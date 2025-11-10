Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Ярославль всегда славился своими изразцами в храмовой архитектуре.



Это не просто красивые изображения — это славянские символы с особым смыслом: ромб — изобилие, цветы в виде розеток — защита от недугов, птица — дух и свобода.



Мастер-класс по росписи изразца не оставит никого равнодушным, мы гарантируем интересное общение и восторг от созданных шедевров! Берите с собой друзей, детей, родителей, соседей!