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Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества

5
1 отзыв
Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по самому красивому селу России.

Вас ждут невероятные истории 📖 и интересные факты, которые погрузят вас в прошлое нашей страны и познакомят с важными событиями в истории России.

А также, мы побываем в самых необычных музеях 🖼, таких как музей Русской баньки по-черному и музей Русской предприимчивости, а напоследок, угостимся вкусными солеными огурчиками.
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Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества
Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества

Что вы увидите

  • Ярославский луговой тракт
  • Левобережную часть Ярославля
  • село Вятское
Знаменитые вятские соленые огурчики в одной из самых красивых 🤩 деревень России
Село является музеем под открытым небом и входит в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». Здесь вы увидите и дома купеческие, и избы крестьянские, и церкви старообрядческие, и каланчу пожарную. Посетите музеи 🖼 русской предприимчивости, кухонной машинерии, печатного дела, русской баньки по-черному и другие, интересные и детям, и взрослым. И, конечно, попробуете знаменитые вятские соленые огурчики!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Подорожная экскурсия по Некрасовским местам
  • Экскурсия по селу и посещение двух музеев (на выбор) с гидом.
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества
Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества
Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества
Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Л.
Ольга Л.
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