20 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас погрузиться в золотой 17 век Ярославля, когда купцы и простые люди создавали каменные шедевры. Вы узнаете об особенностях ярославских храмов и полюбуетесь богатым убранством: древними иконами, изразцами, фресковой росписью. Я расскажу о значении храмов и святынь в истории города и поделюсь легендами о купцах-строителях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Ярославле

Описание экскурсии

Ярославль славится уникальными церквями и святынями. Мы отправимся на прогулку по исторической части города, чтобы рассмотреть и обсудить ключевые достопримечательности.

Вы увидите:

Храм Архангела Михаила, Сретенский храм, Казанскую часовню

Действующий кафедральный Успенский собор

Церкви Спаса на Городу, Ильи Пророка, Рождества Христова, Николы Надеина, Николы Рубленого

Казанский и Кирилло-Афанасьевский монастыри

Первые ярославские изразцы, целые пояса и даже изразцовый наличник высотой 8 метров

Фресковую роспись, которая показывает не только библейские сюжеты, но и жизнь простых людей, облике и историю города (и даже страны)

По желанию можем провести экскурсию на вашем транспорте и добавить в маршрут действующий Феодоровский собор, Петропавловский храм (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики), Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого.

Организационные детали