Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Мастер-класс в группе в Ярославле

Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе

Медведь — символ Ярославля. Он изображён на гербе, ему посвящены многие памятники.

Почему косолапых так много в современном городе? Узнаете на мастер-классе! А на память о нашей встрече увезёте сувенир, сделанный своими руками — деревянную фигурку ярославского медведя.
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
24
фев
25
фев
26
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомясь с городом, можно встретить не один памятник медведю: медведь рычащий, медведь с молодильным яблоком, медведь-рыбак, медведь-нефтяник. А в главном музее города — увидеть и живой символ Ярославля — медведицу Машу. Всё это неспроста. Современный «культ» медведя тесно связан с древней историей города, о которой я вам и расскажу, пока вы будете своими руками расписывать фигурку медведя.

Во время мастер-класса вы также:

  • услышите легенду о битве основателя города со священным зверем,
  • увидите, каких медведей можно встретить в столице Золотого кольца,
  • найдёте ответ на вопрос, кто оставил следы в древнем граде Ярославле и куда они ведут.

Организационные детали

  • Мастер-класс проводит профессиональный художник и аккредитованный экскурсовод в уютном арт-пространстве
  • Работаем акриловыми красками
  • Всё необходимое для работы я предоставляю (в том числе и готовую фигурку медведя)
  • Продолжительность мастер-класса от 1 до 1,5 часа

в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Нахимсона
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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