Знаменитые вятские соленые огурчики в одной из самых красивых 🤩 деревень России

Село является музеем под открытым небом и входит в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». Здесь вы увидите и дома купеческие, и избы крестьянские, и церкви старообрядческие, и каланчу пожарную. Посетите музеи 🖼 русской предприимчивости, кухонной машинерии, печатного дела, русской баньки по-черному и другие, интересные и детям, и взрослым. И, конечно, попробуете знаменитые вятские соленые огурчики!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.