Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Летние»
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