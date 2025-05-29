Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Янтарном, цены от 14 600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного) Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох Начало: По договорённости с гидом 17 300 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Куршская коса вдоль и поперёк Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру 20 900 ₽ за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного) Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена 14 600 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Янтарного

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Летние»

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