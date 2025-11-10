Ярославль всегда славился своими изразцами в храмовой архитектуре.
Это не просто красивые изображения — это славянские символы с особым смыслом: ромб — изобилие, цветы в виде розеток — защита от недугов, птица — дух и свобода.
Мастер-класс по росписи изразца не оставит никого равнодушным, мы гарантируем интересное общение и восторг от созданных шедевров! Берите с собой друзей, детей, родителей, соседей!
Описание билетаЧто вас ожидает: В рамках проведения мастер-класса гости бесплатно посещают музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», знакомятся с произведениями ведущих художников России и Европы, познают технологию росписи красками на основе стекла по медной основе. А также:
- Каждый участник получает возможность самостоятельно создать изразец или кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи при температуре до 850°С.
- Тему создаваемого сюжета изразца каждый задает исходя из своих предпочтений.
- Мастер-класс является особенно ценным подарком для тех, кто не умеет или боится рисовать т. к. изразцы из горячей эмали невозможно испортить. Приглашаем всех, кто хочет окунуться в искусство огнем рожденное и сделать подарки себе и своим близким!
Ежедневно в 13:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Экскурсия
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 13:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
