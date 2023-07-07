Маршрут путешествия может корректироваться исходя из Вашего самочувствия и настроения на совершение прогулок по новым невиданным Вами ранее местам. Мы сразу наметим ключевые направления Вашего путешествия на 8 часов.
Свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса и Вы гарантированно захотите посетить как можно больше туристических троп!
Свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса и Вы гарантированно захотите посетить как можно больше туристических троп!
Описание экскурсии
Программа:
- Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк «Куршская коса».
- Первую же остановку в парке мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Мы выйдем к морю и сделаем глубокий вдох свежего воздуха, богатого отрицательно заряженными ионами! Здесь же Вы сможете сделать чудесные фотоснимки и попытать удачу в поиске солнечного камня на память о Янтарном крае.
- Следуем дальше — чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения именно в этом месте, в т. ч. мистические версии. Постараемся увидеть то, что не видно на первый взгляд и соотнести увиденное с аналогами во многих других частях Света.
- Едем дальше и держим путь на одну из самых высоких подвижных дюн в Европе. Наш маршрут — «Высота Эфа». Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с оборудованных смотровых площадок, сделаете потрясающей красоты фотографии и отдохнёте на удобных скамеечках, окружённые ароматным хвойным воздухом.
- Куршская коса испокон веков славилась местной рыбой и блюдами, особенно из Балтийского угря. Вы сможете отведать самые изысканные рыбные блюда в уютном рыбном ресторанчике. Здесь найдутся лакомства на любой вкус. Все останутся сытыми и довольными!
- Далее мы продолжим путешествие по Национальному парку Куршская Коса. На Ваш выбор мы сможем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высота Мюллера, Визит-центр и Музей Куршской косы с Музеем русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен, занимателен и наполнит Вас яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Организационные моменты • Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы).
- Во время путешествия по Национальному парку я буду сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное об этих местах.
В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от Вашего настроения, самочувствия и темпа экскурсии (для того, чтобы уложиться в тайминг экскурсии):
- Загадочный танцующий лес
- Высота Эфа
- Орнитологическая станция
- Высота Мюллера
- Королевский бор
- Озеро Лебедь
Что включено
- Проезд на легковом автомобиле из места Вашего проживания в Янтарном до места назначения и обратно.
- Детское удерживающее устройство (бустер) предусмотрено. Просьба заранее предупредить о путешествующих с Вами детях и необходимости бустера.
Что не входит в цену
- Плата за проезд в Национальный парк - 400 рублей за каждого пассажира и водителя (есть льготные категории)
- Питание
- Входные билеты в музей и полевой стационар
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Алексей, спасибо большое за:
- Профессиональный подход к своему делу.
- Интересное повествование о месте, об исторических событиях.
- Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
- Профессиональный подход к своему делу.
- Интересное повествование о месте, об исторических событиях.
- Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
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С
Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
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И
Алексею спасибо огромное! Все доходчиво и интересно 👍
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К
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А
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