елена не только замечательный и профессиональный и эрудированный экскурсовод, но ещё и человек очень любящий родной край, историю. После поездки осталась масса приятнейших впечатлений, море замечательных фотографий и отличное настроение! Очень рекомендуем!!!
Были на экскурсии у Елены — остались в полном восторге! Прекрасная, элегантная девушка с потрясающе поставленным голосом и искренней любовью читать дальше
к своему делу. Экскурсия прошла на одном дыхании: интересно, содержательно, с душой. Елена рассказывала так, что даже самые простые факты оживали и становились частью удивительной истории.
Особенно хочется отметить её внимательность — шла нам навстречу, когда мы уставали, подстраивалась под наш ритм, делала всё, чтобы нам было комфортно. Чувствуется высокий профессионализм и огромное уважение к гостям.
Очень рекомендуем Елену. Благодарим за незабываемые впечатления!
Великолепная экскурсия в сопровождении профессионала своего дела. Посещение практически всех знаковых мест с подробным рассказом и исторической справкой от гида читать дальше
Елены за один день, это действительно оставляет незабываемое впечатление. Комфортабельный автомобиль - ещё один огромный плюс при путешествии между локациями. Одним словом - огромное спасибо Елене за экскурсию, категорически рекомендую.
В апреле были на экскурсии с Еленой "Дворцовое богатство Крыма." и "Балаклава и Севастополь". Нам очень повезло и с погодой читать дальше
и гидом. За обе эти экскурсии Елена показала, рассказала нам очень много интересного о каждом из Дворцов Крыма.,мы побывали на таких локациях, о которых немногие знают. Елена по настоящему любит Крым, свою работу, очень эрудирована, прекрасный рассказчик и отличный водитель. Мы смогли сделать прекрасные фото и поняли,, что хотим ещё и ещё вернуться сюда. Спасибо, что есть такие замечательные гиды. Однозначно рекомендую и эти экскурсии и Елену, с которой нам очень, очень повезло.
Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию 26.03.25г. по Дворцам Крыма на комфортабельном автомобиле. Елена эрудированный экскурсовод, а кроме того она читать дальше
очень приятный человек, глубоко знающий историю и, что очень важно, любящая свой родной край. В течение всей 8-ми часовой экскурсии Елена постоянно рассказывала нам о достопримечательностях и не только Дворцов.
Было очень приятно познакомиться с Еленой и всем советуем путешествовать вместе с ней.
Огромное спасибо Елене за увлекательную экскурсию 26.03.25г. по Дворцам Крыма на комфортабельном автомобиле. Елена эрудированный экскурсовод, а кроме того она читать дальше
очень приятный человек, глубоко знающий историю и, что очень важно, любящая свой родной край. В течение всей 8-ми часовой экскурсии Елена постоянно рассказывала нам о достопримечательностях и не только Дворцов.
Было очень приятно познакомиться с Еленой и всем советуем путешествовать вместе с ней.
Больше всего понравилось то, как и что Елена рассказывает. Не первый раз посещаю некоторые дворцы, но при этом, услышал много читать дальше
нового. И рассказывает она очень интересно и подробно. Многого на других экскурсиях не услышишь. Да, и специально для скептиков, особенно мужчин: водит она прекрасно! Спасибо ей большое за интересно проведенный день.
Я выбрала эту экскурсию, тк за один день можно получить сразу много информации. В Крыму я была недолго, поэтому вариант читать дальше
очень понравился. Вариант оказался не просто хорошим, а прекрасным. Елена прекрасно рассказывает. Много интересной и нестандартной информации. Организовано по времени всё просто супер. Учитывались полностью мои пожелания. Что мне больше хочется посмотреть, а что меньше. Не просто 5, а 5+. Спасибо за экскурсию!
Экскурсия 6 дворцов организована четко, грамотно, с учётом особенностей нашего приезда из другого города. Экскурсовод Елена предложила удобное место встречи читать дальше
и начала экскурсии, маршрут был выстроен под нас. Глубокие знания, логичность, деликатный стиль изложения, знание местных традиций, маршрутов, дорог, позволили нам окунуться в атмосферу того времени. Время пролетело незаметно в приятной компании гида. Красоты замком и прилегающих парков, не смотря на палящее солнце, оставили неизгладимые впечатления. Спасибо Елене за ее любовь к Крымы и истории, которыми она делится с гостями.
Елена профессионально погрузила нас в атмосферу древнего Крыма!!! По дороге к Массандровскому дворцу, Елена подробно рассказала какие страны и империи читать дальше
владели полуостровом. Полюбовались загадочным Массандровским дворцом (ни одному владельцу не удалось пожить во дворце) окруженный прекрасным парком. Далее с большим удовольствием посетили парадные залы Воронцовского Дворца оформленные в стиле традиционного английского интерьера. В залах экспонируются картины и скульптуры русских и европейских мастеров. Мы были в восторге от той красоты, которая предстала нашему взору на диабазовой лестнице, ведущей к морю. Дворец окружен старинным парком, где удачно сочетается искусственно созданный пейзажный парк и горный естественный рельеф Алупки. Прогуливаясь по парку Елена, познакомила нас с несколькими видами экзотических деревьев и растений. Затем любовались видом на замок «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки, один из символов Крыма. Прогулялись по территории Дворца Дюльбер и Дворца Харакс. Далее нас ждал Ливадийский дворец, который был построен для отдыха императорской семьи Романовых. Это абсолютно красивейшие места! Елена встретила нас в назначенное время; транспортное средство для трансфера комфортабельное: кондиционер / вода, в салоне очень чисто и без посторонних запахов (очень важно в жаркую погоду); уверенно и спокойно управляет транспортным средством!!!!
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень грамотная, интересно приподносит информацию! Легка и доброжелательна в общении! За один день посмотрели столько достопримечательностей Крыма! Однозначно экскурсию и экскурсовода Елену рекомендую! 👍
Я местная, но ни из-за отсутствия транспорта нигде в Ялте не была. И вот на свой День Рождения я устроила себе самый классный день – взяла экскурсию у Елены и не прогадала. Экскурсия насыщенная и интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Дворец Дюльбер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Ялте в категории "Дворец Дюльбер" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 20 700 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ялте на 2025 год по теме «Дворец Дюльбер», 38 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь