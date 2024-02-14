Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Медведь — символ Ярославля. Он изображён на гербе, ему посвящены многие памятники.
Почему косолапых так много в современном городе? Узнаете на мастер-классе! А на память о нашей встрече увезёте сувенир, сделанный своими руками — деревянную фигурку ярославского медведя.
Почему косолапых так много в современном городе? Узнаете на мастер-классе! А на память о нашей встрече увезёте сувенир, сделанный своими руками — деревянную фигурку ярославского медведя.
Ближайшие даты:
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Знакомясь с городом, можно встретить не один памятник медведю: медведь рычащий, медведь с молодильным яблоком, медведь-рыбак, медведь-нефтяник. А в главном музее города — увидеть и живой символ Ярославля — медведицу Машу. Всё это неспроста. Современный «культ» медведя тесно связан с древней историей города, о которой я вам и расскажу, пока вы будете своими руками расписывать фигурку медведя.
Во время мастер-класса вы также:
- услышите легенду о битве основателя города со священным зверем,
- увидите, каких медведей можно встретить в столице Золотого кольца,
- найдёте ответ на вопрос, кто оставил следы в древнем граде Ярославле и куда они ведут.
Организационные детали
- Мастер-класс проводит профессиональный художник и аккредитованный экскурсовод в уютном арт-пространстве
- Работаем акриловыми красками
- Всё необходимое для работы я предоставляю (в том числе и готовую фигурку медведя)
- Продолжительность мастер-класса от 1 до 1,5 часа
в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Нахимсона
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ярославле
Экскурсовод, художник. Живу в Ярославле около 30 лет и не перестаю им восхищаться. Экскурсии провожу больше 4 лет, как для детских групп, так и для взрослой аудитории. Всегда готова поделиться своими знаниями о городе, его истории и архитектурно-градостроительном развитии с вами! Приезжайте к нам в гости и прогуляйтесь по «красавцу Поволжья» Ярославлю в компании с увлечённым гидом-знатоком города. До скорой встречи в столице Золотого кольца России!
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