20 отзывов оставили туристы

Каждый храм богато украшен изразцами. Вы увидите и первые ярославские изразцы, и целые пояса, и даже изразцовый наличник высотой 8 метров! Очень интересна и фресковая роспись, которая рассказывает не только библейские сюжеты, но и о жизни и быте простых людей, об облике и истории 📖 города и даже страны.
Программа пешеходной экскурсии включает осмотр основных достопримечательностей 🏛️ и храмов исторической части города Рождества Христова, Николы Надеина, Ильи Пророка, действующего кафедрального Успенского собора, Спаса-на Городу, Архангела Михаила, Николы Рубленого, Сретенского храма, Казанской часовни, Казанского и Кирилло-Афанасьевского монастырей.
Программа экскурсии 🧭 на транспорте дополняется посещением действующего Федоровского собора, Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого, Петропавловского храма (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики).
Организационные детали
В зимнее время 6 храмов-музеев закрыты! Предполагается заход в ряд храмов с сохранившейся росписью начала 18 века.
В летнее время по желанию гостей можно зайти и осмотреть храмы-музеи за небольшую входную плату.
Продолжительность экскурсии зависит от программы и пожеланий гостей. От 2, 5 до 4 часов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Закончила Ярославский Государственный Педагогический Университет им. К. Д. Ушинского. Имею свидетельство экскурсовода Ярославского историко-архитектурного музея заповедника. Опыт работы экскурсоводом с 2007 года. По предварительной договоренности возможны любые дополнения к классическим маршрутам. Обзорные пешие, на транспорте туристов, на транспорте нашего турагентства, веломаршруты. Организую экскурсии по Ярославлю, выездные из Ярославля в города области с возвратом в Ярославль.
Мы были на экскурсии с детьми 11 и 13 лет, и всем было интересно, понятно, прошли пешком весь центр, увидели самые красивые места, услышали прекрасный рассказ, всем рекомендую. Светлана замечательный гид, очень чувствуется огромная любовь к Ярославлю. Рекомендую всем!!!
Татьяна
7 ноября 2018
Были в Ярославле на осенних каникулах. Двое взрослых и два мальчика 10 лет. Светлана проводила для нас обзорную экскурсию. Наше условие, экскурсия должна быть интересной, прежде всего ребятам, Светлана учла. Информацию давала в сжатой форме, максимально доступно. Старалась заинтересовать мальчишек.
Елена
13 мая 2018
Очень познавательная экскурсия. Интересный рассказ Гида! Рекомендую!
Наталья
30 апреля 2018
Мы брали экскурссию у Светланы, с нами были дети (4 и 10 лет), и поэтому экскурссия получилась больше детская. Светлана умеет находить подход к детям. Но нам как взрослым экскурсия показалась поверхностной, не хватило воемени проникнуться, слишком все быстро.
Светлана
Ответ гида:Наталья, сожалею, что не оправдала ваших надежд. Действительно, ориенировалась на детей, старалась их заинтересовать чтобы не отвлекались. Экскурсия 2, 5- часовая обзорная. Для полного осмотра храмов в центре и ансамблей в заречной части требуется больше времени.
Сергей
9 апреля 2018
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Светлана настоящий профессионал своего дела. Отработала на все 100% и даже больше. 2, 5 часа, а точнее 2 ч 50 мин прошли как один миг. Хорошее знание предмета и увлекательная подача материала. Большое спасибо!
владислав
29 марта 2018
Спасибо Светлане за великолепную экскурсию. С нами было 3-е детей (5, 5 лет), трое неугомонных мальчишек, однако Светлана, каким-то чудесным образом смогла найти подход к ним, заинтересовать и полностью вовлечь их в процесс. Дети и взрослые были в полном восторге от экскурсии, настолько все было интересно, познавательно, динамично. Детки запомнили много интересного и нового материала и потом с восторгом рассказывали об этом всем своим друзьям. Хочется выразить Светлане особую благодарность за то, что она подстроилась по наше расписание и постаралась максимально полно рассказать о Ярославле! Очень рекомендуем Светлану, как гида!
Дмитрий
12 марта 2018
Светлана - замечательный Гид! Прекрасная экскурсия! Очень познавательно, узнали много нового и интересного. Идеально поставленный голос, даже когда отвлекался на фотографирование, ни чего не пропустил. Обязательно будем рекомендовать своим знакомым. Огромное СПАСИБО!
Сергей
12 марта 2018
Добрый день! Все прошло на очень достойном уровне. Светлана точно в оговоренное время подошла к нашему отелю. Была очень доброжелательна. Правильно составленный маршрут и безусловно очень интересный рассказ, позволили нам получить представление и об истории города и, естественно о храмах, о не веселой истории существовавших храмов. Светлана, на наш взгляд очень знающий и очень доброжелательный экскурсовод. Без сомнения будем рекомендовать Светлану в качестве экскурсовода нашим друзьям и знакомым.
Елена
11 марта 2018
Спасибо Светлане. Экскурсия наполнена любовью к своему городу и его гостям!Зимний Ярославль прекрасен!
Юлия
10 марта 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия. Светлана прекрасный рассказчик, человек знающий и любящий свой город. Очень рекомендую ее, как гида. Так приятно в наше время слышать интересную и очень важно грамотную речь. Спасибо большое.
Николай
5 марта 2018
Первый раз в Ярославле. Погода солнце и радостный экскурсовод прямо по погоде. рассказ полностью удовлетворил тем более что мы время от времени почитываем историю Государства от Рюриков и Романовых. Все правдоподобно и многое почерпнули нового так как в такие мелочи по образованию самого города в общих чертах истории не прочитаешь. Вообщем экскурсия удалась Спасибо СВЕТИКУ-семицветику !!!! Николай Лариса. Ура.
Надежда
26 февраля 2018
Светлана рассказывает очень живо, интересно, громким голосом (что было немаловажно для нашей слабослышащей команды). Правильно поставленная речь. Маршрут длинный, но совершенно не утомительный, подойдет всем категориям туристов! Спасибо огромное, Светлана и команда Трипстера! Приедем еще на другие экскурсии))
елена
24 февраля 2018
В Ярославле на экскурсии первый раз. Были с мужем и ребёнком 9 лет. Очень понравилось. Для взрослых экскурсия очень понятна. Для детей можно было бы добавить местного фольклора : былин, сказок и прочего. Было бы интереснее если бы экскурсия была адаптирована для детей. Планируем приехать к вам летом. Спасибо.
Татьяна
10 января 2018
Я попросила Светлану провести экскурсию "Изразцовый Ярославль". Она показала нам с друзьями не только храмы, включенные в классический маршрут обзорной экскурсии, но и храмы Заречной стороны, реже посещаемые туристами, но богато украшенные изразцами. Спасибо, рекомендую.
Ольга
8 января 2018
Несмотря на капризы природы, экскурсия была превосходной! Светлана отличный хнакок своего города, интересный собеседник. На все вопросы получили ответы, набовались видами зимнего Ярославля, изящным и богатым убранством храмов.