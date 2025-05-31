Экскурсии выходного дня в Янтарном

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Янтарном, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
Орнитологическая станция, Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа: интересно о главном
31 мая в 08:30
2 июн в 08:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день (из Янтарного)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининградской области, исследуя Янтарный и Светлогорск. Откройте для себя природные и исторические сокровища региона
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На выходные»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
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  3. Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день (из Янтарного)
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в мае 2025
Сейчас в Янтарном в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 18 000.
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