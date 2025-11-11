Экскурсия по Янтарному и Светлогорску предлагает погрузиться в атмосферу Балтийского побережья. Туристы увидят старинные виллы, уникальные арт-объекты и насладятся панорамными видами.
Прогулка по уютным улочкам и знакомство с историей солнечного камня оставят незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть и узнать больше о культурном наследии региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные закаты на самом широком пляже
- 🏰 Посещение старинных вилл и кирхи
- 🎨 Арт-объекты местных художников
- 🚠 Миниатюрная канатная дорога
- 🌲 Прогулка по лиственничному парку
Что можно увидеть
- Глиняный город
- Мозаичная лестница
- Кирха
- Отель «Шлосс»
- Солнечные часы
Описание экскурсии
В Светлогорске:
- Сказочный глиняный город и мозаичная лестница.
- Вековые виллы и арт-объекты местных художников.
- Уникальная миниатюрная канатная дорога, фешенебельный комплекс курхауса и серпантинный спуск на частный пляж начала 20 века.
- Водогрязелечебница и органный зал.
- Лиственничный парк и мозаичные солнечные часы в глубине ущелья Венеры.
- Респектабельный бювет на морском променаде и дегустация минеральной воды.
- Панорамный лифт к домашней площадке знаменитых всероссийских фестивалей — «Янтарь-холлу».
В Янтарном:
- Старинная кирха — «сестра» капеллы в парке Монбижу в Берлине.
- Отель «Шлосс» и старинный парк с редчайшими деревьями, собранными со всего света.
- Самый широкий пляж Калининградской области, где мы встретим закат.
Примерный тайминг маршрута:
- Янтарный — Филинская бухта — 15 минут на авто.
- Смотровая площадка в Филинской бухте — 15 минут.
- Филинская бухта — Светлогорск — 15 минут на авто.
- Прогулка по Светлогорску — 2,5 часа пешком.
- Обед — 1 час.
- Светлогорск — Отрадное — 15 минут на авто.
- Смотровая площадка в Отрадном — 15 минут.
- Отрадное — Янтарный — 15 минут на авто.
- Посещение янтарного производства — 1 час.
- Прогулка по Янтарному — 1,5 часа пешком.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Sienta. Есть детские автокресла для любых возрастов, зонты, пледы, питьевая вода.
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу — 70 ₽ за чел. и лифт — 120 ₽ за чел., а также обед — по меню.
- По желанию или при плохой погоде можно посетить музей Германа Брахерта в Отрадном — от 100 ₽ за чел., музей «Колесо истории» в Светлогорске — от 300 ₽ за чел.
- Можно начать экскурсию из Калининграда или любого города побережья. Подробности обсудим в переписке.
- Могу организовать поездку для группы 5–6 чел. за дополнительную плату 5000 ₽.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 570 туристов
Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.Задать вопрос
Входит в следующие категории Янтарного
