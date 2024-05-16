1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 590₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса во всей красе
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Восточной Пруссии
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с утра
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
14 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 мая 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ССергей28 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
- ЕЕкатерина12 августа 2023Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
- ООльга19 июля 2023Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
- ННаталья7 июля 2023Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
- LLYUDMILA10 января 2022Куршская КосаОчень красивая природа
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июне 2024
Сейчас в Янтарном в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 590 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Янтарный на 1 день, гиды Янтарного подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Янтарный так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024