По популярности

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 38 отзывов Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор Расписание: Ежедневно в 09:30 1 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен Начало: Янтарный Расписание: ежедневно 11 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Куршская коса во всей красе Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье 12 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Куршская коса чарующая на машине из Янтарного Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Замки Восточной Пруссии Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента Расписание: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье 12 999 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска) Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье 12 999 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00 15 990 ₽ за всё до 5 чел.