20 отзывов оставили туристы

Спасибо Светлане за великолепную экскурсию. С нами было 3-е детей (5, 5 лет), трое неугомонных мальчишек, однако Светлана, каким-то чудесным образом смогла найти подход к ним, заинтересовать и полностью вовлечь их в процесс. Дети и взрослые были в полном восторге от экскурсии, настолько все было интересно, познавательно, динамично. Детки запомнили много интересного и нового материала и потом с восторгом рассказывали об этом всем своим друзьям. Хочется выразить Светлане особую благодарность за то, что она подстроилась по наше расписание и постаралась максимально полно рассказать о Ярославле! Очень рекомендуем Светлану, как гида!