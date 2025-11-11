Елена — ваш гид в Янтарном

Провела экскурсии для 570 туристов

Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.