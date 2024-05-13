3 часа
Билеты
Есть ли Кремль в Ярославле?
Начало: Пл. Богоявления, д. 12 (стоянка рядом с храмом)
Сегодня в 14:00
2 дек в 09:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Билеты
Экскурсия и мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений
Начало: Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Расписание: Ежедневно в 14:00, продолжительность 2,5 часа
Завтра в 14:00
30 ноя в 14:00
3 490₽ за билет
1 час
Билеты
Мастер-класс по созданию кулона в технике «горячая эмаль»
Начало: Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 17:00
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
1 490₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 мая 2024Отличная экскурсия! Елена - прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! 10 из 10!
- ЕЕлена9 августа 2023Экскурсию проводил Николай. Он обратил наше внимание на уникальные особенности архитектуры города и рассказал об уникальных исторических объектах и фактах.
- ААлександр26 мая 2023Все отлично, очень понравилось! Приятный экскурсовод, много интересных фактов и информации. Время пролетело не заметно. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Билеты»
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