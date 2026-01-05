20 отзывов оставили туристы

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Чудесные храмы и святыни Ярославля

Познакомиться с убранством ярославских храмов и узнать об их значении для города
Приглашаю вас погрузиться в золотой 17 век Ярославля, когда купцы и простые люди создавали каменные шедевры.

Вы узнаете об особенностях ярославских храмов и полюбуетесь богатым убранством: древними иконами, изразцами, фресковой росписью. Я расскажу о значении храмов и святынь в истории города и поделюсь легендами о купцах-строителях.
4.9
33 отзыва
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Чудесные храмы и святыни Ярославля

Описание экскурсии

Ярославль славится уникальными церквями и святынями. Мы отправимся на прогулку по исторической части города, чтобы рассмотреть и обсудить ключевые достопримечательности.

Вы увидите:

  • Храм Архангела Михаила, Сретенский храм, Казанскую часовню
  • Действующий кафедральный Успенский собор
  • Церкви Спаса на Городу, Ильи Пророка, Рождества Христова, Николы Надеина, Николы Рубленого
  • Казанский и Кирилло-Афанасьевский монастыри
  • Первые ярославские изразцы, целые пояса и даже изразцовый наличник высотой 8 метров
  • Фресковую роспись, которая показывает не только библейские сюжеты, но и жизнь простых людей, облике и историю города (и даже страны)

По желанию можем провести экскурсию на вашем транспорте и добавить в маршрут действующий Феодоровский собор, Петропавловский храм (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики), Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого.

Организационные детали

  • В летнее время по желанию можем зайти и осмотреть храмы-музеи за небольшую плату
  • В зимнее время 6 храмов-музеев закрыты. Вместо них посетим храмы с сохранившейся росписью начала 18 века
  • Продолжительность экскурсии зависит от формата (пешком или на машине) и ваших пожеланий — от 2,5 до 4 часов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 360 туристов
Закончила Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского. Имею свидетельство экскурсовода Ярославского историко-архитектурного музея заповедника. Опыт работы экскурсоводом с 2007 года. По предварительной договорённости возможны любые дополнения к классическим маршрутам. Обзорные пешие, на транспорте путешественников, веломаршруты. Организую экскурсии по Ярославлю, выездные из Ярославля в города области с возвратом в Ярославль.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
3
1
2
1
Mariia
Спасибо за такую чудесную экскурсию, всё было комфортно, доступно, интересно!!! Рекомендуем!
Спасибо за такую чудесную экскурсию, всё было комфортно, доступно, интересно!!! Рекомендуем!
Спасибо за такую чудесную экскурсию, всё было комфортно, доступно, интересно!!! Рекомендуем!
Спасибо за такую чудесную экскурсию, всё было комфортно, доступно, интересно!!! Рекомендуем!
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Н
Огромное спасибо Светлане, за проведенную экскурсию.
Огромное спасибо Светлане, за проведенную экскурсию.
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Е
Огромное спасибо Светлане за рассказ о храмах и святынях Ярославля! Благодаря ей увидели город по новому, хотя уже бывали здесь ранее. Маршрут был выстроен идеально, экскурсия насыщенная и очень интересная.
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В авто-пешеходном формате удалось посетить за 4,5 часа все запланированные места. Хочу отметить заинтересованность гида, грамотную живую речь и замечательную подачу материала! Светлана - очень приятный в общении человек, еще раз спасибо!!

Огромное спасибо Светлане за рассказ о храмах и святынях Ярославля! Благодаря ей увидели город по новому,
Огромное спасибо Светлане за рассказ о храмах и святынях Ярославля! Благодаря ей увидели город по новому,
Огромное спасибо Светлане за рассказ о храмах и святынях Ярославля! Благодаря ей увидели город по новому,
Огромное спасибо Светлане за рассказ о храмах и святынях Ярославля! Благодаря ей увидели город по новому,
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А
Мы были на экскурсии 8 сентября, она длилась 3.5 часа и все это время Светлана рассказывала, что говорит о ее высокой эрудиции. Также при встрече она сразу поинтересовалась с какой
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позиции рассматривать храмы: с позиции архитектуры и искусства или же с позиции паломничества. Думаю, если бы мы сказали 2-е- это был бы не меньший пласт информации. Мы были у храма Ильи Пророка, храма Сретения Господня, в Казанском женском монастыре и других, а также доехали до церкви Иоанна Предтечи. Светлана рассказала не только об внутренних и внешних архитектурных особенностях каждого храма, но и истории купеческих семей, на чьи ср-ва они были созданы. Сатирики Ильф и Петров, когда были в Ярославле сравнили город с пучком редисок:)Узнали мы об особенностях и происхождении знаменитых ярославских израсцов. Светлана развеселила нас местными ярославскими словами и выражениями, о которых мы даже не догадывались. Например,"отдайся уже наконец", что означает найди себе дело, займись, лентяйка, наниколиться и в конце ужареть:). Эта экскурсия в полной мере отвечает запросу: узнать о храмах подробную информацию, а не только увидеть их внешнюю красоту.

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А
Гид Светлана выше всяких похвал! По нашему желанию провела экскурсию по всем значимым храмам Ярославля, рассказывала про город. Очень содержательная и интересная экскурсия. Никаких пауз, приятная речь, абсолютное отсутствие слов-паразитов.
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Отвечала на все вопросы, рассказывала про иконы в храмах, про особенности иконописи Ярославской школы. Поехали в Толгский монастырь,Светлана всю дорогу рассказывала про районы Ярославля, про город, про окрестности. Невероятно приятная женщина, никаких претензий. Очень удобно построила маршрут. Наша экскурсия длилась 6 часов, мы не устали, было безумно интересно. Если выбираете душевного и грамотного гида, то лучше Светланы не найти.

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в
Спасибо Светлане за великолепную экскурсию.
С нами было 3-е детей (5,5 лет), трое неугомонных мальчишек, однако Светлана,каким-то чудесным образом смогла найти подход к ним, заинтересовать и полностью вовлечь их в процесс.
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Дети и взрослые были в полном восторге от экскурсии, настолько все было интересно, познавательно, динамично. Детки запомнили много интересного и нового материала и потом с восторгом рассказывали об этом всем своим друзьям.
Хочется выразить Светлане особую благодарность за то, что она подстроилась по наше расписание и постаралась максимально полно рассказать о Ярославле!
Очень рекомендуем Светлану, как гида!

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