Полдень. Солнце высоко. Ветер играет с волнами. Время замедлиться. Мы приглашаем вас в Nordic SPA — уединённое место для побега из шумного города.
За три часа вы успеете погреться в видовой сауне, окунуться в купели, отдохнуть на террасе с видом на море, выпить травяной чай и полюбоваться горизонтом. А мы позаботимся обо всём остальном.
Описание экскурсии
Видовые скандинавские сауны
Вы прогреетесь в саунах с панорамными окнами на море. Балтийский ветер и волны видны из каждой — аутентичная скандинавская атмосфера.
Горячие купели на дровах
Окунётесь в уличные купели под открытым небом. Дрова потрескивают, пар смешивается с морским бризом — момент полного расслабления.
Терраса и зоны отдыха у моря
Отдохнёте на террасе с видом на горизонт. Послушаете волны, выпьете травяной чай, подышите йодом. Лёжа в шезлонге, посмотрите, как меняется небо над Балтикой.
Организационные детали
- В стоимость включено: халат, полотенце, тапочки, гель/шампунь/бальзам
- Возьмите с собой купальник и резиновые тапочки
- До спа вам нужно добраться самостоятельно (личное авто или автобус из Калининграда ~1,5 ч)
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Морской набережной в Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nordic SPA — ваша команда гидов в Янтарном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родились и выросли в Калининграде. А при создании комплекса вдохновлялись скандинавскими банями на берегах рек и озер. Мы — уединённое место для побега из шумных мегаполисов, возможность насладиться безмятежностью и прикоснуться к возвышенному. Здесь только безусловная первозданная чистота природы и всеобъемлющая тишина.
