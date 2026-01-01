Мои заказы

Развлечения в Янтарном

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Янтарном, цены от 5800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
На машине
7 часов
-
20%
2 отзыва
Водная прогулка
Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
Орнитологическая станция, Танцующий лес, высота Эфа: интересно о главном
Начало: Янтарный, ул. Советская 66а
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
12 800 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
Насладиться вечерним морским пейзажем прямо из сауны или горячей купели
Начало: В Янтарном
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
Завтра в 17:00
21 янв в 17:00
10 200 ₽ за человека
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
2 часа
Водная прогулка
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
Отдохнуть в видовой сауне, погреться в купели на пляже и полюбоваться первыми лучами над морем
Начало: В Янтарном
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 07:00
21 янв в 07:00
22 янв в 07:00
5800 ₽ за человека

