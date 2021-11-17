Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)

Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному

Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному.

Будет насыщенная программа, вы увидите музей ВМФ, цитадель, форт западный, аэродром Нойтиф, памятники архитектуры, янтарная палата, карьер Приморский, старинные кирхи, музей и скульптуры Германа Брахерта.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)

Что вы увидите 🤩

  • музей ВМФ
  • цитадель
  • форт западный
  • аэродром Нойтиф
  • памятники архитектуры
  • Янтарная палата
  • карьер Приморский
  • старинные кирхи
  • музей и скульптуры Германа Брахерта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии

Балтийск

К 1363 году относится первое упоминание о поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «пилз» — крепость). Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау». Старый Пиллау делился на две части: Большой Пиллау и, ближе к морю, Малый Пиллау.
За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. История Балтийска берёт свое начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году.

Янтарный

История поселка Янтарный тесно связана с янтарем. В исторических документах поселок упоминается впервые в 1389 — как Пальвеникен, от прусского palwe — пустошь, безлесное болото. К 1491 году он уже значится, как Пальменикен, а еще позже на немецкий лад — Пальмникен.
Жители Пальмникена (изначально это было всего 4 двора) занимались сельским хозяйством, рыбной ловлей, торговлей и, естественно, добычей янтаря.
По преданию, Раушен вырос из прусского селения Рузе-Мотер, где в 1258 году на Кошачьем ручье тевтонцы устроили водяную мельницу. Называть селение «Раушен» они стали просто по созвучию, и в орденские времена здесь работала крупнейшая мельница во всей Зеландии.

Светлогорск

Светлогорск отличает очень интересный рельеф: он стоит на высокой лесистой дюне, круто обрывающейся в море с одной стороны и к Мельничному пруду — с другой, и возможно именно поэтому здесь возник второй восточно-прусский курорт.
Красивый рельеф, открытое море, удалённость от бедствовавшей Куршской косы — Раушен с самого начала развивался быстрее своего соседа. В 1840 году его посетил после коронации Фридрих Вильгельм IV. Впоследствии тут отдыхали Александр Гумбольдт, Томас Манн, Кете Кольвиц и огромное количество всяких богатых людей из Пруссии, Швеции, России…
В советское время основным курортным районом Балтики стало литовское взморье, но Светлогорску повезло: на гигантской военной базе, которую представляла собой Калининградская область, появился Светлогорский Центральный Военный Санаторий Министерства Обороны, удержавший старый курорт на плаву.

Организационные моменты

  • Балтийск можно добавить за 1000 руб. /час. Памятники архитектуры, история города, Янтарная палата, карьер Приморский, старинные кирхи, музей и скульптуры Германа Брахерта. Продолжительность 6-7 часов.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит?
  • Билеты в музей
  • Сувениры
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье

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