Индивидуальная
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Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
Орнитологическая станция, Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа: интересно о главном
31 мая в 08:30
2 июн в 08:30
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Индивидуальная
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Балтийск и Балтийская коса
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
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31 мая в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
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Янтарный и Светлогорск за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининградской области, исследуя Янтарный и Светлогорск. Откройте для себя природные и исторические сокровища региона
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На выходные»
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