20 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас погрузиться в золотой 17 век Ярославля, когда купцы и простые люди создавали каменные шедевры.
Вы узнаете об особенностях ярославских храмов и полюбуетесь богатым убранством: древними иконами, изразцами, фресковой росписью. Я расскажу о значении храмов и святынь в истории города и поделюсь легендами о купцах-строителях.
Вы узнаете об особенностях ярославских храмов и полюбуетесь богатым убранством: древними иконами, изразцами, фресковой росписью. Я расскажу о значении храмов и святынь в истории города и поделюсь легендами о купцах-строителях.
Описание экскурсии
Ярославль славится уникальными церквями и святынями. Мы отправимся на прогулку по исторической части города, чтобы рассмотреть и обсудить ключевые достопримечательности.
Вы увидите:
- Храм Архангела Михаила, Сретенский храм, Казанскую часовню
- Действующий кафедральный Успенский собор
- Церкви Спаса на Городу, Ильи Пророка, Рождества Христова, Николы Надеина, Николы Рубленого
- Казанский и Кирилло-Афанасьевский монастыри
- Первые ярославские изразцы, целые пояса и даже изразцовый наличник высотой 8 метров
- Фресковую роспись, которая показывает не только библейские сюжеты, но и жизнь простых людей, облике и историю города (и даже страны)
По желанию можем провести экскурсию на вашем транспорте и добавить в маршрут действующий Феодоровский собор, Петропавловский храм (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики), Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого.
Организационные детали
- В летнее время по желанию можем зайти и осмотреть храмы-музеи за небольшую плату
- В зимнее время 6 храмов-музеев закрыты. Вместо них посетим храмы с сохранившейся росписью начала 18 века
- Продолжительность экскурсии зависит от формата (пешком или на машине) и ваших пожеланий — от 2,5 до 4 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 360 туристов
Закончила Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского. Имею свидетельство экскурсовода Ярославского историко-архитектурного музея заповедника. Опыт работы экскурсоводом с 2007 года. По предварительной договорённости возможны любые дополнения к классическим маршрутам. Обзорные пешие, на транспорте путешественников, веломаршруты. Организую экскурсии по Ярославлю, выездные из Ярославля в города области с возвратом в Ярославль.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за такую чудесную экскурсию, всё было комфортно, доступно, интересно!!! Рекомендуем!
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Н
Огромное спасибо Светлане, за проведенную экскурсию.
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Е
Огромное спасибо Светлане за рассказ о храмах и святынях Ярославля! Благодаря ей увидели город по новому, хотя уже бывали здесь ранее. Маршрут был выстроен идеально, экскурсия насыщенная и очень интересная.
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А
Мы были на экскурсии 8 сентября, она длилась 3.5 часа и все это время Светлана рассказывала, что говорит о ее высокой эрудиции. Также при встрече она сразу поинтересовалась с какой
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А
Гид Светлана выше всяких похвал! По нашему желанию провела экскурсию по всем значимым храмам Ярославля, рассказывала про город. Очень содержательная и интересная экскурсия. Никаких пауз, приятная речь, абсолютное отсутствие слов-паразитов.
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в
Спасибо Светлане за великолепную экскурсию.
С нами было 3-е детей (5,5 лет), трое неугомонных мальчишек, однако Светлана,каким-то чудесным образом смогла найти подход к ним, заинтересовать и полностью вовлечь их в процесс.
С нами было 3-е детей (5,5 лет), трое неугомонных мальчишек, однако Светлана,каким-то чудесным образом смогла найти подход к ним, заинтересовать и полностью вовлечь их в процесс.
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